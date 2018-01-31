Nếu đang mong con trong năm 2018, chị em đừng bỏ qua những thực phẩm ăn dễ thụ thai này

Thịt bò giàu kẽm giúp khả năng thụ thai ở cả nam lẫn nữ diễn ra một cách thuận lợi. Nguyên tố kẽm có vai trò trong việc cân bằng nội tiết tố nam, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Ở nữ giỡi, kẽm tác động tới quá trình sản xuất trứng từ đó tăng khả năng thụ thai.

Ăn thực phẩm gì để dễ thụ thai luôn là câu hỏi thường trực ở các chị em muốn có em bé trong năm mới 2018. Các loại thực phẩm dưới đây sẽ là “trợ thủ" đắc lực của chị em trong thời gian chờ tin vui.

Thịt gà có chứa nhiều vitamin B3 – loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp các hormone giới tính. Việc thiếu hụt vitamin B3 sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Do đó, các cặp vợ chồng nên ăn 3 bữa thịt gà trong một tuần.

Cá hồi giàu axit béo omega–3 giúp điều hòa lượng hormone sinh sản, tăng lưu thông máu đến các cơ quan. Bên cạnh đó, hàm lượng thủy ngân trong cá hồi rất thấp so với những loại cá khác, an toàn cho chị em phụ nữ trong quá trình mong con.

Tỏi

Khoáng chất selen trong tỏi giúp tối đa hóa sự phát triển của tinh trùng, tăng cường khả năng thụ thai. Ngoài ra, selen còn có khả năng phòng ngừa nguy cơ sảy thai sớm.

Tập thói quen ăn tỏi khi chuẩn bị thụ thai sẽ giúp chị em sớm có tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 trong tỏi còn có tác dùng điều hòa hormone, hỗ trợ xây dựng hệ thống miễn dịch. Mặc dù hơi thở có mùi tỏi dễ khiến các chị em khó chịu nhưng đây lại là thực phẩm giúp ích cho những phụ nữ đang mong có em bé.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh (rau bina, rau cải lông, rau diếp cá, súp lơ, bông cải xanh…) có hàm lượng cao axit folic và vitamin B giúp ích cho sự rụng trứng ở phụ nữ. Đồng thời, chị em cũng nên khuyến khích chồng tăng cường ăn các loại rau này để nâng cao chất lượng tinh trùng.

Bí đỏ

Bí đỏ giàu axit béo omega – 3 giúp điều hòa nội tiết tố sinh sản, tăng lưu lượng máu đến các cơ quan có chức năng sinh sản. Ngoài ra, hàm lượng sắt dồi dào trong bí đỏ giúp quá trình thụ thai ở phụ nữ diễn ra thuận lợi. Theo các chuyên gia, những phụ nữ thường xuyên bổ sung chất sắt có khả năng thụ thai cao hơn 40% so với những chị em không uống hay bổ sung sắt trong thực phẩm hàng ngày.

Các loại đậu

Nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ hấp thụ nhiều protein thực vật có tỉ lệ thụ thai cao hơn những người hấp thụ protein từ động vật. Do đó, chị em đừng quên thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày họ hàng nhà đậu để nạp protein.

Bánh mì đen

Thành phần chính của bánh mì đen là hạt lúa mạch đen. Loại bánh này đặc hơn, chứa nhiều chất xơ và có hương vị đậm đà hơn so với các loại bánh mì thông thường. Do đó, bánh mì đen sẽ giúp hệ tiêu hóa dễ làm việc hơn vì không chứa quá nhiều tinh bột. Lượng đường trong máu sẽ được duy trì ở mức ổn định tránh làm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Hàm lượng dinh dưỡng và chất xơ cao trong bánh mì đen tốt cho hệ tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu, giúp chị em thụ thai một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Chị em cần lưu ý, mức insulin tăng bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hormone sinh sản trong cơ thể. Một nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ có nồng độ đường trong máu cao giảm khả năng thụ thai còn 50%.

Kem

Đây là món ăn yêu thích của chị em phụ nữ và là một trong những thực phẩm nằm trong danh sách giúp chị em dễ thụ thai. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các sản phẩm làm từ sữa bao gồm cả kem tăng khả năng mang thai của phụ nữ. Tuy nhiên, sản phẩm sữa tách béo hoặc ít béo sẽ làm giảm khả năng thụ thai ở các chị em.

Dầu ô liu

Trong giai đoạn chuẩn bị thụ thai, chị em có thể sử dụng dầu ô liu cho các món salad hoặc các món ăn hàng ngày. Dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn làm tăng độ nhạy cảm insulin. Hơn nữa, dầu ô liu sẽ làm giảm tình trạng giảm viêm để tăng khả năng rụng trứng.