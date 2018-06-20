Bà bầu thèm chua ăn dâu da xanh có được không?

Mẹ bầu 20/06/2018 09:36

Bà bầu thường phải có chế độ ăn kiêng cữ giúp em bé khỏe mạnh, nhất là trong 3 tháng đầu. Nhưng bà bầu thèm chua liệu có ăn dâu da xanh được không? Bài viết sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Dâu da xanh là một loại quả dễ trồng có những tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người. Bà bầu trong thời kỳ thai nghén thường có nhiều người thích ăn của chua thì me hay dâu da xanh là các món dân dã được rất nhiều bà bầu ưa chuộng.

Tuy nhiên, bà bầu ăn dâu da xanh được không, nhất là trong 3 tháng đầu mang thai? Dưới đây là lời giải đáp cho bạn.

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Quả dâu da xoan rất phổ biến và có vị ngon đặc trưng, hấp dẫn - Ảnh: Internet

Tác dụng tuyệt vời của dâu da xoan

Dâu da xoan là một loại quả tuyệt vời có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp dễ tiêu và ngừa đau bụng. Ngoài ra, quả dâu da xoan còn có tác dụng chữa các bệnh liên quan đến đau nhức xương, các khớp gối.

Dâu da xoan khá phổ biến trong dân gian với công dụng chữa ho cực kỳ hiệu quả. Vỏ quả dâu da xoan thường được đưa vào các bài thuốc chữa ho giúp lập tức chữa dứt điểm cơn ho dai dẳng mà không cần sử dụng kháng sinh.

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Dâu da xoan là bài thuốc có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngoài ra, lá cây dâu da xoan cũng không nên bỏ đi vì lá cây này cũng có khả năng chữa bệnh rất tốt, nếu đem giã nhỏ ra đắp lên vết sưng tấy, hay mụn nhọt đều có tác dụng làm giảm sưng và se khô vết thương, xẹp mụn.

Bà bầu ăn dâu da xanh có được không?

Bà bầu trong suốt thời kỳ mang thai nên ăn các món từ đậu như đậu đen, đậu xanh có tính mát không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giải nhiệt, tránh táo bón khi mang thai. Ngoài ra, nếu nghén của chua, bà bầu nên chuẩn bị ăn no bụng trước khi ăn trái cây chua để không làm ảnh hưởng tới dạ dày.

Quả dâu da chín rất tốt và nhiều công dụng, tuy nhiên khi ăn dâu da xanh, bà bầu nên xem xét kỹ tình trạng dạ dày của mình, không nên ăn quá nhiều có thể gây ghê răng khi ăn và khiến tác dụng phụ gây đau bụng do quá chua.

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Bà bầu có thể ăn dâu da xanh khi đã ăn no và qua 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh: Internet

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, để đảm bảo em bé phát triển khỏe mạnh, bà bầu chỉ nên ăn các loại trái cây được khuyên là tốt cho thai nhi và bổ sung vitamin cần thiết như bơ, nho, kiwi, xoài chín,... Cân đối các loại thực phẩm trong chế độ ăn là sự lựa chọn thông minh giúp cả mẹ bầu và em bé khỏe mạnh trong tam cá nguyệt đầu tiên.

Mẹ bầu nếu muốn ăn dâu da xoan sớm thì nên chọn những trái dâu da chín căng tròn, có vỏ màu vàng nâu thì trái dâu bên trong sẽ rất là mọng nước và ngọt đậm. Vị chua rất dịu ở những trái dâu chín sẽ phù hợp với mẹ bầu hơn là vị chua gắt và hơi chát từ trái dâu da xanh.

Hi vọng những thông tin trên là hữu ích đối với những bà bầu nghén chua, thích ăn trái dâu da xoan. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc!

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