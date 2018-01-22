Biết được thời điểm dễ thụ thai nhất, việc vợ chồng có con trở nên dễ dàng hơn

Thời điểm ân ái vợ chồng đóng vai trò quan trọng quyết định đến khả năng thụ thai. Theo nghiên cứu, các chuyên gia chỉ ra rằng, nếu quan hệ càng gần thời điểm rụng trứng thì khả năng có thai sẽ càng cao.

Có nhiều trường hợp cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có con, dù sức khỏe của cả vợ và chồng đều khỏe mạnh. Nếu cặp vợ chồng nào rơi vào trường hợp này đều cảm thấy lo lắng. Do đó, việc chọn ngày quan hệ để dễ có thai cũng được nhiều gia đình quan tâm hơn nhằm sớm có con. Đừng lo lắng vì bài viết này sẽ chỉ cho bạn thời điểm dễ thụ thai nhất . Bạn chỉ cần “chăn gối” vào lúc này thì khả năng thu thai sẽ rất cao. Tham khảo ngay dưới đây nhé.

Như đã nói trên, thời điểm quan hệ dễ thụ thai là gần với chu kỳ kinh nguyệt. Để đảm bảo tính chính xác thì chị em cần chú ý đến ngày “đèn đỏ” của mình có diễn ra đều đặn hay không, đoán biết thời gian lặp lại chu kỳ là bao nhiêu ngày thì việc quan hệ vợ chồng sẽ có khả năng thụ thai nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thời điểm chu kỳ kinh nguyệt xuất hiện chính là lúc trứng rụng tức là trứng rời khỏi buồng trứng. Vì vậy mới có hiện tượng chảy máu âm đạo. Và đây là thời điểm “vàng” cho những cặp vợ chồng mong muốn có con.

Vì sao thời kỳ kinh nguyệt là lúc dễ thụ thai nhất?

Trong khoảng vài giờ sau khi trứng rời khỏi buồng trứng, nếu trứng tiếp xúc được với tinh trùng thì khả năng thụ thai sẽ rất cao. Do vậy, việc lên kế hoạch sinh hoạt của hai vợ chồng sao cho đúng vào thời điểm này và cũng như lúc có nhiều tinh trùng khỏe mạnh nhất nhé.

Thời điểm rụng trứng dễ thụ thai là gần với kỳ kinh nguyệt (Ảnh: Internet)

Trứng chỉ có thể tồn tại trong khoảng 12 – 24 tiếng, trong khi đó tinh trùng lại có thể tồn tại trong cơ thể người phụ nữ từ vài giờ đến những 7 ngày và đương nhiên những ngày đầu nó sẽ hoạt động mạnh nhất. Việc tinh trùng còn mạnh tiếp xúc được ngay với trứng thì đảm bảo khả năng thụ thai cao hơn bao giờ hết.

Một số con tinh trùng nhỏ có thể sống lâu hơn thì khi quan hệ vợ chồng trước ngày rụng trứng khoảng 1 tuần vẫn có thể mang thai.

Điều quan trọng đó là cần đảm bảo cả vợ lẫn chồng đủ sức khỏe, nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ và lập kế hoạch sinh con sao cho đúng nhất nhé. Các cặp vợ chồng nếu như đang mong muốn có con thì hãy thử làm theo cách này nhé.

Dấu hiệu nói đã tới thời kỳ rụng trứng để thụ thai

Nhiều người có chu kỳ kinh nguyệt không đều nên khá khó để xác định thời gian chính xác trứng rụng. Do vậy, cách tốt nhất đó là nhận biết một số dấu hiệu sắp tới ngày rụng trứng.

Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt lặp lại sau khoảng 28 ngày, có nhiều trường hợp khác sẽ trễ hoặc sớm hơn từ 2 – 4 ngày tùy vào thể trạng.

Thay đổi dịch âm đạo cho thấy sắp tới kỳ rụng trứng dễ có thai (Ảnh: Internet)

Khi gần tới thời điểm rụng trứng, dịch âm đạo trải qua quá trình biến đổi chất, trở nên trong, lỏng và trơn hơn, cơ chế này sẽ giúp cho tinh trùng dễ dàng bơi nhanh đến vòi trứng và thụ tinh.

Có khoảng 20% phụ nữ sẽ bị đau trong thời điểm rụng trứng, có thể đau nhẹ hoặc nặng hơn. Trước lúc rụng trứng khoảng vài ngày thì cơ ngực sẽ căng, cảm thấy đau hơn bình thường và hay bị đau lưng và nhiệt độ cơ thể tăng dẫn đến hiện tượng nổi mụn.

Khi bạn nhận thấy những dấu hiệu này thì tức là sắp đến ngày rụng trứng. Và còn ngại gì khi vợ chồng lên kế hoạch để có thể mang thai và sinh con nhé.

Theo như các chuyên gia cho thấy, thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày đó là vào khoảng sáng sớm khi mới thức dậy. Lúc này cơ thể vừa mới nghỉ ngơi xong nên sẽ khỏe mạnh và thoải mái nhất nên khi vợ chồng quan hệ vào lúc này là tốt nhất trong ngày đấy.

Hy vọng với những chia sẻ này, bạn đã biết thời điểm dễ thụ thai nhất và lên cho mình kế hoạch tốt nhất để có em bé nhé. Chúc bạn sẽ thành công!