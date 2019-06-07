Không nhất thiết phải chờ đợi đến 40 tuần mới biết được giới tính của em bé. Thực tế, ngay từ khi bắt đầu mang thai những tháng đầu tiên, bố mẹ nào cũng tò mò về giới tính của thai nhi. Có những cách dự đoán giới tính thai nhi sớm khá chính xác được các bác sĩ áp dụng giúp dự đoán giới tính của em bé an toàn giới thiệu dưới đây cùng một số mẹo dự đoán giới tính em bé theo dân gian xin được gửi đến các bạn cùng tham khảo.

Siêu âm là phương pháp xác định giới tính thai nhi có độ chính xác cao

Siêu âm - sóng âm thanh tần số cao tạo ra hình ảnh của em bé phát triển trong trong tử cung - là cách xác định giới tính thai nhi sớm khoa học và có độ chính xác cao. Siêu âm được thực hiện trong khoảng từ tuần 18 đến 26 sẽ cho kết quả dự đoán giới tính của thai nhi chính xác nhất.

Rất hiếm khi các kỹ thuật viên siêu âm thông báo sai về giới tính em bé - mặc dù điều đó đã xảy ra trong một số trường hợp như người mẹ béo phì hoặc thừa cân, mang song thai hoặc em bé đang nằm trong tư thế khiến bộ phận sinh dục trở nên vô hình.

Có một số dấu hiệu trong hình ảnh siêu âm mà kỹ thuật viên hoặc bác sĩ sử dụng để tìm ra giới tính của em bé. Những dấu hiệu này là:

- Sự vắng mặt của dương vật: Một trong những dấu hiệu cho thấy em bé có thể là bé gái là sự vắng mặt của dương vật trên hình ảnh siêu âm. Nó rất đơn giản: Nếu bác sĩ không tìm thấy dương vật khi siêu âm thì em bé của bạn là con gái. Tuy nhiên, trong ba tháng đầu, hình dạng, kích thước của dương vật và âm vật gần giống nhau nên khoảng thời gian này khó xác định giới tính em bé.

- Dấu hiệu hamburger: Một dấu hiệu siêu âm khác cho thấy em bé có thể là bé gái, là dấu hiệu hamburger. Hình ảnh bộ phận sinh dục nữ có thể trông giống như một chiếc bánh hamburger - âm vật nằm giữa hai môi âm hộ.

- Dấu hiệu rùa: Nếu thấy dấu hiệu rùa khi siêu âm cho thấy em bé có thể là con trai. Được gọi là dấu hiệu rủa bởi đầu dương vật dường như ló ra từ phía sau tinh hoàn bé trông giống con rùa.

- Dương vật cương cứng: Bé trai có thể cương cứng ngay cả khi đang trong tử cung. Nếu bác sĩ tiến hành siêu âm trong thời gian đó, họ sẽ nhận thấy hình ảnh dương vật rất rõ ràng. Điều này làm cho việc xác định giới tính của em bé dễ dàng hơn nhiều.

2, Các phương pháp xét nghiệm di truyền như chọc ối và CVS

Các phương pháp như chọc ối hay kiểm tra sinh thiết gai nhau (Chorionic Villus – CVS) giúp chẩn đoán tiền sản, dị tật thai nhi có thể làm trong ba tháng đầu, tuy nhiên, cách này thường có những nguy hại nhất định cho cả mẹ và bé như nguy cơ sẩy thai nên ít khi được các bác sĩ khuyến khích dùng nếu chỉ để xác định giới tính thai nhi.

3, Xét nghiệm máu ADN có thể giúp cha mẹ xác định giới tính em bé

Các mẹ sẽ được bác sĩ lấy máu ở đầu ngón tay, mang máu đi kiểm tra tế bào thai nhi có trong máu mẹ. Nếu trong mẫu máu có nhiễm sắc thể Y nghĩa là mẹ đang bầu bé trai, nếu không xuất hiện tức mẹ đang bầu bé gái.

Các mẹ có thể tiến hành xét nghiệm máu xác định giới tính thai nhi ngay từ tuần thai thứ 10. Hiện nay, đây cũng được coi là một trong những phương pháp xác định giới tính thai nhi hiện đại, an toàn và độ chính xác tới hơn 90%.

4, Dự đoán giới tính em bé theo tháng thụ thai và tuổi người mẹ của Trung Quốc



Bảng dự đoán giới tính thai nhi theo cách tính của người Trung Quốc

Bố mẹ có thể thử cách xác định giới tính theo nhi theo cách cổ xưa của Trung Quốc. Giới tính của em bé được dự đoán dựa trên tháng thụ thai và tuổi của người mẹ - Tất cả đều được tính theo âm lịch. Không chắc chắn cách này sẽ đúng 100% nhưng cũng là gợi ý tham khảo vui cho bố mẹ nghiên cứu.

Có giả thuyết dự đoán giới tính thai nhi rằng con gái và con trai có nhịp tim khác nhau khi trong bụng mẹ - một đứa trẻ có nhịp tim dưới 140 nhịp một phút là con trai, và đứa bé có nhịp đập từ 140 trở lên một phút là con gái. Đây là một phương pháp dễ dàng phân chia giới tính của em bé nhưng lại không có bằng chứng khoa học. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng không có mối tương quan giữa giới tính của em bé và nhịp tim của nó. Nhịp tim của thai nhi có thể thay đổi từng ngày hoặc thậm chí đập theo nhịp tim của mẹ.

