Bảo quản hành tỏi nhiều tháng trời không hỏng nhờ mẹo này

Với mẹo đơn giản này, bạn có thể bảo quản hành tỏi hàng tháng trời không hỏng, xem xong nhớ áp dụng ngay nhé.

Công việc bận rộn khiến nhiều bà nội trợ không thể đi chợ hàng ngày để mua rau quả tươi ngon. Nhiều người chỉ đi chợ một lần/tuần, mua thật nhiều thực phẩm và để trong tủ lạnh. Tuy nhiên, có một số thực phẩm không thể để trong tủ lạnh, mà nếu để ở ngoài thì lại rất dễ hỏng như hành tỏi. Không biết cách bảo quản, chúng sẽ mọc mầm, nổi mốc và hư thối trong vài tuần, làm lãng phí tiền bạc của bạn.

Có 1 giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bảo quản hành tỏi tươi ngon trong thời gian rất dài, thậm chí hàng tháng trời.

Đầu tiên, bạn cần xem hành tỏi có dấu hiệu hư thối chưa. Ví dụ, tỏi mọc mầm chứng tỏ chúng đang bị hỏng, bạn không nên sử dụng nhé.

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Cách bảo quản hành tỏi không sợ hỏng

Dưới đây là những gì bạn cần

- Túi giấy màu nâu

- Hành, tỏi rắn chắc, không bầm dập

- Đồ đục lỗ

- Kẹp giấy

Hướng dẫn

Trước tiên, đục lỗ trên túi giấy. Bạn có thể đục ở bất cứ chỗ nào, tuy nhiên tốt nhất bạn nên tập trung vào phần trên của túi giấy. Sau đó, gấp túi giấy lại vài lần và đục các hàng lỗ cách nhau chừng 2,5-3cm.

Cuối cùng, bỏ hành hoặc tỏi vào túi, dùng kẹp giấy kẹp miệng túi lại (bạn nên bỏ hành và tỏi vào các túi riêng và dán nhãn để dễ phân biệt sau này nhé).

Bằng cách này, bạn có thể giữ hành hoặc tỏi tươi lâu hơn vì các lỗ cung cấp sự lưu thông không khí tốt hơn. Tuy nhiên, nhớ đừng bỏ hành, tỏi đầy túi nhé.

Nếu muốn có kết quả tốt nhất, bạn nên chú ý đến ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm tại nơi cất giữ những túi giấy này.

Một số lưu ý:

- Không bảo quản hành tỏi trong tủ lạnh

- Tránh dùng túi nhựa kín gió

- Đừng bảo quản hành tỏi chung với khoai tây.

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