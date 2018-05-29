6 loại trà thảo mộc cho bà bầu sức khỏe dẻo dai trong mùa hè nắng nóng

Trà thảo mộc được làm từ nhiều loại cây cỏ trong tự nhiên. Chúng có thể được làm từ rễ, thân, lá, hạt của cây cỏ. Trong những ngày hè nóng bức, uống trà thảo mộc thường xuyên sẽ giúp mẹ bầu tràn đầy năng lượng.
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Uống trà là thói quen tốt đối với mỗi người, đặc biệt là phụ nữ có thai. Thành phần polyphenol trong các loại trà thảo mộc giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa nguy cơ ung thư.
Các loại trà thảo mộc cho bà bầu
Trà gừng
Bà bầu bị ốm nghén có thể uống 2 – 3 tách trà gừng mỗi ngày. Trà gừng có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và giảm các vấn đề liên quan đến dạ dày.
Trà bạc hà
Thời gian đầu mang thai, bà bầu có thể uống trà bạc hà để giảm các triệu chứng buồn nôn do những cơn ốm nghén gây ra. Uống trà bạc hà còn giúp vùng cơ bụng mẹ bầu được thư giãn thoải mái.
Trà bồ công anh
Trà bồ công anh giàu kali, vitamin và khoáng chất có tác dụng lợi tiểu, cung cấp nước, tránh tình trạng mất nước ở phụ nữ mang thai. Cả rễ, thân, lá của bồ công anh đều được sử dụng làm trà thảo dược. Bà bầu uống trà bồ công anh tốt cho gan, tăng cường chức năng thận. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều trong thời gian dài.
Trà chanh
Trà chanh sẽ giúp mẹ bầu thư giãn, làm giảm các triệu chứng khó chịu, mất ngủ và lo âu khi mang thai. Trà chanh còn cung cấp cho mẹ bầu nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng cường sức đề kháng.
Trà hoa cúc
Trà hoa cúc đã xuất hiện từ lâu đời. Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng trà hoa cúc như một loại thức uống an thần, tốt cho sức khỏe. Thông thường, trà hoa cúc được làm từ hoa cúc trắng và hoa cúc vàng sấy khô sau khi thu hoạch.
Bà bầu uống trà hoa cúc sẽ ngủ ngon hơn, giảm các triệu chứng sưng viêm khớp. Trà hoa cúc còn cung cấp lượng lớn canxi và magiê cho cơ thể mẹ bầu.
Trà lá mâm xôi
Từ tuần thai thứ 24, mỗi ngày mẹ bầu có thể uống một tách trà mâm xôi để tăng cường lượng canxi và magie cho cơ thể. Lá mâm xôi chứa nhiều sắt có tác dụng tăng sữa, giảm các triệu chứng buồn nôn do ốm nghén, giảm các cơn đau khi bà bầu chuyển dạ.
Bà bầu lưu ý không nên uống nhiều hơn một tách trà mâm xôi mỗi ngày để tránh nguy cơ sinh non hoặc sẩy thai.