6, Bói vui xem bạn sẽ có con gái hay con trai chỉ với 1 chiếc nhẫn cưới

Phương pháp vui dự đoán giới tính thai nhi này chỉ cần luồn nhẫn cưới qua một sợi dây hoặc sợi tóc. Giữ chiếc nhẫn lủng lẳng trên bụng của mẹ khi ở tư thế nằm. Nếu chiếc nhẫn lắc qua lắc lại như con lắc, mẹ bầu con trai. Nếu chiếc nhẫn xoay theo chuyển động tròn mạnh, mẹ đang bầu con gái.

Một cách bói khác với nhẫn xác định giới tính em bé là: Luồn sợi dây qua nhẫn, giữ nhẫn cách 1-2 phân trên cổ tay mẹ bầu. Giữ im trong 30s không rung tay giữ là nhẫn bắt đầu chuyển động: Nếu nhẫn đứng im là không có bầu, nhẫn lắc ngang là mẹ bầu con trai, nhẫn lắc tròn là mẹ bầu con gái.

Đây là phương pháp bói vui truyền miệng từ xưa, không có căn cứ khoa học nên bố mẹ không cần đặt nặng kết quả nhiều.



Hính dáng bụng bầu có thể giúp xác định giới tính thai nhi

Một số người tin rằng có thể xác định giới tính em bé đơn giản bằng cách nhìn vào bụng mẹ bầu. Nếu mẹ bầu bụng cao, nhọn là đang bầu bé gái, nếu bầu bụng thấp, tròn là bầu bé trai. Cách này cũng đã được xác định là không có căn cứ khoa học chắc chắn. Hình dáng bụng bầu của người mẹ phụ thuộc vào dáng người, cân nặng và vị trí em bé,...

8, Phương pháp dự đoán giới tính thai nhi thông qua dấu hiệu ốm nghén

Các cụ quan niệm rằng nếu người mẹ sẽ ốm nghén nặng nề hơn khi đang bầu bé gái, bởi bầu bé gái nên cơ thể mẹ tràn ngập nội tiết tố nữ khiến tình trạng ốm nghén sẽ vất vả và mệt mỏi hơn so với bầu bé trai.

Người ta tin rằng nếu mẹ bầu thèm ngọt là mẹ đang bầu bé gái, nếu mẹ bầu thèm đồ chua là mẹ đang bầu bé trai.

Dân gian còn cho rằng, khi mang thai nếu mẹ thèm ăn mặn và chua sẽ sinh con trai, còn nếu thèm ăn ngọt và cay thì sẽ có con gái. Bởi lẽ, bé trai có cá tính mạnh mẽ hơn, thích những món ăn đậm vị hơn, còn con gái thì nhẹ nhàng nên mẹ sẽ thích ăn ngọt và cay hơn.

10, Dấu hiệu bầu bé trai

- Bạn đã không trải qua ốm nghén trong thời kỳ đầu mang thai.

- Nhịp tim của em bé dưới 140 nhịp mỗi phút.

- Bầu bụng tròn và thấp

- Quầng vú tối đi đáng kể.

- Thèm đồ ăn mặn hoặc chua, thèm protein - thịt và phô mai.

- Bàn chân lạnh hơn so với trước khi mang thai.

- Lông chân mọc nhanh và đậm hơn trong thai kỳ.

- Da tay rất khô.

- Khi mang thai bạn đẹp hơn

- Nước tiểu có màu vàng sáng.

- Mũi của bạn sưng to.

- Treo nhẫn cưới lên bụng và nó lắc qua lắc lại

⇒ Tham khảo thêm: 10 dấu hiệu thèm ăn và thay đổi những gì trên cơ thể cho thấy mẹ đang có bầu con trai

11, Dấu hiệu mang thai con gái

- Bạn bị ốm nghén sớm trong thai kỳ.

- Nhịp tim của bé ít nhất là 140 nhịp mỗi phút.

- Bầu bụng cao và nhọn

- Ngực trái lớn hơn ngực phải

- Thèm đồ ngọt, thèm trái cây, thèm nước cam

- Bạn mang thai trông không đẹp so với trước kia.

- Da mặt xỉn, bị nám và mụn nhiều

- Tâm trạng khi mang thai thất thường, ủ rũ hơn bình thường.

- Nước tiểu có màu vàng xỉn.

- Treo nhẫn cưới lên bụng và nó di chuyển theo vòng tròn

⇒ Tham khảo thêm: Có bầu con gái thèm ăn gì – Những dấu hiệu đầu tiên dự đoán giới tính thai nhi

12, Dự đoán giới tính thai nhi khi mang song thai có khó không?

Có thể sẽ gặp khó khăn để xác định giới tính thai nhi khi bạn sinh đôi hoặc mang thai nhiều em bé vì các bé sẽ che lấp hình ảnh anh chị em khi siêu âm và nội tiết của mẹ thay đổi khác so với mang thai một em bé, do đó, làm cho việc xác định giới tính của mỗi em bé trở nên khó khăn.

Khi bắt đầu mang thai thì không chỉ mình hai vợ chồng mà mọi bạn bè, người thân, hàng xóm đều vui vẻ hỏi giới tính của em bé. Có những cách dự đoán giới tính thai nhi sớm chính xác nhưng cũng có các phương pháp vui xác định giới tính em bé. Tất cả chỉ để tham khảo vì dù trai hay gái các bé vẫn là những thiên thần đáng yêu nhất. Chúc cả gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, các mẹ có một thai kì khỏe mạnh, sớm đón thiên thần kháu khỉnh đến với gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo!