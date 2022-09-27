Bà bầu thiếu sắt có sao không? Thực phẩm nào giúp bổ sung sắt cho mẹ và bé?!

Theo các chuyên gia, với từng giai đoạn thai kỳ, nhu cầu sắt của mẹ bầu sẽ khác nhau. Thời kỳ thai nghén cần bổ sung là 500 – 600mg sắt/ngày nhưng riêng thời kỳ cuối, nhu cầu sắt chỉ còn 3mg/ngày.

Khi mang thai, mẹ cần có một lượng máu gấp đôi trước đây để có thể nuôi dưỡng cả mẹ và bé. Trong đó, sắt đóng một vai trò cực kì quan trọng, giúp tổng hợp nên hemoglobin và cấu thành myoglobin, để có đủ máu nuôi cơ thể. Nên chị em cần tìm hiểu kỹ bà bầu thiếu sắt nên ăn gì để có thể bổ sung kịp thời. Tuy nhiên, một số chị em do cơ thể rất khó hấp thu sắt từ thực phẩm, mà phải bổ sung bằng đường uống. Vì thế, khi bị thiếu sắt ở bà bầu, các chị em nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra để có cách bổ sung cho hợp lý.

Khi nạp đủ sắt từ thực phẩm sẽ giúp cơ thể tránh bị nhiễm khuẩn, vì chất này là một thành phần trong hệ miễn dịch và giúp biến đổi beta caroten thành vitamin A, giúp tạo ra collagen gắn kết các mô cơ thể lại với nhau.

- Thai nhi sẽ dễ bị đẻ non, dị tật, cân nhẹ. Đồng thời còn làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ.

- Người mẹ khi thiếu sắt dễ bị sảy thai trong 3 tháng đầu hoặc ra máu nhiều sau khi sinh. Tỉ lệ tử vong cũng sẽ cao.

- Khi thiếu sắt cơ thể mẹ luôn xanh xao, yếu ớt, mệt mỏi không có khả năng chịu đựng như bình thường.

- Hệ thống miễn dịch kém, dễ bị nhiễm bệnh.

- Lúc nào cũng cảm thấy nhức đầu, dễ ngất xỉu.

Chính vì thế, khi thiếu sắt sẽ gây nguy hại rất lớn đến mẹ và bé. Hàm lượng sắt trong cơ thể mẹ giảm xuống có thể dẫn đến sảy thai hoặc ra máu nhiều sau khi sinh. Tỷ lệ tử vong cao do dễ mắc các bệnh lý nhiễm trùng. Còn đối với thai nhi sẽ bị dị tật, đứa trẻ sinh ra cân nhẹ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể lực và trí não sau này của trẻ, kém thông minh hơn bình thường.

Thiếu sắt ở bà bầu nguyên nhân do đâu?

Sau đây là một số nguyên nhân gây ra thiếu sắt ở bà bầu:



Do thai nhi phát triển cần nhiều máu hơn gây nên tình trạng thiếu sắt ở cơ thể mẹ!

- Do nhu cầu phát triển về thể chất cũng như trí não của bé nên nồng độ huyết sắc tố trong máu ở mẹ có thể giảm đột ngột.

- Thể tích máu trong thai kì có thể tăng đột ngột gây thiếu máu vì nồng độ huyết sắc tố giảm do bị pha loãng so với bình thường.

- Chế độ ăn uống nghèo nàn ít chất sắt.

- Bà bầu nghén nặng, không muốn ăn gì sẽ có nguy cơ thiếu máu cao.

- Mất máu do dọa sảy thai, xuất huyết trước sinh… có thể là nguyên nhân gây thiếu máu.

- Khi mang thai đôi, đa thai có nguy cơ thiết sắt rất cao.

- Nguồn sắt dự trữ tái bổ sung không đủ khi lần mang thai này với lần sảy thai trước quá gần nhau.

- Mẹ bầu mắc một số bệnh lý liên quan đến máu cũng là nguyên nhân gây ra thiếu sắt.

Những thực phẩm giúp mẹ bầu bổ sung sắt hàng ngày

Mẹ bầu nên bổ sung hàm lượng sắt mỗi ngày!

