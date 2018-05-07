Những loại hoa quả 'vàng' tốt hơn thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh

Thói quen ăn những loại hoa quả tốt cho phụ nữ sau sinh sẽ giúp cơ thể chị em phục hồi và cực kỳ lợi sữa.

Phụ nữ sau sinh cần khoảng thời gian từ 4 - 6 tuần để cơ thể thật sự nghỉ ngơi. Thời điểm này, chị em cần tăng cường ăn đủ các nhóm chất để nuôi cơ thể mẹ và tạo nguồn sữa giàu dinh dưỡng nuôi con.

Ăn chuối còn giúp lượng sữa mẹ tiết ra nhiều hơn, lượng sắt trong sữa mẹ cũng tăng lên, cung cấp nhu cầu cần thiết cho bé.

Lượng máu trong quá trình sản phụ vượt cạn bị tiêu hao cần được bổ sung sau khi sinh con. Thành phần sắt trong chuối sẽ giúp bổ sung máu cho cơ thể sản phụ. Chuối tiêu cũng chứa nhiều chất xơ (xenlulozơ) giúp hệ tiêu hóa phụ nữ sau sinh hoạt động hiệu quả.

Vú sữa

Vú sữa giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin C, glucid, sắt, chất xơ, protein và lipid rất tốt cho phụ nữ sau sinh bồi bổ cơ thể. Ăn vú sữa còn giúp sản phụ tăng lượng sữa lên gấp nhiều lần, các mẹ có thể yên tâm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Sung

Thành phần 100g quả sung chứa: 1g protein; 12,6g đường; 0,4g chất béo; 49mg canxi; 23mg phốt pho và nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh tích cực ăn sung, sữa sẽ về ào ạt - Ảnh minh họa: Internet

Các tài liệu Đông y cho biết quả sung vị ngọt, hơi chát, tính mát có tác dụng bổ huyết, lợi tiểu, tiêu viêm, sát trùng. Phụ nữ sau sinh sử dụng trái sung và lá sung non sẽ giúp lợi sữa. Chị em có thể ăn sống, nấu cháo sung hoặc sắc lấy nước uống.

Na

Quả na (hay còn gọi là mãng cầu ta) chứa đến 1/5 lượng vitamin C cung cấp cho cơ thể. Phụ nữ sau sinh ăn na sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu sau sinh.

Hoa quả họ cam, quýt

Lớp màng bên trong cổ tử cung sản phụ sau khi vượt cạn sẽ xuất hiện nhiều vết thương lớn, máu chảy nhiều. Vitamin C trong các loại quả họ cam, quýt sẽ hạn chế tình trạng chảy máu và tăng sức đề kháng ở phụ nữ sau sinh.

Cam, quýt sẽ bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lượng canxi có trong cam, quýt giúp hỗ trợ hệ xương của sản phụ. Em bé bú sữa mẹ giàu canxi cũng thúc đẩy sự phát triển không ngừng của hệ xương và răng.

Bưởi

Ngoài tác dụng tăng sức đề kháng, cung cấp vitamin C như cam, quýt, bưởi còn chứa fitogen có tác dụng làm đẹp da, giảm lượng cholesterol trong cơ thể phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, những mẹ bầu ám ảnh với cân nặng có thể thường xuyên ăn bưởi để nhanh lấy lại vóc dáng. Một số hoạt chất trong quả bưởi sẽ giúp điều chỉnh lượng insulin, giúp cơ thể mẹ bầu thon gọn hơn.

Đu đủ

Nếu thời kỳ mang thai, bà bầu tích cực ăn đu đủ để trị táo bón thì sau khi sinh hãy tiếp tục ăn loại quả này để tăng sức để kháng, bổ máu, tăng tiết sữa nuôi con.

Bà bầu gặp chứng khó tiêu chỉ cần ăn 1 miếng đu đủ cỡ vừa sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu.