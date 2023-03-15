Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được "cặp tuyết lê" căng tròn, không hề bị chảy xệ

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm gây chú ý khi tham gia đóng phim Tình yêu và tham vọng và cũng xuất hiện trong một MV của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992 là người mẫu, diễn viên và là cựu tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Cô là gương mặt được giới trẻ Hà Thành ngưỡng mộ khi xuất sắc trúng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Vũ Ngọc Châm được biết đến qua nhiều sản phẩm âm nhạc hay chương trình truyền hình thực tế The Look.

Với ngoại hình xinh đẹp cùng khuôn mặt với đôi má lúm duyên dáng và sự dịu dàng, Vũ Ngọc Châm ghi dấu ấn trong lòng nhiều fan.

​​​​​Năm 2020 Vũ Ngọc Châm đã bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã CEO tên T.V.H, sinh năm 1988. Anh từng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội và hiện là giám đốc công ty thiết bị điện ở Hà Nội. Đến năm 2021, cặp đôi đón bé trai đầu lòng có tên thân mật là Leo. Cuộc sống hôn nhân của Vũ Ngọc Châm rất viên mãn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc điểm 10 trong thời gian mang thai và sau sinh.

Vũ Ngọc Châm và cùng ông xã CEO tên T.V.H, sinh năm 1988.

Dù sinh con khá dày, Vũ Ngọc Châm vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi không hề xuống sắc mà ngược lại, "càng đẻ càng đẹp". Ngắm nhìn những hình ảnh quyến rũ, "mướt mát" của mỹ nhân Hà thành trên mạng xã hội, khó ai tin rằng, đây đã là mẹ 2 con.

Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1992 đã sớm về dáng quyến rũ. Cô sở hữu vòng eo thon với rãnh bụng quyến rũ. Đặc biệt, cặp tuyết lê căng tròn của cô cũng là điều khiến bao chị em xuýt xoa. Được biết, Vũ Ngọc Châm đều nuôi 2 con bằng sữa mẹ, dù vậy, qua 2 lần sinh con, cô vẫn giữ được độ săn chắc và căng tròn nóng bỏng.

Vũ Ngọc Châm nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Bạn bè cũng khen cô hợp bầu, đẻ xong càng xinh hơn. Ảnh Facebook nhân vật