Thịt bò

Thịt bò là thực phẩm giàu chất sắt cho bà bầu mà hầu như chị em nào cũng biết. Trong 80mg thịt bò sẽ chứa khoảng 2 mg sắt, giúp cải thiện lượng hemoglobin trong cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó, trong thịt bò còn chứa nhiều dưỡng chất khác như: protein, vitamin nhóm B như B1, B12, B6, cacnitin, kali, kẽm và magie.

Cứ 100g thịt bò sẽ cung cấp 128 Kcal cho cơ thể. Cùng một lượng thịt như nhau, nhưng loại thực phẩm này bổ sung chất sắt nhiều hơn so với thịt cá rô và các loại thịt khác.

Lòng đỏ trứng

Trứng gà không chỉ chứa protein, canxi, photpho, nhiều vitamin, mà còn có hàm lượng sắt lớn có lợi cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe bà bầu. Ngoài ra, trong loại thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin B1, B6 và các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, K giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho bà bầu.

Mía

Một trong những thực phẩm nhiều sắt cho bà bầu đó là mía. Các nghiên cứu cho thấy, trong thân cây mía ngoài thành phần cơ bản là các loại đường chiếm khoảng 70%, còn có nhiều thành phần dinh dưỡng khác như vitamin, protein, axit hữu cơ, canxi, đặc biệt là chất sắt có lợi cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cung cấp nguồn nhiệt lượng cần thiết trước và trong khi mang thai.

Nghêu, sò, hến

Nghêu, trai, sò, hàu là các loại hải sản thân mềm rất giàu lượng sắt. Trong đó, 100g nghêu có tới 23mg sắt, 20 con sò nhỏ chứa tới 53 mg sắt, tương đương gần 200% lượng sắt cho mẹ bầu mỗi ngày. Hàu cung cấp 10mg, sò là 8mg còn bạch tuộc là 5,8mg sắt. Vì vậy, không có lý do gì mẹ bầu lại bỏ qua các món ăn hấp dẫn như cháo nghêu, hàu nướng… để bổ sung thêm sắt cho cơ thể một cách an toàn.

Hạt bí đỏ

Bí đỏ chứa khá nhiều thành phần dưỡng chất như protein, carotene, vitamin, amino axit, canxi, sắt, kẽm… trong đó, hạt bí đỏ là đại diện tiêu biểu cho thực phẩm giàu chất sắt. Cứ 100g hạt bí có thể cung cấp khoảng 34 mcg lượng sắt. Hạt bí đỏ ngoài việc chứa nhiều sắt còn giúp ngăn cản quá trình hình thành sỏi thận trong cơ thể.

Ngoài ra, còn một số thực phẩm giàu sắt khác như: cam, nho, các loại hạt họ đậu, chuối, bông cải, ngũ cốc…

Lưu ý khi bổ sung sắt cho bà bầu?

- Gan động vật cũng chứa nhiều sung sắt nhưng các mẹ bầu nên hạn chế ăn, vì nó có chứa một lượng vitamin A không an toàn, có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

- Nên uống sắt vào lúc cơ thể đói sẽ dễ hấp thu. Trước khi uống sắt không nên uống trà, cà phê hoặc sữa bởi nó sẽ cản trở sự hấp thụ sắt. Thay vào đó có thể uống nước cam, nước chanh vì chứa nhiều vitamin C giúp hấp thu sắt tốt hơn.

- Hạn chế bổ sung sắt ở mức độ cao vì có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa và dẫn đến táo bón.

- Lượng sắt cần bổ sung mỗi ngày của phụ nữ mang thai là 27mg nhưng cơ thể chỉ hấp thu 10 – 15% lượng sắt trong thức ăn hằng ngày. Nên mẹ bầu vẫn cần uống bổ sung viên sắt để phòng chống thiếu sắt, thiếu máu.



Nên sung thêm viên uống sắt cho bà bầu đảm bảo thai nhi phát triển tốt!

Hy vọng những thông tin được chia sẻ từ bài viết trên đây, các mẹ bầu sẽ nhận thấy rõ hơn được tầm quan trọng của sắt, và xây dựng được chế độ ăn uống bổ sung đầy đủ chất này cho sức khỏe của bé và mẹ nhé!