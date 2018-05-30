Từng là trái quý tiến vua, bà bầu ăn quả bòn bon sẽ nhận được những ích lợi hiếm có này

Tương truyền, đoàn quân của Nguyễn Ánh trong quá trình trốn chạy đã nhờ vào những trái bòn bon mà thoát khỏi đói khát. Sau đó, mỗi khi đến mùa, bòn bon thường được thu hoạch để tiến vua.

Quả bòn bon (miền bắc gọi là dâu da đất, khu vực tỉnh Quảng Nam gọi là lòn bon) là loại trái cây nhiệt đới thuộc họ xoan. Quả bòn bon được vua Gia Long gọi với tên nam trân (trái quý phương nam) hay trái trung quân.

Bòn bon có vị ngọt mát, chứa nhiều vitamin C giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng. Trong ba tháng đầu, mẹ bầu dễ mắc cảm cúm và các bệnh hô hấp khác nên ăn nhiều bòn bon để phòng bệnh. Bòn bon còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, dẫn truyền các chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào thai nhi nhanh chóng hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bòn bon là loại trái cây dễ ăn, lành tính. Cứ 100g bòn bon sẽ cung cấp: 0,8g chất đạm; 9,5g carbohydrate; 2,3g chất xơ; các vitamin A, nhóm B, C, E cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác như canxi, phốt pho, protein… cực kỳ tốt cho sức khỏe mọi người và các chị em thời kỳ bầu bí.

Giúp răng chắc khỏe

Nguy cơ sâu răng trong thời kỳ mang thai rất dễ xảy ra. Dưỡng chất phốt pho trong trái bòn bon sẽ giúp bảo vệ men răng bà bầu, phòng ngừa sự tấn công của vi khuẩn gây sâu răng.

Làm đẹp da

Ăn nhiều quả bòn bon, làn da mẹ bầu sẽ được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Các hormone thai kỳ tiết ra nhiều khi mang thai có thể khiến làm da mẹ bầu đen sạm, dễ nổi mụn nhọt và thâm nám. Bòn bon chứa hàm lượng lớn các vitamin nhóm B như riboflavin (B2), thiamine (B1) giúp thúc đẩy năng lượng từ carbohydrate hấp thụ vào cơ thể, thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào hồng cầu. Mẹ bầu ăn nhiều bòn bon sẽ khiến da dẻ hồng hào, căng mịn.

Trị táo bón

Lượng chất xơ trong quả bòn bon cung cấp 8 – 11% nhu cầu cần thiết cho phụ nữ mang thai. Chất xơ giúp bà bầu giảm các nguy cơ táo bón, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ

Hoạt chất thiamin (vitamin B1) trong quả bòn bon sẽ giúp cơ thể mẹ bầu loại bỏ lượng đường dư thừa. Ngoài ra, ăn bòn bon đều đặn và thường xuyên có thể giúp bà bầu ngăn ngừa các triệu chứng cao huyết áp, nguy cơ tiền sản giật khi mang thai.

Hạn chế thiếu sắt

Quả bòn bon sẽ cung cấp đủ hàm lượng sắt cần thiết cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần các khoáng chất và nguyên tố sắt trong bòn bon cao hơn cả táo và cam. Mẹ bầu ăn bòn bon sẽ ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt trong thai kỳ.

Những lưu ý khi bà bầu ăn quả bòn bon

Ăn quả bòn bon cực kỳ tốt cho bà bầu. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ bầu cần biết ăn bòn bon đúng cách theo những chỉ dẫn sau:

- Nên ăn bòn bon khi vào mùa, chọn những chùm chín đều màu để tránh bị chín ép, không bị ngâm chất bảo quản và thuốc trừ sâu.

- Bà bầu không nên dùng răng cắn trực tiếp lên vỏ bòn bon. Axit lansium trong vỏ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe bà bầu. Khi ăn, không nên nhai hạt bòn bon vì chất alkaloid trong loại quả này có thể gây ra ngộ độc.

Vỏ trái bòn bon chứa chất độc, bà bầu không nên dùng răng cắn trực tiếp - Ảnh minh họa: Internet

- Bà bầu không nên ăn quá nhiều bòn bon một lúc để tránh trình trạng nặng bụng do thành phần chủ yếu là chất xơ.