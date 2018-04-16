Mách nhỏ cách trị tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả

Mẹ bầu 16/04/2018 09:15

Tiêu chảy là tình trạng gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt, nó sẽ gây rất nhiều nguy hiểm với bà bầu. Vậy bà bầu bị tiêu chảy có ảnh hưởng gì không? Cách trị tiêu chảy cho bà bầu như thế nào là an toàn, không tác dụng phụ. Để hiểu rõ hơn về những điều này, hãy cùng Phụ Nữ và Gia Đình theo dõi bài viết sau nhé!

1. Vì sao bà bầu thường bị tiêu chảy?

Mách nhỏ cách trị tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả - Ảnh 1

Bà bầu thường bị tiêu chảy do chế độ ăn uống không đảm bảo vệ sinh

-Ảnh: Internet

Tình trạng bị tiêu chảy khi mang bầu thường xảy ra do rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên phổ biến nhất phải kể đến những nguyên nhân sau:

- Dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

Trong thời gian mang thai, sức khỏe của bà bầu bị yếu đi rất nhiều. Do đó, nếu ăn phải các thức ăn kém vệ sinh nhứ nem chua, ốc, xúc xích, chả xiên… sẽ dễ dẫn đến bệnh tiêu chảy.

Mách nhỏ cách trị tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả - Ảnh 2
Bà bầu nên dùng các thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn -Ảnh: Internet

- Dùng thức ăn ôi thiu, hết hạn sử dụng

Các thực phẩm ôi thiu, hết hạn sử dụng thường chứa nhiều vi khuẩn có hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong khi đó, thời kỳ mang thai là lúc sức khỏe bà bầu không được ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây tình trạng tiêu chảy ở bà bầu.

- Thực phẩm có chứa nhiều nước

Bổ sung các thực phẩm có chứa hàm lượng nước lớn quá nhiều cũng có thể là nguyên nhân tiêu chảy ở bà bầu. Ví dụ như uống nhiều nước lạnh, dùng nhiều hoa quả trái cây tươi rất dễ gây tiêu chảy.

- Thực phẩm gây dị ứng

Những thực phẩm dễ gây dị ứng như: Sắn, nấm, thịt cóc, các nóc,… cũng có thể là nguyên nhân khiến bà bầu dễ bị tiêu chảy. Để đảm bảo an toàn, bạn nên tránh dùng những thực phẩm này.

2. Bà bầu bị tiêu chảy có ảnh hưởng gì?

Mách nhỏ cách trị tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả - Ảnh 3

Tình trạng tiêu chảy có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và thai nhi

-Ảnh: Internet

Tình trạng tiêu chảy nặng kéo dài từ 1 – 10 ngày có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và  ảnh hưởng tới thai nhi. Điều này dễ khiến mẹ bầu bị mất nước, mệt khỏi, thai nhi không hấp thụ được các chất dinh dưỡng và kém phát triển, có thể bị suy dinh dưỡng,…

3. Cách trị tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả

  • Để chăm sóc sức khỏe mẹ bầu bị tiêu chảy nên gấp rút bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể. Có thể dùng các thực phẩm dễ hấp thụ như hoa quả tươi, nước ép trái cây.
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Mẹ bầu cần bổ sung thực phẩm dễ hấp thụ như hoa quả, nước ép trái cây -Ảnh: Internet
  • Không nên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, hạn chế sử dụng sữa.
  • Chị em bầu không nên xem nhẹ khi bị tiêu chảy, cần kịp thời đi khám tại bệnh viện để có hướng chữa bệnh kịp thời để dùng đúng thuốc, đúng liều lượng và sớm khỏi bệnh.
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Chị em bầu nên kịp thời đi khám chữa bệnh khi bị tiêu chảy -Ảnh: Internet
  • Dùng thuốc cầm tiêu chảy oresol. Nhớ pha đúng liều, không được pha đặc vì sẽ gây nguy hiểm. Mẹ bầu cũng nên nghỉ ngơi nhiều và được chăm sóc đúng cách.
  • Chị em có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian để chữa tiêu chảy hiệu quả như: Nụ sim, búp ổi, lá mơ với trứng gà, gạo rang, nước gừng tươi.

Vậy là bạn đã có thể nắm được giải đáp cho thắc mắc Bà bầu bị tiêu chảy có ảnh hưởng gì không? Cách trị tiêu chảy cho bà bầu như thế nào hiệu quả, an toàn? Hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa giải đáp trên đây, bạn sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức hữu ích và có một thai kỳ an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé!

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