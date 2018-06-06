Bà bầu ăn ốc có tốt cho sức khỏe của mẹ và bé không?

Mẹ bầu 06/06/2018 16:00

Ốc là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em, cung cấp nhiều canxi tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều bà bầu lo ngại việc ăn ốc trong thời kỳ mang thai sẽ khiến con chảy dãi. Quan niệm này có hoàn toàn chính xác?

Bà bầu ăn ốc có tốt không?

Dân gian vẫn thường quan niệm bà bầu ăn ốc sinh con ra chảy nhiều dãi. Thông tin này khiến nhiều chị em có sở thích ăn ốc hoang mang. Tuy nhiên theo các bác sĩ sản khoa, đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh mẹ bầu ăn ốc sẽ khiến trẻ chảy dãi.

Ốc là thực phẩm chứa nguồn canxi dồi dào cực kỳ tốt cho bà bầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu ăn từ 1 – 2 bữa ốc mỗi tuần sẽ bổ sung canxi cần thiết cho mẹ và thai nhi.

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Nhiều bà bầu rất thích thưởng thức hương vị thơm ngọt, hấp dẫn của các món ốc - Ảnh minh họa: Internet

Canxi giúp thai nhi phát triển hệ xương, răng khỏe mạnh. Khoáng chất này còn hỗ trợ hệ tim mạch và hệ thần kinh thai nhi phát triển tốt hơn. Đối với mẹ bầu, canxi không những giúp hỗ trợ hệ xương, tránh những cơn đau lưng mà còn giảm thiểu cảm giác mệt mỏi, ngăn ngừa những cơn co giật không mong muốn. Ngoài canxi, ốc còn chứa nhiều vitamin, sắt, chất đạm, chất béo, protein... và nhiều nguyên tố vi lượng khác cần thiết cho mẹ và bé. 

Mặc dù bà bầu vẫn được ăn ốc trong thời kỳ mang thai nhưng cần hết sức cẩn trọng. Hầu hết các loại ốc sống trong môi trường ao hồ đều chứa nhiều ký sinh trùng, giun sán. Nếu không biết cách chế biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bà bầu. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, chị em nên mua ốc về nhà, tự làm sạch và chế biến  thành các món ăn.

Một số món ốc thơm ngon cho bà bầu

Ốc bươu nướng tiêu xanh

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Vị thơm ngọt và ấm của món ốc bươu nướng tiêu xanh sẽ kích thích vị giác của bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Ốc bươu: 1kg

- Tiêu xanh: 200g

- Nước mắm nhĩ: 2 muỗng canh

- Sả, lá chanh

- Gia vị (muối, đường, giấm, tiêu, tỏi, ớt…)

Cách làm:

Bước 1: Ốc bươu sau khi mua về mẹ bầu đem ngâm với nước gạo, cho thêm vài trái ớt tươi cắt nhỏ từ 2 – 4 tiếng.

Bước 2: Sau khi ngâm ốc, rửa sạch lại với nước rồi luộc sơ qua cùng sả đập giập và lá chanh. Ngay khi ốc vừa sôi, chị em tắt bếp.

Bước 3: Làm nước mắm ướp ốc theo công thức: 2 muỗng canh nước mắm nhĩ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm ăn, 1 muỗng canh tỏi băm, ½ muỗng hạt tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bằm. Mẹ bầu có thể gia giảm lượng ớt tùy sở thích.

Bước 4: Ướp ốc với nước mắm đã pha trong vòng 15 phút.

Bước 5: Cho ốc lên bếp nướng đến khi thịt vừa chín tới thì gắp ra đĩa thưởng thức. Chú ý không nên nướng quá lâu có thể khiến thịt ốc bị dai, không còn thơm ngon.

Ốc len xào dừa

Nguyên liệu:

- Ốc len: 1kg

- Nước cốt dừa: 300ml

- Rượu trắng: ½ chén

- Đường trắng: ½ muỗng cà phê

- Muối: 1 muỗng canh

- Sả, tỏi

- Gia vị

Bà bầu ăn ốc có tốt cho sức khỏe của mẹ và bé không? - Ảnh 3
Ốc len xào dừa là món ăn khoái khẩu của rất nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Tương tự như cách làm sạch ốc bươu, trước khi chế biến, mẹ bầu cũng nên ngâm ốc len vào nước vo gạo và ớt tươi cắt nhỏ.

Bước 2: Ốc len sau khi ngâm bà bầu vớt ra để ráo, dùng dao chặt phần đuôi của ốc để lộ một phần thịt bên trong.

Bước 3: Để giảm độ tanh của ốc, mẹ bầu nên xóc ốc với nửa chén rượu trắng.

Bước 4: Sả chia thành hai phần, một phần đập giập, phần còn lại băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn.

Bước 5: Cho dầu nóng vào chảo rồi lần lượt cho tỏi, sả vào. Tiếp đến, cho ốc len vào chảo đảo trên ngọn lửa lớn. Khi ốc ra nước, chị em chắt bỏ nước này. Sau cùng, cho nước cốt dừa vào. Nêm nếm gia vị (muối, đường) vừa ăn và tiếp tục nấu sôi trong vòng 3 phút thì tắt bếp.  

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