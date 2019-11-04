Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì, các mẹ đã biết chưa?

Bước vào giai đoạn này, thực đơn cho bà bầu tháng thứ 4 có phần thay đổi, bé đã có đầy đủ các cơ quan như hệ thần kinh, thận, thủy sống, mắt, phổi, tim, ngón tay và chân. Vì thế, mẹ cần bổ sung nhiều dinh dưỡng vào chế độ ăn uống của mình.

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh câu chuyện bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì ? Chính vì thế bài viết dưới đây ra đời như một cẩm nang lý tưởng cho tất cả những thắc mắc của các bà mẹ trẻ.

Canxi hỗ trợ bé phát triển xương và răng, nếu thiếu bé sẽ bị nguy cơ còi xương, loãng xương. Chưa kể bé thiếu hụt chất này sẽ hút hết từ người mẹ làm mẹ cũng mắc phải bệnh loãng xương.

Bé cần được cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết như protein, sắt, hydratcacbon, chất vô cơ, chất béo, vitamin, chất xơ có trong trứng gà, cà rốt, sữa bò, rong biển, rau chân vịt, tôm tươi rau hẹ, cháo sò…

Sắt đóng vai trò quan trọng trong trọng lượng thai nhi, không được cung cấp đủ chất sắt thì bé sinh ra khả năng sinh non, chết lưu rất cao. Riêng mẹ sẽ thường xuyên thiếu máu chóng mặt ảnh hưởng đến suốt thời kỳ mang thai.

Protein chiếm phần lớn trong hình thành các chức năng của cơ thể thai nhi. Khi protein được cung cấp đầy đủ, não thai nhi sẽ phát triển toàn diện, an toàn hơn. Lượng protein cần cho cơ thể mỗi ngày là 85g.

Vitamin giúp tăng đề kháng cho thai nhi cũng như tăng sức đề kháng ở mẹ bầu, tạo sự cân bằng trong quá trình thai nhi phát triển, riêng vitamin B đặc biệt tốt cho quá trình sản sinh sữa cho mẹ bầu thường có nhiều trong các loại rau quả, ngũ cốc.

Một vài gợi ý cho bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì bao gồm:

Tôm tươi xào rau hẹ

Nguyên liệu:

- Rau hẹ: 250g

- Tôm tươi: 150g

- Muối ăn: 3g

- Dầu ăn lượng vừa đủ.

Thực hiện:

- Rau hẹ rửa sạch, cắt dài 3cm.

- Tôm tươi bóc vỏ, rửa sạch.

- Hành cắt khúc, gừng thái lát.

- Cho dầu lên bếp, đun nóng, cho hành vào phi thơm. Sau đó, cho tôm và rau hẹ vào, liên tục đảo đều, nêm gia vị cho vừa. Đến khi tôm chín, cho ra đĩa.

- Đặc điểm món ăn: Thơm ngon, bổ huyết, dưỡng khí.

Cháo sò biển

Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn cháo sò biển giúp bé khỏe mạnh

Nguyên liệu:

- Thịt sò biển tươi: 100g

- Gạo nếp: 120g

- Thịt ba chỉ: 50g

- Rượu gia vị: 10ml

- Hành, tỏi đập dập: 25g

- Bột hồ tiêu: 1,5g

- Muối tinh: 11g

- Mỡ lợn chín: 2,5g

Thực hiện:

- Gạo nếp vo, đãi sạch, thịt lợn thái sợi nhỏ, thịt sò biển rửa sạch.

- Đổ gạo nếp vào nồi, đợi cháo chín nở ra thì cho thịt lợn, thịt sò biển, muối, rượu, mỡ lợn vào nấu cùng thành cháo. Sau đó, cho tỏi, bột hồ tiêu vào là được.

Rau chân vịt, đậu phụ rán

Nguyên liệu:

- Rau chân vịt: 500g

- Đậu phụ: 3 bìa

- Dầu thực vật, xì dầu, đường, muối gia vị lượng vừa đủ.

Thực hiện:

- Chảo nóng đổ dầu vào, đợi dầu nóng già, cho đậu phụ vào rán vàng.

- Rau xào chín, cho lẫn vào cùng với đậu đã rán, nêm gia vị và để 1-2 phút là được.

Tôm tươi xào rau hẹ

Nguyên liệu:

- Rau hẹ: 250g.

