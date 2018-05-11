Mẹ bầu cần nắm rõ những nguyên nhân này để phòng ngừa và xử lý ít sữa sau khi sinh

Mẹ bầu 11/05/2018 09:28

Nguyên nhân gì khiến mẹ ít sữa sau khi sinh và cách chữa ít sữa sau sinh sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây.

Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của hành trình làm mẹ của người phụ nữ. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng khi không ít mẹ bị ít sữa sau sinh, đặc biệt là sau khi sinh mổ.

Vậy nguyên nhân mẹ ít sữa sau khi sinh là gì và mẹ ít sữa phải làm gì để có đủ sữa cho con bú, bài viết này sẽ giải đáp mọi khúc mắc của các mẹ.

Mẹ bầu cần nắm rõ những nguyên nhân này để phòng ngừa và xử lý ít sữa sau khi sinh - Ảnh 1

Mẹ ít sữa sau khi sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh: Internet

Mô tuyến yếu

Có thể có nhiều lý do khiến cho bầu ngực của phụ nữ không phát triển bình thường, khiến cho ống dẫn sữa bị tắc hoặc hoạt động yếu. Đối với một người phụ nữ bình thường thì sẽ không gặp phải các vấn đề như vậy, bởi trong thời gian mang thai và cho con bú, các mô tuyến, ống dẫn sữa sẽ được kích thích tăng trưởng tối đa.

Tuy nhiên, với những trường hợp mô tuyến yếu, bạn nên tới gặp bác sĩ để được kê đơn thuốc hoặc dùng bơm hút sữa hỗ trợ trong quá trình cho con bú.

Phẫu thuật ngực

Các ca phẫu thuật ngực được thực hiện trước khi mang thai bất kể lý do y tế hay thẩm mỹ đều ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sữa mẹ của bạn. Tình trạng ít sữa của mẹ phụ thuộc vào cường độ phẫu thuật, khoảng cách thời gian giữa ca phẫu thuật và mang thai, loại phẫu thuật,...

Mẹ bầu cần nắm rõ những nguyên nhân này để phòng ngừa và xử lý ít sữa sau khi sinh - Ảnh 2

Mẹ ít sữa sau sinh nên tích trữ sữa đông để dùng cho bé khi cần - Ảnh: Internet

Một số loại thuốc và thảo dược

Lượng bromocriptine, methergine chứa trong cây rau mùi tây, lá bạc hà,... có thể làm cho mẹ ít sữa sau sinh. Ngoài ra, trong một số loại thuốc phổ biến cũng chứa pseudoephredine không được khuyên dùng cho mẹ đang cho con bú. Do vậy, nếu cần sử dụng thuốc, mẹ nên tham khảo kỹ ý kiến bác sĩ để biết nên ăn uống, kiêng cữ thế nào có thể tránh được ít sữa sau sinh.

Khả năng bú sữa của em bé

Bạn sẽ không cần phải tìm cách chữa ít sữa sau sinh nếu bạn bị ít sữa cho em bé không biết cách bú. Một số trẻ thường khó bú sữa vì xuất hiện một màng tế bào mỏng ở phần dưới của miệng khiến lưỡi bị giữ chặt.

Mẹ bầu cần nắm rõ những nguyên nhân này để phòng ngừa và xử lý ít sữa sau khi sinh - Ảnh 3

Mẹ nên chú ý cảm nhận lực hút sữa của bé để biết khả năng bú của con - Ảnh: Internet

Nếu bạn cảm thấy em bé khó hút sữa, hãy đem bé tới bác sĩ nhi để kiểm tra lại. Trong trường hợp cần thiết, có thể em bé sẽ cần được cắt màng đó để có thể bú sữa mẹ bình thường. Môi hở hàm ếch cũng là nguyên nhân khiến trẻ giảm khả năng bú sữa mẹ. Mẹ nên cảm nhận lực hút sữa từ bé để sớm có giải pháp phù hợp.

Giảm bú sữa ban đêm của bé

Theo lý thuyết, cắt giảm quá trình bú mẹ ban đêm của em bé có thể giúp mẹ và bé ngủ ngon giấc trong nhiều giờ, nhưng việc này lại gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sữa của mẹ và sự tăng cân đều đặn của bé.

Bỏ qua bữa ăn ban đêm của bé có thể làm giảm mức độ prolactin – hormone chịu trách nhiệm báo hiệu sản xuất sữa ở vú, dẫn tới việc tuyến sữa của bạn sản xuất ra ít sữa hơn. Do vậy, đừng bao giờ cắt giảm bữa ăn sữa mẹ vào giữa đêm của em bé nhé!

Mẹ sinh đôi chia sẻ bí quyết cho sữa mẹ vàng như nghệ, đặc quánh như váng sữa và vắt được 3 lít sữa/ngày

Mẹ sinh đôi chia sẻ bí quyết cho sữa mẹ vàng như nghệ, đặc quánh như váng sữa và vắt được 3 lít sữa/ngày

Kinh nghiệm ăn uống, kích và hút sữa giúp bà mẹ Hà thành này dư thừa nguồn sữa mẹ nuôi hai con sinh đôi bụ bẫm, đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc mẹ bầu 10 kiêng cữ sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp