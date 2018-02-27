Những tư thế yoga cực đơn giản tại nhà giúp tăng khả năng thụ thai, chị em không thể bỏ qua

Luyện tập 27/02/2018 17:53

Nếu bạn đang chuẩn bị kế hoạch có con thì hãy thực hiện ngay những bài tập yoga cực đơn giản này để tăng khả năng thụ thai tự nhiên, đồng thời giúp cải thiện hệ nội tiết và khả năng sinh sản về sau.

Những bài tập yoga không chỉ giúp cơ thể thêm linh hoạt, dẻo dai mà còn giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, tăng khả năng thụ thai cho chị em. Dưới đây là những bài tập yoga đơn giản bạn có thể thực hiện mỗi ngày trước khi đi ngủ để thúc đẩy quá trình lưu thông máu, cải thiện sức khỏe sinh sản, đồng thời tác động tích cực đến các hoóc-môn trong cơ thể.

Những bài tập yoga giúp tăng khả năng thụ thai

Tư thế cây cầu

Bài tập này có tác dụng tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh sản và cải thiện chức năng hoạt động của chúng. Thường xuyên luyện tập động tác yoga này còn giúp giảm căng thẳng, lo lắng, ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả.

Những tư thế yoga cực đơn giản tại nhà giúp tăng khả năng thụ thai, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Bài tập này giúp cơ quan sinh sản hoạt động tốt hơn - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm ngửa trên sàn, co đầu gối lại, hai bàn chân chạm sàn, hai cánh tay duỗi thẳng theo chiều dài cơ thể, lòng bàn tay úp xuống sàn.

Sau đó từ từ nhấc phần xương sống và mông lên, uốn cong đầu gối về phía trần nhà, 2 bàn chân vẫn chạm sàn. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 1 phút rồi trở về tư thế ban đầu. Cố gắng giữ khoảng cách 2 đầu gối rộng bằng hông và duy trì nhịp thở đều đặn.

Tư thế dựa chân vào tường

Bài tập này có tác dụng giảm căng thẳng cho toàn bộ phần dưới của cơ thể, đồng thời tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu. Nên thực hiện bài tập này sau khi quan hệ để tăng khả năng thụ thai cao hơn.

Những tư thế yoga cực đơn giản tại nhà giúp tăng khả năng thụ thai, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2
Động tác này rất dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng luyện tập tại nhà - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm ngửa trên sàn, dựa cả hai chân vào tường và càng gần càng tốt. Thả lỏng phần vai, cánh tay và đầu trên sàn. Bạn có thể đặt thêm một chiếc gối mềm dưới lưng hoặc một chiếc khăn cuộn tròn. Duy trì nhịp thở đều đặn và giữ động tác trong khoảng 3-5 phút.

Tư thế con rắn

Bài tập yoga với tư thế con rắn có khả năng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu đến vùng xương chậu. Bên cạnh đó, động tác này còn giúp thư giãn phần lưng và cân bằng hoóc-môn trong cơ thể.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm sấp trên sàn, hai cánh tay co lại sao cho hai bàn tay đặt úp trên sàn và dưới vai. Từ từ nâng phần thân trên đồng thời hít vào bằng mũi, giữ nguyên tư thế trong 30 giây rồi thở ra và trở về tư thế ban đầu.

Tư thế con bướm

Thường xuyên thực hiện bài tập này sẽ giúp phần hông và đùi trở nên linh hoạt, đồng thời giúp phụ nữ sinh nở dễ dàng hơn.

Những tư thế yoga cực đơn giản tại nhà giúp tăng khả năng thụ thai, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3
Bạn có thể tập động tác yoga này vào những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn ngồi trên sàn, uốn cong hai đầu gối rồi kéo sát bàn chân lại với nhau. Sau đó nhấn đầu gối xuống sàn, giữ tư thế khoảng 1 phút rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác khoảng 10 lần, duy trì nhịp thở đều đặn.

Trên đây là những động tác yoga giúp tăng khả năng thụ thai chị em có thể thử luyện tập ngay từ hôm nay để cải thiện sức khỏe sinh sản của bản thân.

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