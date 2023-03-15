Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được "cặp tuyết lê" căng tròn, không hề bị chảy xệ

Mẹ bầu 15/03/2023 10:59

Ngắm nhìn những hình ảnh quyến rũ, "mướt mát" của mỹ nhân Hà thành trên mạng xã hội, khó ai tin rằng, đây đã là mẹ 2 con.

Vũ Ngọc Châm  sinh năm 1992 là người mẫu, diễn viên và là cựu tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Cô là gương mặt được giới trẻ Hà Thành ngưỡng mộ khi xuất sắc trúng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Vũ Ngọc Châm được biết đến qua nhiều sản phẩm âm nhạc hay chương trình truyền hình thực tế The Look.

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm gây chú ý khi tham gia đóng phim Tình yêu và tham vọng và cũng xuất hiện trong một MV của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Với ngoại hình xinh đẹp cùng khuôn mặt với đôi má lúm duyên dáng và sự dịu dàng, Vũ Ngọc Châm ghi dấu ấn trong lòng nhiều fan.

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 1

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 2

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 3

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 4

​​​​​Năm 2020 Vũ Ngọc Châm đã bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã CEO tên T.V.H, sinh năm 1988. Anh từng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội và hiện là giám đốc công ty thiết bị điện ở Hà Nội. Đến năm 2021, cặp đôi đón bé trai đầu lòng có tên thân mật là Leo. Cuộc sống hôn nhân của Vũ Ngọc Châm rất viên mãn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc điểm 10 trong thời gian mang thai và sau sinh. 

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 5

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 6

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 7

Vũ Ngọc Châm và cùng ông xã CEO tên T.V.H, sinh năm 1988.

Dù sinh con khá dày, Vũ Ngọc Châm vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi không hề xuống sắc mà ngược lại, "càng đẻ càng đẹp". Ngắm nhìn những hình ảnh quyến rũ, "mướt mát" của mỹ nhân Hà thành trên mạng xã hội, khó ai tin rằng, đây đã là mẹ 2 con. 

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 8

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 9

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 10

Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1992 đã sớm về dáng quyến rũ. Cô sở hữu vòng eo thon với rãnh bụng quyến rũ. Đặc biệt, cặp tuyết lê căng tròn của cô cũng là điều khiến bao chị em xuýt xoa. Được biết, Vũ Ngọc Châm đều nuôi 2 con bằng sữa mẹ, dù vậy, qua 2 lần sinh con, cô vẫn giữ được độ săn chắc và căng tròn nóng bỏng.

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 11

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 12

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 13

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 14

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 15

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 16

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 17

Từng nổi tiếng với biệt danh Hot girl Hàng không, Vũ Ngọc Châm giờ đã là mẹ 2 con vẫn giữ được 'cặp tuyết lê' căng tròn, không hề bị chảy xệ - Ảnh 18

Vũ Ngọc Châm nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Bạn bè cũng khen cô hợp bầu, đẻ xong càng xinh hơn. Ảnh Facebook nhân vật

Giảm cân cho mẹ sau sinh không mất sữa

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein, canxi, DHA, vitamin

Ăn vặt lành mạnh

Cho con bú để giảm cân sau sinh

Uống nhiều nước

Ngủ đủ giấc

Tập thể dục hằng ngày 

Ăn ít, chia thành nhiều bữa

Nguyên tắc áp dụng thực đơn giảm cân sau sinh

Dù xây dựng thực đơn giảm cân với những món ăn gì, mẹ bỉm sữa cần lưu ý đáp ứng đủ lượng calo cần thiết là khoảng 1.800 - 2.700 calo trong thời kỳ cho con bú, sau đó có thể giảm từ 300 - 500 calo khi bắt đầu giảm cân. Nhiều mẹ bầu nôn nóng giảm cân ngay sau khi sinh vì tự ti với vóc dáng của mình, tuy nhiên các chuyên gia khuyên rằng nên đợi trẻ được ít nhất 2 tháng tuổi mới nên bắt đầu giảm cân. Điều này giúp đảm bảo sự nuôi dưỡng tốt nhất cho bé và sức khỏe cho mẹ.

Điều tiên quyết cần nhớ là tuyệt đối không được bỏ đói vì muốn giảm cân nhanh, việc này rất nguy hiểm, nó khiến bản thân người mẹ bị suy nhược, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa trẻ cũng không được bú đủ sữa mẹ, thiếu dinh dưỡng dẫn tới kém phát triển tư duy và thể chất.

Chia nhỏ bữa trong ngày thay vì ăn 3 bữa chính. Điều này giúp năng lượng hấp thu được sau khi ăn cũng được sử dụng hiệu quả hơn, tránh tích lũy năng lượng tạo mỡ thừa nhiều hơn.

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Từ khóa:   Hotmom Vũ Ngọc Châm mẹ bầu

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