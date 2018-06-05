Bà bầu bị thủy đậu cần tuyệt đối tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn rước họa vào thân

Không ít phụ nữ mắc bệnh thủy đậu trong thời kỳ bầu bí. Thời điểm này, chị em cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối kiêng khem một số thức ăn kẻo bệnh tình trở nặng.
Khi mắc bệnh thủy đậu, bà bầu nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitaimin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Rau xanh, hoa quả giàu vitamin C là những thực phẩm cần được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, mẹ bầu cần tuyệt đối kiêng một số thức ăn nguy hại đến sức khỏe dưới đây.
Những thực phẩm bà bầu bị thủy đậu nên kiêng ăn
Thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn cay
Các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ có nguy cơ gây nóng không tốt cho bà bầu bị thủy đậu. Chất béo bão hòa sẽ thúc đẩy các hội chứng viêm, làm tình trạng phát ban, nổi mụn nước ở bà bầu trở nên tồi tệ.
Bên cạnh đó, bà bầu bị thủy đậu cần kiêng một số gia vị cay nóng như: Gừng, hành, tỏi, hành tây, hạt tiêu, thì là, mù tạt, rau mùi... Một số loại trái cây có tính nóng (vải, long nhãn, mận, xoài chín, rau muống…) cũng cần hạn chế.
Đồ ăn quá mặn
Thói quen ăn mặn không những gây hại cho hệ bài tiết của bà bầu mà còn khiến căn bệnh thủy đậu trầm trọng hơn. Các thực phẩm chứa quá nhiều muối sẽ khiến các mụn nước lâu lành.
Thịt gà
Thịt gà có tính ấm trong khi bệnh thủy đậu phát sinh do phong nhiệt độc. Mẹ bầu ăn thịt gà cơ thể thêm nhiệt sẽ khiến bệnh tình tiến triển theo chiều hướng xấu. Nghiêm trọng hơn, bà bầu ăn thịt gà khi bị thủy đậu sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Mụn nước sau khi lành cũng để lại nhiều sẹo.
Hải sản
Thành phần histamine trong các loại hải sản (tôm, cua, sò, ốc…) có nguy cơ khiến các mụn nước mẹ bầu ngứa hơn, đặc biệt với những chị em có cơ địa dị ứng. Cách tốt nhất, chị em nên kiêng ăn hải sản khi bị thủy đậu.
Sữa và các chế phẩm từ sữa
Khi bị thủy đậu, bà bầu hãy tạm ngưng uống sữa và sử dụng các chế phẩm từ sữa. Uống sữa trong thời gian bị bệnh có thể khiến da bà bầu nhờn hơn, các mụn nước gây ngứa hơn.
Đồ nếp
Khi bị thủy đậu, bà bầu cần tuyệt đối kiêng ăn xôi, bánh chưng và những loại đồ nếp khác. Những thực phẩm này có thể khiến các nốt thủy đậu bị sưng tấy và mưng mủ khiến bệnh lâu khỏi và phát triển trên diện rộng.
Trái cây khô và đậu phộng
Theo nghiên cứu, trong đậu phộng và một số loại trái cây sấy khô chứa lượng lớn arginine, thúc đẩy bệnh thủy đậu phát triển mạnh. Dó đó, mẹ bầu cần loại bỏ những thực phẩm này khỏi bữa ăn phụ khi đang bị thủy đậu.