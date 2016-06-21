Bảo quản hành tỏi nhiều tháng trời không hỏng nhờ mẹo này

Mẹo vặt trong bếp 21/06/2016 17:22

Với mẹo đơn giản này, bạn có thể bảo quản hành tỏi hàng tháng trời không hỏng, xem xong nhớ áp dụng ngay nhé.

Công việc bận rộn khiến nhiều bà nội trợ không thể đi chợ hàng ngày để mua rau quả tươi ngon. Nhiều người chỉ đi chợ một lần/tuần, mua thật nhiều thực phẩm và để trong tủ lạnh. Tuy nhiên, có một số thực phẩm không thể để trong tủ lạnh, mà nếu để ở ngoài thì lại rất dễ hỏng như hành tỏi. Không biết cách bảo quản, chúng sẽ mọc mầm, nổi mốc và hư thối trong vài tuần, làm lãng phí tiền bạc của bạn.

Có 1 giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bảo quản hành tỏi tươi ngon trong thời gian rất dài, thậm chí hàng tháng trời.

Đầu tiên, bạn cần xem hành tỏi có dấu hiệu hư thối chưa. Ví dụ, tỏi mọc mầm chứng tỏ chúng đang bị hỏng, bạn không nên sử dụng nhé.

Bảo quản hành tỏi nhiều tháng trời không hỏng nhờ mẹo này - Ảnh 1
Hành tỏi sẽ tươi ngon hàng tháng trời nếu áp dụng cách này - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm:

- Bí quyết làm món hành tỏi ngâm giấm chua chua ngọt ngọt không nổi váng

Cách bảo quản hành tỏi không sợ hỏng

Dưới đây là những gì bạn cần

- Túi giấy màu nâu

- Hành, tỏi rắn chắc, không bầm dập

- Đồ đục lỗ

- Kẹp giấy

Hướng dẫn

Trước tiên, đục lỗ trên túi giấy. Bạn có thể đục ở bất cứ chỗ nào, tuy nhiên tốt nhất bạn nên tập trung vào phần trên của túi giấy. Sau đó, gấp túi giấy lại vài lần và đục các hàng lỗ cách nhau chừng 2,5-3cm.

Cuối cùng, bỏ hành hoặc tỏi vào túi, dùng kẹp giấy kẹp miệng túi lại (bạn nên bỏ hành và tỏi vào các túi riêng và dán nhãn để dễ phân biệt sau này nhé).

Bằng cách này, bạn có thể giữ hành hoặc tỏi tươi lâu hơn vì các lỗ cung cấp sự lưu thông không khí tốt hơn. Tuy nhiên, nhớ đừng bỏ hành, tỏi đầy túi nhé.

Nếu muốn có kết quả tốt nhất, bạn nên chú ý đến ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm tại nơi cất giữ những túi giấy này.

Một số lưu ý:

- Không bảo quản hành tỏi trong tủ lạnh

- Tránh dùng túi nhựa kín gió

- Đừng bảo quản hành tỏi chung với khoai tây.

Tự làm giá đỗ bằng rổ nhựa, sau 3 ngày có ngay mẻ giá trắng tinh, mập ú, ít rễ lại cực an toàn

Tự làm giá đỗ bằng rổ nhựa, sau 3 ngày có ngay mẻ giá trắng tinh, mập ú, ít rễ lại cực an toàn

Dưới đây chính là cách làm giá đỗ tại nhà cực đơn giản, giúp bạn có giá đỗ trắng mập, ít rể, ngon ngọt lại không hề sử dụng hóa chất, an toàn với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo hay trong bếp cách bảo quản hành tỏi cách bảo quản hành khô

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 28 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 35 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?