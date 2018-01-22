Đau nhũ hoa có phải bằng chứng nói rằng bạn đã mang thai?

Mẹ bầu 22/01/2018 10:00

Bạn cảm thấy căng tức ngực, đau nhũ hoa và bạn đang tự hỏi rằng đau nhũ hoa có phải mang thai không? Đừng lo lắng vì bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc này của bạn.

Bạn đang thấy mình đang có biểu hiện đau tức ngực, bạn đang nghĩ rằng đau nhũ hoa có phải mang thai hay không? Điều này khiến bạn lo lắng và hồi hộp. Chia sẻ rằng có khá nhiều dấu hiệu nói cho bạn rằng bạn đang có thai và trong đó là sự thay đổi của nhũ hoa. Chúng ta hãy tìm hiểu xem đau nhũ hoa là biểu hiện của vấn đề gì để sớm có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng phù hợp nhé.

Đau nhũ hoa là một trong những dấu hiệu mang thai

Khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể thay đổi dẫn đến nhiều sự thay đổi về ngoại hình cũng như tâm sinh lý của phụ nữ. Trong đó, hiện tượng bị đau ngực, đau nhũ hoa cũng nằm trong số các biểu hiện khi mang thai là bạn nên lưu ý.

Đau nhũ hoa là một trong những dấu hiệu mang thai
Đau nhũ hoa là một trong những dấu hiệu mang thai (Ảnh: Internet)

Đau ngực cũng là dấu hiệu thông báo rằng bạn sắp tới chu kỳ kinh nguyệt, và nó cũng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn khoảng vài ngày. Sau khi kết thúc chu kỳ thì sẽ không còn cảm giác đau nữa. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy tức ngực, khó chịu dài ngày thì có lẽ tin vui cho bạn là đã có em bé đấy.

Triệu chứng đau tức ngực, đau nhũ hoa thường diễn ra ở 3 tháng đầu. Lúc này bạn thấy ngực rất nhạy cảm với bất cứ tiếp xúc nào và đồng thời sẽ có cảm giác căng tức, đau nhức rất khó chịu. Đây là những dấu hiệu phổ biến nhất và dễ nhận biết nhất để thấy bạn có tin vui hay không.

Như vậy bạn đã biết đau nhũ hoa có phải mang thai hay không, đây cũng là hiện tượng bình thường mà bạn cũng không cần phải lo lắng. Nếu muốn biết chính xác mình có thai hay không thì chỉ cần thăm khám bác sĩ là được.

Thay đổi của nhũ hoa và ngực khi mang thai

Khi cơ thể chị em đang mang một sinh linh mới thì tâm sinh lý thay đổi, nội tiết tố thay đổi dẫn đến nhiều biểu hiện như đau nhức, mệt mỏi, nôn ói, hay bực mình, mụn, tàn nhang xuất hiện. Trong đó sự thay đổi của bộ ngực cũng là điều tất yếu xảy ra, bạn đừng lo lắng vì đây chỉ là biểu hiện bình thường khi mang thai.

Do sự gia tăng của hormone progesterone và estrogen nên bạn sẽ thấy nặng nề ở bầu ngực. Đây là hiện tượng cho thấy các tế bào đang hoạt động nhiều hơn cho quá trình tiết sữa nuôi em bé sau này.

Thay đổi kích thước bộ ngực, đau nhũ hoa là biểu hiện dễ thấy khi mang thai
Thay đổi kích thước bộ ngực, đau nhũ hoa là biểu hiện dễ thấy khi mang thai (Ảnh: Internet)

Bộ ngực sẽ trở nên căng hơn, phát triển hơn, đồng thời lúc này nhũ to cũng lớn hơn và xuất hiện quầng thâm sậm màu. Sau khoảng vài tháng khi mang thai, trên nhũ hoa sẽ xuất hiện một số nốt sần ly ti màu trắng, đây là dạng tuyến sản sinh dầu hoàn toàn bình thường chuẩn bị cho quá trình nuôi em bé sau này của bạn.

Như vậy, nhờ sự thay đổi của bầu ngực này bạn đã biết việc mang thai có bị đau nhũ hoa không. Ngoài ra, còn khá nhiều dấu hiệu chứng tỏ bạn có thai khác như đã nêu trên. Việc biết có thai sớm sẽ giúp bạn thay đổi những thói quen xấu cũng như chăm sóc cơ thể và có chế độ dinh dưỡng tốt hơn để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không phải trường hợp đau nhũ hoa nào cũng là biểu hiện của việc có thai. Đau ngực, nhũ hoa còn báo trước cho bạn rằng sắp tới ngày nguyệt san. Chính vì lẽ đó, đừng nên khẳng định mình đã có thai mà hãy sử dụng que thử thai hay đến bệnh viện thăm khám để có kết quả chính xác nhất nhé.

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