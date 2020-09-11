Giải mã những điều kiêng kỵ khi mang thai theo dân gian

Ngày nay, với sự tiến bộ của y học hiện đại, trong quá trình khám thai tại bệnh viện, các mẹ bầu thường được bác sĩ sản khoa đưa ra những điều cấm kỵ khi mang bầu có tính khoa học và thực tiễn, góp phần giúp thai phụ tránh làm những việc tổn hại đến sức khỏe cơ thể của bản thân và thai nhi. Dưới đây là một số quan điểm dân gian rất phổ biến về những điều cấm kỵ khi mang thai mẹ bầu có thể tham khảo:

Những điều kiêng kỵ khi mang thai theo dân gian đã không còn xa lạ và dần trở thành một quy tắc chung mà mẹ bầu nào cũng ít nhất một lần được nhắc nhở. Nhưng những thông tin này có chính xác hay không và có thể tin theo hay không thì không phải ai cũng biết.

Hơi lạnh ở đây được hiểu nôm na là vấn đề môi trường bị nhiễm khuẩn phát tán từ xác chết. Khi chết đi, từ xác người sẽ bốc ra một loại hàn khí rất dễ gây cảm lạnh cho người tiếp xúc. Do đó, cũng đúng khi người ta khuyên các bà bầu như thế để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.

Sở dĩ, các bác sĩ cũng như dân gian thường khuyên bà bầu nên hạn chế đến dự đám tang vì sợ hơi lạnh cũng như các vi khuẩn từ người chết có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thai phụ và em bé. Hiện tượng nhiễm hơi lạnh trong đám tang cũng phổ biến đối với những người có sẵn bệnh huyết áp, phong thấp, phụ nữ mang thai, người có sức đề kháng kém.

Ngoài ra, thai phụ không nên dự đám tang vì sẽ phải chứng kiến sự mất mát, đau thương gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khi mang thai. Trong trường hợp bà bầu không thể vắng mặt ở đám tang, tốt nhất nên ngậm gừng sống hoặc uống chút rượu tỏi, nước lá nhót,… trước và sau khi tham dự. Đây là cách giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại nguy cơ nhiễm lạnh hiệu quả.

2. Bà bầu kiêng ngồi xổm

Vì tư thế ngồi này có thể gây chèn ép bụng, ảnh hưởng xấu đến vùng xương chậu. Chị em cũng dễ gặp phải tình trạng: nhức mỏi, chuột rút, căng cơ do máu không được lưu thông tốt. Đó là lý do các chị em mang thai không nên ngồi xổm, ngồi ghế thấp hoặc ngồi quá lâu một chỗ.

Bà bầu kiêng ngồi xổm

3. Không nên cắt tóc khi đang mang bầu

Trong các quan điểm kiêng cữ khi mang thai theo dân gian có nhắc đến việc cắt tóc sẽ rút ngắn cuộc đời của đứa bé. Nhưng đây là quan điểm chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Chị em chỉ cần lưu ý không nên tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm, hóa chất uốn, duỗi. Mặc dù các nhà sản xuất đã khẳng định rằng thuốc nhuộm tóc tốt sẽ không ảnh hưởng đến thai phụ, nhưng bạn vẫn cần lưu ý để tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Chị em chỉ cần lưu ý không nên tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm, hóa chất uốn, duỗi

4. Không báo tin vui cho mọi người trong 3 tháng đầu

Một điều kiêng kỵ nữa là không nên thông báo tin vui cho nhiều người biết càng lâu càng tốt, đặc biệt là giai đoạn mang thai 3 tháng đầu. Điều này xuất phát từ vấn đề trẻ sơ sinh và thai nhi ngày xưa tử vong khá nhiều. Bạn cũng không nên loan báo ầm ỹ, đặc biệt là chia sẻ thông tin lên các mạng xã hội vào thời gian đầu có thai, nhưng cũng không nên giấu âm thầm cho đến tận khi sinh nở.

Không nên thông báo tin vui cho nhiều người biết càng lâu càng tốt, đặc biệt là giai đoạn mang thai 3 tháng đầu

5. Bà bầu kiêng đi thăm bà đẻ

Nhiều quan điểm cho rằng bà bầu không nên đi thăm người vừa sinh vì nếu thăm bà đẻ vừa sinh con, đứa trẻ trong bụng mình cũng sớm đòi ra theo, điều đó sẽ nguy hiểm cho thai nhi. Tuy nhiên, quan niệm này trên thực tế hoàn toàn không đúng và không có cơ sở khoa học.

Chị em bầu bí có thể thoải mái đến thăm bạn bè vừa sinh để học hỏi kinh nghiệm vượt cạn, vừa có thêm động lực khi nhìn thấy em bé dễ thương để vượt qua những khó khăn trong thai kỳ, chờ ngày gặp con yêu.

