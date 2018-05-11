Mẹ bầu cần nắm rõ những nguyên nhân này để phòng ngừa và xử lý ít sữa sau khi sinh

Vậy nguyên nhân mẹ ít sữa sau khi sinh là gì và mẹ ít sữa phải làm gì để có đủ sữa cho con bú, bài viết này sẽ giải đáp mọi khúc mắc của các mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của hành trình làm mẹ của người phụ nữ. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng khi không ít mẹ bị ít sữa sau sinh, đặc biệt là sau khi sinh mổ.

Mô tuyến yếu

Có thể có nhiều lý do khiến cho bầu ngực của phụ nữ không phát triển bình thường, khiến cho ống dẫn sữa bị tắc hoặc hoạt động yếu. Đối với một người phụ nữ bình thường thì sẽ không gặp phải các vấn đề như vậy, bởi trong thời gian mang thai và cho con bú, các mô tuyến, ống dẫn sữa sẽ được kích thích tăng trưởng tối đa.

Tuy nhiên, với những trường hợp mô tuyến yếu, bạn nên tới gặp bác sĩ để được kê đơn thuốc hoặc dùng bơm hút sữa hỗ trợ trong quá trình cho con bú.

Phẫu thuật ngực

Các ca phẫu thuật ngực được thực hiện trước khi mang thai bất kể lý do y tế hay thẩm mỹ đều ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sữa mẹ của bạn. Tình trạng ít sữa của mẹ phụ thuộc vào cường độ phẫu thuật, khoảng cách thời gian giữa ca phẫu thuật và mang thai, loại phẫu thuật,...

Mẹ ít sữa sau sinh nên tích trữ sữa đông để dùng cho bé khi cần - Ảnh: Internet

Một số loại thuốc và thảo dược

Lượng bromocriptine, methergine chứa trong cây rau mùi tây, lá bạc hà,... có thể làm cho mẹ ít sữa sau sinh. Ngoài ra, trong một số loại thuốc phổ biến cũng chứa pseudoephredine không được khuyên dùng cho mẹ đang cho con bú. Do vậy, nếu cần sử dụng thuốc, mẹ nên tham khảo kỹ ý kiến bác sĩ để biết nên ăn uống, kiêng cữ thế nào có thể tránh được ít sữa sau sinh.

Khả năng bú sữa của em bé

Bạn sẽ không cần phải tìm cách chữa ít sữa sau sinh nếu bạn bị ít sữa cho em bé không biết cách bú. Một số trẻ thường khó bú sữa vì xuất hiện một màng tế bào mỏng ở phần dưới của miệng khiến lưỡi bị giữ chặt.

Mẹ nên chú ý cảm nhận lực hút sữa của bé để biết khả năng bú của con - Ảnh: Internet

Nếu bạn cảm thấy em bé khó hút sữa, hãy đem bé tới bác sĩ nhi để kiểm tra lại. Trong trường hợp cần thiết, có thể em bé sẽ cần được cắt màng đó để có thể bú sữa mẹ bình thường. Môi hở hàm ếch cũng là nguyên nhân khiến trẻ giảm khả năng bú sữa mẹ. Mẹ nên cảm nhận lực hút sữa từ bé để sớm có giải pháp phù hợp.

Giảm bú sữa ban đêm của bé

Theo lý thuyết, cắt giảm quá trình bú mẹ ban đêm của em bé có thể giúp mẹ và bé ngủ ngon giấc trong nhiều giờ, nhưng việc này lại gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sữa của mẹ và sự tăng cân đều đặn của bé.

Bỏ qua bữa ăn ban đêm của bé có thể làm giảm mức độ prolactin – hormone chịu trách nhiệm báo hiệu sản xuất sữa ở vú, dẫn tới việc tuyến sữa của bạn sản xuất ra ít sữa hơn. Do vậy, đừng bao giờ cắt giảm bữa ăn sữa mẹ vào giữa đêm của em bé nhé!