Khắc phục chứng hay quên ở phụ nữ sau sinh, chị em không nên bỏ qua những bí kíp này

Để cải thiện chứng hay quên ở phụ nữ sau sinh, chị em cần điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng . Đặc biệt là luôn giữ tinh thần ở trạng thái vui vẻ, không suy nghĩ tiêu cực.

Hormone nội tiết tố sản sinh nhiều trong thời kì mang thai và giảm đi sau khi sinh khiến lượng chất xám trong não bộ các bà mẹ suy giảm đáng kể. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến phụ nữ sau sinh mắc chứng hay quên.

- Ngủ đủ giấc: Ngủ là quá trình ức chế thần kinh tốt nhất giúp con người hồi phục năng lượng, tái tạo sức lao động sau một ngày dài. Ở phụ nữ sau sinh, việc ngủ đủ giấc sẽ giúp chị em có sức khỏe để chăm sóc con . Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc còn giúp não bộ chị em tỉnh táo, tránh suy nhược và giảm sút trí nhớ.

- Tập yoga: Các bài tập yoga theo liệu trình cụ thể là phương pháp hiệu quả tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ sau sinh. Những động tác yoga thiền sẽ giúp cơ thể chị em thư giãn, não bộ được nghỉ ngơi và rèn luyện khả năng tập trung, ghi nhớ lâu sau mỗi giờ tập.

Rèn luyện cơ thể thường xuyên, ngủ đủ giấc sẽ giúp phụ nữ sau sinh khắc phục chứng hay quên - Ảnh minh họa: Internet

- Không dùng chất kích thích: Phụ nữ sau sinh sử dụng cà phê và các chất kích thích khác vào ban đêm dễ gây ra tình trạng mất ngủ. Mất ngủ kéo dài sẽ kéo theo nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có hội chứng suy giảm trí nhớ và trầm cảm sau sinh.

- Nghe nhạc: Âm thanh du dương của các điệu nhạc trùng khớp với tần số sóng não sẽ giúp hệ thần kinh phụ nữ sau sinh thư giãn, tránh phiền muộn. Từ đó, các mối liên kết xung thần kinh được tăng cường, tình trạng giảm sút trí nhớ ở phụ nữ sau sinh sẽ sớm được khắc phục.

Phụ nữ sau sinh hãy dành thời gian thư giãn, nghe nhạc nhằm làm tăng khả năng tập trung - Ảnh minh họa: Internet

- Tránh căng thẳng thần kinh: Phụ nữ sau sinh gặp rất nhiều vấn đề về lối sống và sức khỏe dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng thần kinh. Theo nghiên cứu, việc căng thẳng thần kinh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, hệ thần kinh bị ức chế làm ảnh hưởng đến quá trình ghi nhớ và khả năng tập trung ở phụ nữ sau sinh. Nếu không muốn trí nhớ bị bào mòn, chị em cần nói "không" với những cơn stress.

Chú trọng đến chế độ dinh dưỡng

- Rau quả tăng cường trí nhớ, gúp phụ nữ sau sinh khắc phục chứng hay quên có thể kể đến như: Trái cây có múi (cam, quýt, bưởi…), chuối. Đây là những loại trái cây giàu kali, axit citric cải thiện hiệu quả tình trạng suy giảm trí nhớ ở phụ nữ sau sinh. Cà chua, súp lơ xanh có chức năng chống oxy hóa cũng làm nâng cao khả năng nhận thức của con người.

Phụ nữ sau sinh có thể khắc phục chứng hay quên thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

- Các loại hạt: Hạt bí ngô, hạt macca, hạt hạnh nhân, hạt diều... đều giàu vitamin E, tốt cho bộ não, khắc phục tình trạng suy giảm nhận thức.

- Đạm động vật khắc phục chứng hay quên ở phụ nữ sau sinh: thịt bò, thịt lợn.

Hành trình khôi phục lại khả năng ghi nhớ của "bộ não cá vàng" sẽ không quá khó nếu chị em kiên trì áp dụng các biện pháp khắc phục chứng hay quên cho phụ nữ sau sinh nói trên.