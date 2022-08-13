3 tip xử lý các vết bám cứng đầu trên dụng cụ bếp chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đã tẩy sạch lại còn giúp đồ sáng bóng như mới mua

Mẹo vặt trong bếp 13/08/2022 00:20

Chị em luôn phải khó chịu về các mảng bám cứng đầu trên dụng cụ bếp gây mất vệ sinh và thẩm mỹ. Với các mẹo sau chị em không còn phải đau đầu nữa.

1. Dùng muối và giấm

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần rắc muối lên các vết bẩn xung quanh nồi. Sau đó, đổ giấm ăn lên. Tiếp tục rắc thêm một lớp mối nữa lên trên nồi và để nguyên như vậy khoảng 15 phút. Sau 15 phút, bạn hãy lấy miếng rửa bát thấm đẫm giấm ăn và chà xát mạnh lên các vết bẩn. Trong quá trình cọ rửa, có thể cho thêm muối nếu các vết bẩn khó làm sạch.

3 tip xử lý các vết bám cứng đầu trên dụng cụ bếp chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đã tẩy sạch lại còn giúp đồ sáng bóng như mới mua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn chót đun nấu "quá lửa" làm cháy nồi, hãy đổ ngập nước phần bị cháy sau đó thêm hai thìa muối và khuấy đều cho tan hết. Để nguyên như vậy trong vòng 1 giờ rồi cọ rửa như bình thường. Các vết bẩn sẽ tự bong ra giúp công việc vệ sinh xoong, nồi của bạn dễ dàng hơn.

2. Dùng chanh tươi

Như bạn đã biết, vết dầu mỡ bám trên bề mặt kính, thiết bị lâu ngày chắc chắn sẽ rất khó tẩy sạch và tốn nhiều thời gian. Chính vì vậy, khi tấy vết dầu mỡ bám trên thiết bị nhà bếp, bạn nên sớm có biện pháp làm sạch.

3 tip xử lý các vết bám cứng đầu trên dụng cụ bếp chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đã tẩy sạch lại còn giúp đồ sáng bóng như mới mua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh tươi được coi là cách “trị” vết dầu mỡ cứng đầu nhanh chóng và cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần chuẩn bị chanh tươi, ép lấy nước cốt. Sau đó, lấy một chiếc khăn khô thấm nước cốt chanh và chà xát lên bề mặt dầu mỡ. Vết bẩn này sẽ nhanh chóng biến  mất.

3. Dùng baking soda

 

3 tip xử lý các vết bám cứng đầu trên dụng cụ bếp chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đã tẩy sạch lại còn giúp đồ sáng bóng như mới mua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói baking soda là phụ gia vô cùng đáng nể trong lĩnh vực tẩy trắng và làm sạch. Với những mảng cháy trong lòng nồi, chảo, baking soda cũng phát huy tác dụng. Để làm sạch, bạn cho hỗn hợp nước rửa chén, baking soda vào ngập đáy nồi rồi đun nóng. Nếu có điều kiện, có thể ngâm qua đêm, sau đó chỉ cần dùng miếng bọt biển chà nhẹ là các vết bẩn cứng đầu đã bong ra.

 

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