Thai phụ 9x đăng ảnh khoe bầu vượt mặt, cộng đồng mẹ bỉm sữa 'nhìn mà thấy thương xót vô cùng'

Mẹ bầu 27/03/2021 07:58

Việc mẹ bầu bị rạn da là điều thường xảy ra khi phụ nữ mang thai. Điều này là khó tránh khỏi vì kích thước bụng thay đổi khi đứa bé to dần lên. Nhiều bà bầu bị rạn da nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ. Còn trường hợp sau đây thì quả thực, ai nhìn vào cũng thương xót vô cùng. 

Có thể nói việc mẹ bầu bị rạn da là chuyện bình thường. Thế nhưng, khi vô tình đăng bài lên một nhóm kín gồm các mẹ bầu để hỏi chuyện xuống bụng khi sinh, bà bầu mang thai 31 tuần tuổi này đã khiến mọi người xót xa. Hình ảnh cho thấy bụng bầu của cô chằng chịt vết rạn to tướng, hầu như là khắp vùng bụng. 

Theo lời của thai phụ thì cô đang mang bầu ở tuần thứ 37 và hiện tượng rạn da này xuất hiện ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Cô kể: "Có thể là do cơ địa vì ngay từ thời con gái mình đã bị rạn da ở đùi rồi. Nhìn vết rạn da thế này ai cũng sợ, nhưng vì nhìn riết nên mình thấy bình thường, chỉ mong con được khỏe mạnh."

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Bài đăng của thai phụ - Ảnh: FB

Cô cũng cho biết rằng bản thân cô đã sử dụng rất nhiều những loại kem trị rạn da dành cho bà bầu rồi. Nhưng vết rạn vẫn không hề hấn gì, vẫn cứ nhiều và sẫm màu như thế. "May mắn vì chồng mình không sợ nhìn bụng của bợ, anh ấy cứ sờ hoài luôn. Đã thế lại còn thương mình hơn vì mình đã hy sinh cho anh ấy một đứa con" - bà bầu chia sẻ.

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Hình ảnh bụng bầu của cô khiến nhiều người 'thốt' lên thương cảm - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chia sẻ thương cảm và xót xa cho mẹ bầu. "Khổ thân, rạn quá, không biết sau sinh có lấy lại được không nữa!"; "Nhìn bụng rạn mà thương quá bạn ơi!"; "Nhìn bụng chị em thấy thương quá!"; "Nhìn xót thật sự ấy, thế này thì sau khi sinh còn gì là bụng nữa"...

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Rất nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm dành cho bà mẹ này - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ cũng bày nhau những bí quyết chống rạn da khi mang bầu như việc thoa dầu dừa, dầu oliu, kem dưỡng ẩm,... thường xuyên. 

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