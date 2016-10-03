Cách làm giá đỗ tại nhà bằng vỏ lon bia vừa đơn giản vừa nhanh có ăn

Trước tình trạng giá đỗ ngâm hóa chất đang khiến nhiều người lo ngại thì giải pháp tốt nhất là tự làm giá đỗ sạch tại nhà. Với cách làm giá đỗ bằng vỏ lon bia sau, gia đình bạn sẽ có giá đỗ ăn hàng ngày mà không lo vấn đề an toàn.

Giá đỗ có giá trị dinh dưỡng cao và có thể được chế biến thành nhiều món ngon. Những món ăn từ giá đỗ thường xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, tình trạng ngâm giá đỗ bằng hóa chất khiến nhiều chị em lo ngại. Nhiều người chọn giải pháp tự làm giá đỗ tại nhà, vừa rẻ lại vừa an toàn.

Trong bài này, chúng tôi xin chỉ cho bạn cách làm giá đỗ tại nhà bằng vỏ lon bia cực kỳ đơn giản. Chỉ vài ngày, bạn đã có 1 mẻ giá đỗ tươi ngon.

Nguyên liệu

3 vỏ lon bia

Đỗ xanh nguyên hạt (50g)

Nếu muốn làm nhiều hơn, bạn có thể tăng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu.

Cách làm

Bước 1: Cho đỗ vào rá rửa sạch rồi ngâm bằng nước ấm (khoảng 8 giờ). Sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Cắt 1 đầu của các vỏ lon bia, sau đó rửa sạch và lau khô.

Bước 3: Chia đều đỗ xanh vào 3 lon, để vào nơi tối, thoáng mát. Mỗi ngày đem ra đổ nước vào giá 2 lần (sáng và tối). Sau 4-5 phút, chắt hết nước khỏi lon rồi bỏ lại chỗ cũ. Đừng quên làm điều này kẻo giá bị úng đấy nhé.

Sau 3 ngày, bạn đã có 1 mẻ giá đỗ ngon lành để nấu cho cả nhà thưởng thức rồi. Với cách làm giá đỗ bằng vỏ lon bia này, bạn không cần lo ngại về vấn đề sức khỏe của gia đình nữa.

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-gia-do-tai-nha-bang-vo-lon-bia-cuc-nhanh-chi-em-nen-biet-158326.html