Cách nấu cháo hành tăm cho bà bầu thơm ngon, trị cảm hiệu quả

Hành tăm được xem là thần dược chữa bách bệnh

Theo Đông y, hành tăm có tính nóng, vị cay, mùi hăng nồng, có hiệu quả giảm ho, tiêu đờm, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, sát khuẩn, giải độc, trị cảm hàn, sát khuẩn, chữa côn trùng cắn và ngộ độc chì, giải rượu…

Khi bị cảm cúm, chỉ cần đập dập 1 nắm nhỏ hành tăm, đổ vào cháo nóng ăn là hết ngay.

Cháo hành tăm là bài thuốc hay cho mẹ bầu và trẻ nhỏ

Bên cạnh cháo hành ta quen thuộc thì món cháo hành tăm được biết đến là món ăn mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Một số tác dụng của cháo hành tăm có thể kể đến giải cảm, chữa đau đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi, đau bụng đi ngoài. Ăn cháo hành cũng có tác dụng chữa cảm do mưa lạnh hoặc cảm nắng không ra mồ hôi, cảm hàn.

Đặc biệt cháo hành tăm rất có ích cho các mẹ bầu, đang cho con bú hay trẻ nhỏ khi bị cảm lạnh, ho, ngộ độc ...

So với người bình thường, bà bầu thường dễ bị cảm hơn. Lý do bởi hệ miễn dịch của cơ thể lúc thai nghen chịu nhiều áp lực hơn. Bên cạnh đó, khi mang thai chị em có nhiều nguy cơ bị các biến chứng nguy hiểm do bị cúm. Trong khi đó, hầu hết các thuốc trị bệnh đều có thể gây hại cho cả mẹ và con. Dùng các món giải cảm như cháo hành tăm thịt bò, cháo gà hành tăm là giải pháp an toàn để chăm sóc sức khỏe của mẹ và thai nhi. Sau đây là cách nấu cháo hành tăm cho bà bầu giải cảm.

2. Cách nấu cháo hành tăm cho bà bầu

Nguyên liệu:

1 bát gạo tẻ: Để cháo sánh và thơm ngon hơn, bạn có thể trộn thêm 1 nắm gạo nếp vào.

50 gr hạt sen tươi

1 con gà mái tơ

1 thìa củ hành tăm

Gia vị: mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu

Các bước tiến hành nấu cháo gà hành tăm thơm ngon, đơn giản tại nhà:

Bước 1:

Rửa sạch gạo rồi đem ngâm trong nước trong khoảng 1 – 2 tiếng để hạt gạo nở mềm và nhanh nhừ hơn.

Hạt sen bạn cũng đem rửa sạch rồi ngâm nước.

Bước 2:

Đem gà sơ chế sạch rồi cho vào nồi, thêm nước xâm xấp vào luộc chín.

Vớt gà ra đĩa. Sau đó lọc lấy thịt, loại bỏ xương rồi xắt nhỏ thịt gà ra.

Phần xương gà này bạn tiếp tục cho vào nồi nước luộc để ninh cho ngọt.

Bước 3:

Gạo và hạt sen sau khi ngâm xong thì bạn cho vào nồi nước dùng gà, đun sôi lên rồi hạ nhỏ lửa để ninh cháo liu riu cho tới khi nhừ.

Khi cháo gần được thì bạn nêm nếm gia vị với bột canh, nước mắm sao cho vừa miệng ăn.

Chon gạo và hạt sen thì bạn cho vào nồi nước dùng gà để nấu cháo. Đun sôi lên rồi hạ nhỏ lửa. Ninh cháo liu riu cho cháo chín nhừ. Nêm thêm gia vị sao cho vừa ăn.

Bước 4: Lột sạch vỏ hành tăm. Đem rửa sạch, đập dập, băm nhỏ. Cho hành tăm vào chảo dầu phi cho vàng thơm. Sau đó, bạn vớt hành tăm ra bát riêng.

Bước 5: Khi cháo đã chín, bạn múc cháo nóng ra bát và bày thịt lên trên mặt bát cháo.

Rắc thêm ít hành tăm phi thơm và một chút lá chanh, hạt tiêu. Vậy là bạn đã có thể thưởng thức món cháo ngon lành rồi.

Trong những ngày trời lạnh hoặc khi bị cảm nặng bạn có thể cho thêm lá tía tô thái nhỏ và vài lát gừng tươi vào bát cháo để giải cảm nhanh chóng, hiệu nghiệm hơn nữa nhé!

Vậy đấy, cách nấu cháo hành tăm cho bà bầu thơm ngon không hề khó chút nào phải không? Vậy là mẹ bầu đã có thể bổ sung thêm một món ăn giải cảm an toàn.

Chúc bạn thành công với Cách nấu cháo hành tăm cho bà bầu vừa được chia sẻ nhé!