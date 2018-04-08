Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh

Mẹ bầu 08/04/2018 15:31

Cháo chim bồ câu là món ăn không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng của phụ nữ mang thai. Để có được nồi cháo chim câu thơm ngon đúng điệu, bà bầu chỉ cần thực hiện theo cách nấu đơn giản dưới đây.

Giá trị dinh dưỡng của cháo chim bồ câu với bà bầu

Khi mang thai, cảm giác khó chịu do hormone nội tiết tố thay đổi khiến bà bầu không có cảm giác ăn ngon miệng. Để cơ thể vẫn nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng, chị em hãy nghĩ ngay đến món cháo chim bồ câu.

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Cháo chim bồ câu là món ăn không thể thiếu trong thực đơn ăn uống của bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cháo chim bồ câu mang vị ngọt của nước hầm xương và vị thơm của thịt chim khi xào sẽ giúp mẹ bầu dễ ăn hơn. So với các loại thịt khác, thịt chim bồ câu rất dễ tiêu hóa với giá trị dinh dưỡng cao. Thịt bồ cầu chứa đến 22,14% protein; 6,4g chất béo; Các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể bà bầu và thai nhi như: Lipit, canxi, photpho, sắt, các loại muối khoáng vi lượng và các vitamin A, B1, B2, E...

Theo Đông y, thịt chim bồ câu tính lành thường được dùng làm món ăn bài thuốc giải độc, ích khí, an thai từ xa xưa. 

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu

Nguyên liệu:

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh 2
Nguyên liệu nấu cháo chim bồ câu cho bà bầu rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

- Chim bồ câu non: 1 con

- Gạo tẻ: ½ chén

- Gạo nếp thơm: ½ chén

- Xương ống heo: 200g

- Cà rốt: ½ củ

- Nấm hương: 3 – 4 cái

- Đậu cove: 5 – 7 trái

- Hành khô, hành lá, rau mùi

- Gia vị, nước mắm ngon, dầu ăn

Sơ chế:

- Bồ câu làm sạch lông, rửa sạch với nước, lọc xương, tách riêng thịt chim.

- Gạo tẻ vo sạch, ngâm nước khoảng 45 – 60 phút sau đó vớt ra để ráo nước.

- Cà rốt, đậu cove rửa sạch, thái hạt lựu. Nấm hương ngâm nở rửa sạch, thái nhỏ. Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh 3
Rau củ nấu cháo đều thái nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Xương ống rửa  sạch, để ráo nước.

Thực hiện:

Bước 1: Hầm xương ống heo và xương chim bồ câu lấy nước dùng. Chị em lưu ý hầm kỹ đến khi nước trong thì lọc lấy nước dùng.

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh 4
Để cháo chim bồ câu ngon ngọt tự nhiên, chị em đừng bỏ qua công đoạn hầm xương lấy nước dùng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho gạo vào phần nước dùng hầm từ xương nấu nhừ thành cháo, nêm gia vị vừa ăn. Cho cà rốt, đậu cove, nấm hương vào hầm cùng. Cháo chim bồ câu sẽ ngon hơn khi ăn loãng vì vậy mẹ bầu không nên nấu quá đặc.

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh 5
Gạo cho vào nước dùng ninh nhừ thành cháo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Thịt chim bồ câu đem thái mỏng ngang thớ hoặc băm nhuyễn.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu, phi hành cho thơm. Tiếp đến cho phần thịt chim đã chế biến vào xào săn, nêm ít hạt tiêu, nước mắm ngon và gia vị vừa ăn.

Cách nấu cháo chim bồ câu ngon cho bà bầu thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh 6
Thịt chim bồ câu thái hoặc băm nhuyễn đem xào săn trước khi cho vào cháo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Múc cháo ra tô, cho phần thịt chim câu đã xào lên phía trên, thêm hành, rau mùi vào ăn nóng.

Chúc chị em thành công với cách nấu cháo chim bồ câu thơm ngon tại nhà cho bà bầu!

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