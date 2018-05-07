Những loại hoa quả 'vàng' tốt hơn thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh

Mẹ bầu 07/05/2018 19:54

Phụ nữ sau khi sinh cần tích cực ăn nhiều thực phầm giàu dinh dưỡng để phục hồi cơ thể, tăng tiết sữa nuôi con. Bên cạnh ăn đủ chất trong các bữa chính, chị em cũng nên bổ sung các loại hoa quả tốt cho phụ nữ sau sinh trong bữa ăn phụ.

Phụ nữ sau sinh cần khoảng thời gian từ 4 - 6 tuần để cơ thể thật sự nghỉ ngơi. Thời điểm này, chị em cần tăng cường ăn đủ các nhóm chất để nuôi cơ thể mẹ và tạo nguồn sữa giàu dinh dưỡng nuôi con.

Thói quen ăn những loại hoa quả tốt cho phụ nữ sau sinh sẽ giúp cơ thể chị em phục hồi và cực kỳ lợi sữa.

Hoa quả tốt cho phụ nữ sau sinh

Chuối tiêu

Lượng máu trong quá trình sản phụ vượt cạn bị tiêu hao cần được bổ sung sau khi sinh con. Thành phần sắt trong chuối sẽ giúp bổ sung máu cho cơ thể sản phụ. Chuối tiêu cũng chứa nhiều chất xơ (xenlulozơ) giúp hệ tiêu hóa phụ nữ sau sinh hoạt động hiệu quả.

Những loại hoa quả 'vàng' tốt hơn thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 1
Phụ nữ sau sinh nên ăn chuối tiêu để bồi bổ cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối còn giúp lượng sữa mẹ tiết ra nhiều hơn, lượng sắt trong sữa mẹ cũng tăng lên, cung cấp nhu cầu cần thiết cho bé.

Vú sữa

Vú sữa giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin C, glucid, sắt, chất xơ, protein và lipid rất tốt cho phụ nữ sau sinh bồi bổ cơ thể. Ăn vú sữa còn giúp sản phụ tăng lượng sữa lên gấp nhiều lần, các mẹ có thể yên tâm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Sung

Thành phần 100g quả sung chứa: 1g protein; 12,6g đường; 0,4g chất béo; 49mg canxi; 23mg phốt pho và nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Những loại hoa quả 'vàng' tốt hơn thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 2
Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh tích cực ăn sung, sữa sẽ về ào ạt - Ảnh minh họa: Internet

Các tài liệu Đông y cho biết quả sung vị ngọt, hơi chát, tính mát có tác dụng bổ huyết, lợi tiểu, tiêu viêm, sát trùng. Phụ nữ sau sinh sử dụng trái sung và lá sung non sẽ giúp lợi sữa. Chị em có thể ăn sống, nấu cháo sung hoặc sắc lấy nước uống.

Na

Quả na (hay còn gọi là mãng cầu ta) chứa đến 1/5 lượng vitamin C cung cấp cho cơ thể. Phụ nữ sau sinh ăn na sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu sau sinh.

Hoa quả họ cam, quýt

Lớp màng bên trong cổ tử cung sản phụ sau khi vượt cạn sẽ xuất hiện nhiều vết thương lớn, máu chảy nhiều. Vitamin C trong các loại quả họ cam, quýt sẽ hạn chế tình trạng chảy máu và tăng sức đề kháng ở phụ nữ sau sinh.  

Những loại hoa quả 'vàng' tốt hơn thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 3
Cam, quýt sẽ bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lượng canxi có trong cam, quýt giúp hỗ trợ hệ xương của sản phụ. Em bé bú sữa mẹ giàu canxi cũng thúc đẩy sự phát triển không ngừng của hệ xương và răng.  

Bưởi

Ngoài tác dụng tăng sức đề kháng, cung cấp vitamin C như cam, quýt, bưởi còn chứa fitogen có tác dụng làm đẹp da, giảm lượng cholesterol trong cơ thể phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, những mẹ bầu ám ảnh với cân nặng có thể thường xuyên ăn bưởi để nhanh lấy lại vóc dáng. Một số hoạt chất trong quả bưởi sẽ giúp điều chỉnh lượng insulin, giúp cơ thể mẹ bầu thon gọn hơn.  

Đu đủ

Nếu thời kỳ mang thai, bà bầu tích cực ăn đu đủ để trị táo bón thì sau khi sinh hãy tiếp tục ăn loại quả này để tăng sức để kháng, bổ máu, tăng tiết sữa nuôi con.

Bà bầu gặp chứng khó tiêu chỉ cần ăn 1 miếng đu đủ cỡ vừa sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu.  

Ăn gì lợi sữa sau sinh mổ?

Ăn gì lợi sữa sau sinh mổ?

Nhiều chị em băn khoăn không biết ăn gì lợi sữa sau sinh mổ để vừa đảm bảo nguồn sữa mẹ cho bé yêu, vừa giúp vết mổ sớm bình phục.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa quả tốt cho phụ nữ sau sinh hoa quả lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp