Bà bầu bị thủy đậu cần tuyệt đối tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn rước họa vào thân

Không ít phụ nữ mắc bệnh thủy đậu trong thời kỳ bầu bí. Thời điểm này, chị em cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối kiêng khem một số thức ăn kẻo bệnh tình trở nặng.

Khi mắc bệnh thủy đậu, bà bầu nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitaimin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Rau xanh, hoa quả giàu vitamin C là những thực phẩm cần được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, mẹ bầu cần tuyệt đối kiêng một số thức ăn nguy hại đến sức khỏe dưới đây. Vì nhiều nguyên nhân, bà bầu vẫn có nguy cơ mắc thủy đậu trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm bà bầu bị thủy đậu nên kiêng ăn Thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn cay Các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ có nguy cơ gây nóng không tốt cho bà bầu bị thủy đậu. Chất béo bão hòa sẽ thúc đẩy các hội chứng viêm, làm tình trạng phát ban, nổi mụn nước ở bà bầu trở nên tồi tệ.

Bà bầu bị thủy đậu nên tránh xa thức ăn nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, bà bầu bị thủy đậu cần kiêng một số gia vị cay nóng như: Gừng, hành, tỏi, hành tây, hạt tiêu, thì là, mù tạt, rau mùi... Một số loại trái cây có tính nóng (vải, long nhãn, mận, xoài chín, rau muống…) cũng cần hạn chế. Đồ ăn quá mặn Thói quen ăn mặn không những gây hại cho hệ bài tiết của bà bầu mà còn khiến căn bệnh thủy đậu trầm trọng hơn. Các thực phẩm chứa quá nhiều muối sẽ khiến các mụn nước lâu lành.

Thịt gà Mặc dù nhiều dưỡng chất nhưng bà bầu bị thủy đậu nên kiêng thịt gà để nhanh khỏi bệnh - Ảnh minh họa: Internet Thịt gà có tính ấm trong khi bệnh thủy đậu phát sinh do phong nhiệt độc. Mẹ bầu ăn thịt gà cơ thể thêm nhiệt sẽ khiến bệnh tình tiến triển theo chiều hướng xấu. Nghiêm trọng hơn, bà bầu ăn thịt gà khi bị thủy đậu sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Mụn nước sau khi lành cũng để lại nhiều sẹo. Hải sản Thành phần histamine trong các loại hải sản (tôm, cua, sò, ốc…) có nguy cơ khiến các mụn nước mẹ bầu ngứa hơn, đặc biệt với những chị em có cơ địa dị ứng. Cách tốt nhất, chị em nên kiêng ăn hải sản khi bị thủy đậu. Sữa và các chế phẩm từ sữa Bà bầu không nên uống sữa khi bị thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet Khi bị thủy đậu, bà bầu hãy tạm ngưng uống sữa và sử dụng các chế phẩm từ sữa. Uống sữa trong thời gian bị bệnh có thể khiến da bà bầu nhờn hơn, các mụn nước gây ngứa hơn. Đồ nếp Khi bị thủy đậu, bà bầu cần tuyệt đối kiêng ăn xôi, bánh chưng và những loại đồ nếp khác. Những thực phẩm này có thể khiến các nốt thủy đậu bị sưng tấy và mưng mủ khiến bệnh lâu khỏi và phát triển trên diện rộng. Trái cây khô và đậu phộng Đậu phộng cũng là một trong những thực phẩm bà bầu cần kiêng khi bị thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, trong đậu phộng và một số loại trái cây sấy khô chứa lượng lớn arginine, thúc đẩy bệnh thủy đậu phát triển mạnh. Dó đó, mẹ bầu cần loại bỏ những thực phẩm này khỏi bữa ăn phụ khi đang bị thủy đậu.

Biết được những lợi ích bất ngờ khi ăn nấm, bà bầu sẽ phải thường xuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày Thường xuyên ăn nấm khi mang thai sẽ giúp cơ thể mẹ bầu ngăn ngừa thiếu máu, hạn chế đau lưng, cung cấp dồi dào lượng vitamin nhóm B và nhiều ích lợi cực kỳ quan trọng khác.

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