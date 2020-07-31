Theo quan điểm dân gian thì việc sau sinh nên kiêng cữ nhiều thứ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.

Sau sinh bao lâu thì được tắm , kiêng cữ như thế nào để bảo vệ sức khỏe tốt nhất, tránh nguy cơ bệnh hậu về sau là câu hỏi mà nhiều chị em vừa lâm bồn quan tâm.

Theo lời khuyên từ các bác sĩ sản khoa thì khoảng 4-6 tuần sau khi sinh, cơ quan sinh dục của phụ nữ sẽ cơ bản có thể trở lại trạng thái bình thường. Khi đó, tử cung vẫn tiếp tục co bóp để đẩy sản dịch (huyết hôi) ra bên ngoài.

Thường thì lời khuyên từ những người cao tuổi có kinh nghiệm chuyện sinh đẻ thì các mẹ bầu sau sinh nên kiêng tắm gội khoảng 1 tháng, nhưng theo y học hiện đại thì việc kiêng tắm gội như vậy là phản khoa học, vậy đâu là lời khuyên đúng nhất hay thời gian sau sinh bao lâu thì các mẹ có thể được tắm gội là tốt nhất.

Đây là thời điểm các loại vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào tử cung thông qua đường sinh dục, cùng với đó là những loại vi khuẩn ẩn nấp sẵn trong âm đạo. Vì thế, tử cung sẽ trở thành môi trường trú ngụ thuận lợi để gây ra nhiễm trùng âm đạo. Việc giữ vệ sinh vùng kín lúc này trở nên hết sức rất quan trọng.

Sau khi sinh từ 3 - 4 ngày là các mẹ có thể tắm gội bình thường

Sản phụ sau sinh bao lâu thì được tắm?

Trở lại với quan niệm được đưa ra lúc đầu là phụ nữ sau khi sinh con một tháng mới được tắm gội trở lại bình thường là hoàn toàn sai lầm, vì khi không được tắm từ sớm, cơ thể người mẹ sẽ là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển và thậm chí chúng còn có thể lây lan sang trẻ sơ sinh qua đường bú mẹ.

Thông thường, sau khi sinh từ 3 - 4 ngày là các mẹ có thể tắm gội bình thường. Tuy nhiên, các chị em cũng cần lưu ý là việc tắm gội sau sinh cũng cần phải hết sức thận trọng, vì nếu thực hiện không đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Tắm nhanh và tắm dội là hai việc các sản phụ nào sau sinh cũng nên biết:

- Tắm nhanh: nghĩa là thời gian tắm không nên kéo dài quá lâu, tốt nhất chỉ nên diễn ra từ 5 -10 phút là hợp lý.

- Tắm dội: ở đây chỉ việc nên dùng vòi hoa sen hoặc dùng gáo múc nước, dội nước từ trên xuống dưới, các chị em sau sinh không nên tắm hoặc ngâm mình trong bồn tắm hay trong chậu sẽ không tốt cho cơ thể.

Thời gian tắm không nên kéo dài quá lâu, tốt nhất chỉ nên diễn ra từ 5 -10 phút

Ngoài ra, khi tắm gội, sản phụ cũng cần lưu ý những vấn đề sau:

- Các chị em nên tắm ở nơi kín đáo, tránh gió lùa hoặc thổi trực tiếp vào người, tắm xong phải lau khô nhanh người rồi mặc quần áo ngay.

- Khi tắm không nên dùng nước lạnh mà nên tắm bằng nước ấm, kể cả đó là thời gian mùa hè hay mùa đông. Nên tắm nhanh từ 5 – 10 phút để tránh nhiễm lạnh.

- Khi gội đầu cũng nên chú ý không nên kiêng gội đầu đến một tháng, nhưng khi gội phải thực hiện nhanh và lau đầu thật khô, tốt nhất các mẹ nên dùng máy sấy để sấy khô tóc.

Khi gội phải thực hiện nhanh và lau đầu thật khô

2. Chú ý việc vệ sinh bộ phận sinh dục khi tắm gội

Vệ sinh vùng kín sau sinh rất quan trọng và cần thiết đối với các sản phụ còn nằm ổ. Vì sau khi sinh em bé, tử cung của người mẹ còn tiếp tục co bóp để đẩy sản dịch ra ngoài. Trong thực tế, sản dịch chính là màng rau, đồng thời cũng là những dịch và niêm mạc của âm đạo và cổ tử cung còn bong ra.

Bản chất của sản dịch là các protein đang được phân huỷ, đây cũng chính môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong đường sinh dục phát triển, có thể xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ lúc họ yếu nhất.

Vệ sinh vùng kín sau sinh rất quan trọng và cần thiết đối với các sản phụ còn nằm ổ

Chị em cũng nên lưu ý việc vệ sinh bộ phận sinh dục sau khi sinh ít nhất là 3 lần vào các buổi sáng, chiều và tối trước khi đi ngủ. Trong trường hợp sản dịch ra nhiều thì nên vệ sinh nhiều lần hơn.

Khi vệ sinh, các chị em cũng nên lưu ý những điều sau:

- Nên hạn chế việc dùng nước muối loãng để vệ sinh, vì các tinh thể muối sẽ hút nước và làm phần phụ luôn bị ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

- Không nhất thiết phải dùng dung dịch sát khuẩn hằng ngày nhưng nước vệ sinh vùng kín phải là nước sạch, không bị nhiễm bẩn.