6. Không được đan móc len sợi

Khi mang thai, người ta thường cho rằng các chị em không được đan len, sợi hay bất cứ cái gì vì có thể làm trẻ bị dây rốn quấn cổ. Điều kiêng kỵ này cũng đúng vì khi người phụ nữ đan len, họ thường rất chăm chú tập trung, và quên hết những chuyện xung quanh. Đồng thời tư thế ngồi chết cứng một chỗ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Khi mang thai, người ta thường cho rằng các chị em không được đan len, sợi hay bất cứ cái gì

7. Bà bầu nên kiêng ăn ốc

Dân gian cũng cho rằng thai phụ không nên ăn ốc vì sợ sẽ sinh ra đứa trẻ hay chảy dãi. Đây cũng là một quan niệm không chính xác. Theo y học hiện đại, bà bầu không nên ăn nhiều ốc để tránh nguy cơ nhiễm giun sán. Nhiễm khuẩn khi mang thai có có thể dẫn đến nguy cơ thai chết lưu, vì thế kiêng ăn ốc cũng có phần đúng.

8. Bà bầu không nên đến đám cưới

Kiêng cữ khi mang thai theo dân gian còn gồm cả việc bà bầu không nên đi đám cưới vì sẽ khiến em bé trong bụng sau lớn lên bị mất duyên, khó lấy vợ, gả chồng. Ngày nay, quan niệm này đã không còn mấy phổ biến. Mặc dù vậy, chị em khi đi ăn cưới cũng nên thận trọng những chỗ đông người, tiếng nhạc ồn ào, âm lượng lớn sẽ không tốt cho bé.

9. Bà bầu kiêng bước chân qua dây, võng

Nhiều người xưa thường lo sợ việc mẹ bầu bước chân qua sợi dây, qua võng nằm vì sẽ dẫn đến hiện tượng “tràng hoa quấn cổ” (nhau thai quấn nhiều vòng quanh cổ thai nhi). Trường hợp này rất nguy hiểm cho thai nhi vì bé có thể bị ngạt thở. Đây cũng là kiêng kỵ không chính xác vì thai bị quấn cổ là do chuyển động của thai, chiều dài dây rốn quyết định. Tuy nhiên, bạn cũng nên hạn chế thực hiện hành động trên để chắc chắn không ảnh hưởng đến em bé.

10. Bà bầu nên kiêng chụp ảnh

Với thời buổi 4.0, việc các mẹ bầu thực hiện các bộ ảnh để lưu giữ khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đã trở thành một xu hướng ngày càng được ưa chuộng. Vì thế, việc chụp ảnh khi mang thai là hoàn toàn bình thường. Ngày xưa các cụ thường khuyên như thế vì sợ đứa trẻ sau này sẽ mất duyên, hoặc chụp ảnh sẽ lấy đi hồn vía đứa bé đang trong bụng mẹ.

Bà bầu nên kiêng chụp ảnh

11. Bà bầu kiêng nằm gần chồng

Nhiều mẹ chồng ngày nay vẫn bắt con dâu mang thai kiêng gần gũi chồng, nguyên do là vì họ sợ việc vợ chồng gần gũi trong giai đoạn bầu bí sẽ làm hại đến thai nhi. Các nhà khoa học cũng đã khẳng định rằng việc quan hệ tình dục khi mang thai sẽ không gây ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Đây cũng là giai đoạn mà người vợ rất cần sự hỗ trợ, quan tâm từ chồng trong suốt thai kỳ. Do đó, vợ chồng cũng không cần phải cách ly nhau.

Bà bầu kiêng nằm gần chồng

12. Bà bầu kiêng đeo trang sức

Đeo trang sức trong giai đoạn mang bầu sẽ khiến em bé lớn lên trở thành người vô duyên, thích khoe mẽ là lo sợ của nhiều người xưa. Trên thực tế thì đây là quan niệm không chính xác. Việc làm điệu với việc các loại trang sức là hết sức bình thường. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các loại trang sức rẻ tiền, mạ hợp kim dễ khiến thai phụ bị dị ứng.

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Bà bầu kiêng đeo trang sức

13. Bà bầu kiêng cữ sắm đồ sơ sinh sớm

Các cụ thường khuyên rằng, việc bạn vội mua sắm đồ cho con mình sớm sẽ khiến trẻ bị động thai, sảy thai bởi vì đây là việc gọi con ra sớm. Nhiều trường hợp chị em không may mất con cũng bị quy là do mua đồ dùng sơ sinh quá sớm. Điều này không chính xác vì có rất nhiều nguyên nhân gây sảy thai, nhưng chúng hoàn liên quan không liên quan đến việc mua đồ dùng sớm cho bé.

Bà bầu kiêng cữ sắm đồ sơ sinh sớm

Trên đây là những điều kiêng kỵ khi mang thai theo dân gian được sưu tầm. Có những kiêng cữ khá đúng đắn, nhưng cũng có vài quan niệm chưa chính xác và đã lỗi thời, việc của mẹ bầu là cần chắt lọc thông tin để áp dụng cho bản thân phù hợp.