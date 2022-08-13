3 tip xử lý các vết bám cứng đầu trên dụng cụ bếp chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đã tẩy sạch lại còn giúp đồ sáng bóng như mới mua

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần rắc muối lên các vết bẩn xung quanh nồi. Sau đó, đổ giấm ăn lên. Tiếp tục rắc thêm một lớp mối nữa lên trên nồi và để nguyên như vậy khoảng 15 phút. Sau 15 phút, bạn hãy lấy miếng rửa bát thấm đẫm giấm ăn và chà xát mạnh lên các vết bẩn. Trong quá trình cọ rửa, có thể cho thêm muối nếu các vết bẩn khó làm sạch.

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Trong trường hợp bạn chót đun nấu "quá lửa" làm cháy nồi, hãy đổ ngập nước phần bị cháy sau đó thêm hai thìa muối và khuấy đều cho tan hết. Để nguyên như vậy trong vòng 1 giờ rồi cọ rửa như bình thường. Các vết bẩn sẽ tự bong ra giúp công việc vệ sinh xoong, nồi của bạn dễ dàng hơn.

2. Dùng chanh tươi

Như bạn đã biết, vết dầu mỡ bám trên bề mặt kính, thiết bị lâu ngày chắc chắn sẽ rất khó tẩy sạch và tốn nhiều thời gian. Chính vì vậy, khi tấy vết dầu mỡ bám trên thiết bị nhà bếp, bạn nên sớm có biện pháp làm sạch.