- Các phương tiện dùng để vệ sinh bộ phận sinh dục phải sạch, tốt nhất nên vệ sinh bằng nước sôi để nguội hoặc nước ấm.

Nên hạn chế việc dùng nước muối loãng để vệ sinh

Sau sinh bao lâu thì được tắm nước lạnh?

Câu trả lời là không nên tắm nước lạnh sau khi sinh càng lâu càng tốt. Nếu có điều kiện nên sử dụng nước ấm để tắm, cho đến khi cơ thể phục hồi hoàn toàn.

Sản phụ phải nên tắm sau 3-4 ngày sinh. Tuy nhiên, với các trường hợp sinh mổ thì cần tránh rửa hay tắm làm chảy nước vào vết mổ sẽ khiến chúng lâu lành hơn, có thể kiêng từ 5-7 ngày do vết mổ chưa được cắt chỉ. Còn việc gội đầu thì sẽ không ảnh hưởng đến vết mổ.

Không nên tắm nước lạnh sau khi sinh càng lâu càng tốt

Theo kinh nghiệm từ một số bác sĩ sản khoa, những sản phụ sinh thường có vết may ở âm đạo hoặc tầng sinh môn thì cần chú ý hơn việc vệ sinh để không gây viêm nhiễm. Không nên dùng các loại thuốc sát trùng để rửa âm đạo mà nên rửa bằng nước muối hoặc thuốc tím. Tuy nhiên, dung dịch thuốc tím cần phải được pha loãng để hơi có màu tím chứ không nên để màu tím quá đậm.

Còn nếu dùng nước muối thì cần pha loãng với tỷ lệ 1 lít nước : 4 thìa cà phê nhỏ muối. Ngoài ra, lời khuyên là sản phụ không nên chỉ nằm một chỗ quá lâu mà rất cần vận động đi lại nhẹ nhàng, không hun than, không chườm nóng quá nhiều.

Về việc gội đầu, cần chú ý thao tác gội nhanh và dùng nước ấm để gội. Sau khi gội cần lau đầu ngay hoặc dùng máy sấy tóc khô, tuyệt đối không được để tóc ướt quá lâu có thể gây nhiễm lạnh. Nếu vẫn chưa tắm được do sinh mổ thì chị em cần phải dùng nước ấm lau mình mỗi ngày 1 lần, trong trường hợp trời nắng nóng thì thực hiện 2 lần sáng và tối.

Khi tắm, cần lưu ý tắm nhanh, nơi tắm tránh gió lùa, sau khi tắm cần dùng khăn mềm lau khô, mặc quần áo đủ ấm để hạn chế nguy cơ bị nhiễm lạnh đột ngột. Sau khi tắm có thể ngồi trên giường một lúc nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài.

3. Những điều cần lưu ý đối với phụ nữ sau sinh

Ngoài việc kiêng tắm gội từ 3 - 4 ngày sau sinh thì các chị em cũng nên lưu ý những điều quan trọng sau để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bản thân:

- Nghỉ ngơi: đây là điều hết sức cần thiết để mau chóng hồi phục sức khỏe, đây không phải là lúc các chị em có thể nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa.

- Ăn uống lành mạnh: thực đơn của sản phụ nên có thêm gừng, hạt tiêu, dầu mè hay rượu nếp, vì đây là những loại thực phẩm có thể giúp làm nóng cơ thể, tăng cường sức bền, chúng được xem là rất có ích cho quá trình hồi phục sức khỏe của người mẹ sau sinh.

- Tránh máy lạnh: các chị em không nên sử dụng máy lạnh hay quạt ở cường độ cao, vì dễ dẫn đến các bệnh viêm xoang hoặc xương khớp về sau.

Thư giãn: các mẹ nên tránh để mình xúc động hoặc phấn khích quá mức sau khi sinh vì có thể dẫn đến hội chứng trầm cảm sau sinh. Các chị em rất nên duy trì trạng thái tinh thần bình ổn và hạn chế tối đa các hoạt động cần dùng sức.

Duy trì trạng thái tinh thần bình ổn và hạn chế tối đa các hoạt động cần dùng sức

- Tập luyện: các sản phụ sau khi sinh luôn được khuyên nên tập luyện một số động tác như nghiêng vùng chậu và hông, căng cơ cổ, vai, lưng, trượt chân vì chúng sẽ giúp ích cho sức khỏe của các mẹ rất nhiều.

- Massage: đây được xem là cách hữu hiệu để giúp sản phụ lấy lại sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Một trong những loại tinh dầu được khuyên dùng rất phổ biến cho các chị em sau khi sinh là dầu hạt cải. Ngoài ra, có thể kết hợp massage đá nóng để loại bỏ các chất bẩn và làm sạch tử cung.

Tuy nhiên, các chị em cần lưu ý chỉ những chuyên viên massage giàu kinh nghiệm mới có thể sử dụng phương pháp này với những viên đá và kỹ thuật đặc biệt, không nên tự ý áp dụng tại nhà.

Bài viết trên hy vọng đã giải đáp được thắc mắc sản phụ sau sinh bao lâu thì được tắm gội cũng như giúp các chị em biết được cách tắm gội đúng, an toàn cho bản thân. Các chị em cũng nên lưu ý đến vấn đề vệ sinh hằng ngày, tắm rửa sạch sẽ để tránh nguy cơ nhiễm bệnh nhé!