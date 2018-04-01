Những dấu hiệu đầu tiên thông báo thụ thai thành công phụ nữ nhất định phải biết

Mẹ bầu 01/04/2018 11:22

Trong tuần đầu tiên của thai kỳ, để có thể biết được việc thụ thai sau quan hệ vợ chồng có thành công hay không, cần lưu ý những dấu hiệu này của cơ thể.

Dấu hiệu thụ thai thành công trong những tuần đầu thường rất khó để nhận biết vì nếu không có một cơ địa nhạy cảm, phụ nữ sẽ ít cảm nhận được hoặc cảm nhận không chính xác. Tuy nhiên, chưa cần dùng đến que thử thai, những dấu hiệu mang thai dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn liệu mình đã bắt đầu có những tín hiệu củat? việc có thai hay chưa.

Đầu ngực và bầu ngực bị sưng đau

Ngực là một bộ phận cơ thể vô cùng nhạy cảm của phụ nữ. Do đó, khi bắt đầu có nhưng dấu hiệu đầu tiên của thai kỳ, sự thay đổi hoóc môn làm bầu ngực và núm vú bị căng và sưng đau hơn bình thường. Bạn sẽ cảm thấy ngực mình dường như căng đầy và nặng nề hơn.

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Trong tam cá nguyệt đầu tiên, ngực phụ nữ thường có dấu hiệu sưng, đau rõ rệt - Ảnh: Internet

Mệt mỏi, đau đầu và tình trạng ốm nghén

Nếu có những triệu chứng mệt mỏi, đau đầu thì đây là những biểu hiện rất rõ có thể nhận ra, là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của dấu hiệu thụ thai thành công.

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nồng độ hormone progesterone tăng vọt. Với liều lượng đủ cao, progesterone có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ triền miên. Đồng thời, việc giảm lượng đường trong máu, hạ huyết áp và tăng cường sản xuất máu trong cơ thể có thể kết hợp lại trong giai đoạn đầu tiên này khiến bạn dường như bị cạn kiệt năng lượng và luôn muốn nghỉ ngơi.

Tình trạng ốm nghén có thể làm phiền bạn không lâu nếu bạn có một sức khỏe tốt, tuy nhiên với những chị em vốn thường xuyên mệt mỏi mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt thì rất có thể sẽ gặp phải tình trạng này lâu hơn.

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Ốm nghén khiến cơ thể phụ nữ trở nên mệt mỏi, chậm chạp hơn bình thường - Ảnh: Internet

Chảy máu âm đạo hoặc bụng co rút nhẹ

Với biểu hiện này, rất có thể bạn sẽ nhầm lẫn với chu kỳ kinh nguyệt của mình. Nhưng hãy chú ý, máu từ âm đạo tiết ra báo hiệu thai kỳ thường có màu sáng, loãng hơn so với khi bạn đến kỳ kinh nguyệt.

Nếu như máu trong suốt kỳ kinh nguyệt của bạn có khối lượng nhiều, xuất hiện kèm với nhiều dịch nhầy và kéo dài thời gian từ 3-10 ngày. Thì chảy máu âm đạo khi mang thai chỉ kéo dài từ 1-3 ngày với khối lượng rất ít.

Một số phụ nữ cũng gặp phải tình trạng co rút ở trong bụng trong thời kỳ mang thai gây ra những cơn đau thắt ở bụng dưới tương tự như khi bạn bị đau bụng mỗi kỳ kinh nguyệt. Đừng nhầm lẫn mà khi có những dấu hiệu này, bạn nên sử dụng băng vệ sinh để theo dõi xem lượng máu và chất máu tiết ra có phải là máu kinh nguyệt hay không.

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Cần phân biệt liệu những dấu hiệu đầu của mang thai với dấu hiệu chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh: Internet

Buồn nôn, chán ăn và nhạy cảm với mùi

Buồn nôn là dấu hiệu phổ biến của việc ốm nghén khi mang thai. Nhiều phụ nữ gặp phải tình trạng này ngay trong 2 tuần đầu tiên của thai kỳ do sự gia tăng nhanh chóng của estrogen trong cơ thể. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm với những mùi lạ và thường dễ buồn nôn hoặc nôn khan khi ngửi thấy những mùi như mắm tôm, nước mắm, khói thuốc,...

Chính bởi sự nhạy cảm về mùi mà phụ nữ mang thai khi ốm nghén thường rất khó tính trong ăn uống, dễ chán ăn hoặc không thể ăn được món gì.

Nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn cảm thấy chóng mặt và nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ có nghĩa là bạn đang mang thai. Tình trạng này thường kéo dài đến 2 tuần, do vậy rất dễ để bạn có thể nhận thấy và xác định được mình có đang mang thai hay không.

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