- Tôm tươi: 150g.

- Muối ăn: 3g.

- Dầu ăn lượng vừa đủ.

Thực hiện:

- Rau hẹ rửa sạch, cắt dài 3cm.

- Tôm tươi bóc vỏ, rửa sạch.

- Hành cắt khúc, gừng thái lát.

- Cho dầu lên bếp, đun nóng, cho hành vào phi thơm.

- Sau đó, cho tôm và rau hẹ vào, liên tục đảo đều, nêm gia vị cho vừa. Đến khi tôm chín, cho ra đĩa.

Bầu 4 tháng nên ăn trái cây gì?

Trái cây là một nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối với bà bầu khi mang thai. Không những dễ hấp thụ và dồi dào dưỡng chất mà các chuyên gia khuyên rằng mẹ bầu cần bổ sung 500g trái cây và khoảng 700g rau củ quả mỗi ngày. Các chất dinh dưỡng tốt nhất đa số hội tụ trong các loại rau sẫm màu.

Bà bầu 4 tháng nên ăn trái cây gì? Mẹ bầu nên bổ sung cho cơ thể các loại vitamin có từ kiwi, bơ, dưa hấu, xoài, cam quýt, lê, lựu, kiwi…

Xoài

Trong xoài chứa rất nhiều vitamin C, kali, chất xơ và canxi giúp thai nhi tăng khả năng miễn dịch và các nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Xoài chứa nhiều dưỡng chất và vitamin C cho bé

Lê

Ít ai biết rằng trong quả lê cung cấp rất nhiều kali, folate, chất xơ, axit folic hỗ trợ cho hệ tim mạch cả mẹ và bé, đối với thai nhi thì ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh, kích thích tái tạo tế bào.

Lựu

Theo nghiên cứu, có rất nhiều chất sắt và chất chống oxy hóa và hàm lượng K phong phú trong loại quả này có khả năng cải thiện hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt.

Lựu chứa hàm lượng K phong phú cho thai nhi

Bơ

Trong thành phần của quả bơ chứa rất nhiều vitamin E, K, C, B, kali, đồng, chất béo không bão hòa đơn, chất xơ giúp mẹ bầu ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh, tham gia vào quá trình tạo các mô da và não cho thai nhi.

Cam

Họ hàng nhà cam đứng đầu danh sách loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất với khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ và bé.

Cam tăng cường hệ miễn dịch cho bé

Kiwi

Có hơn 80 dưỡng chất trong loại quả bên ngoài xấu xí bên trong đẹp này, trong đó có hàm lượng axit folic giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ hen suyễn và bệnh eczema cho bé sau khi sinh.

Bà bầu tháng thứ 4 ăn rau ngót được không?



Rau ngót là loại rau nằm trong danh sách bà bầu tháng thứ 4 không nên ăn gì vì chúng gây nguy cơ sảy thai rất cao, nhất là ở giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Vậy bà bầu tháng thứ 4 ăn rau ngót được không?

Mặc dù đến tháng thứ 4 thì thai nhi bước vào giai đoạn ổn định hơn nhưng khuyến cáo các mẹ nên hạn chế hoặc tốt nhất không nên dùng loại rau này và có thể thay thế bằng các dưỡng chất tương tự có trong các loại rau củ quả khác an toàn hơn.

Tuy nhiên, đối với phụ nữ sau sinh thì rau ngót lạ là bài thuốc tuyệt vời chữa sót nhau thai. Bài thuốc là dùng 40g rau ngót rửa sạch giã nát, đun sôi và cho sắt lại còn khoảng 100ml nước thì chia ra uống 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút. Nhau thai sẽ đẩy ra ngoài trong vòng 20 phút sau.

Mang thai tháng thứ 4 có nên uống nước dừa?

Nước dừa là loại thức uống ngon và dễ hấp thụ, thế nhưng mang thai tháng thứ 4 có nên uống nước dừa luôn là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm.

Nước dừa khi hấp thụ một lượng lớn vào cơ thể sẽ khiến mẹ bầu tăng cân nhanh do lượng chất béo trong dừa khá cao, chiếm khoảng 2% trong thành phần của loại trái cây thanh mát này.

Mẹ bầu cần chú ý một vài điểm khi sử dụng để hạn chế những tác dụng ngoài mong muốn như không nên uống ngay khi mệt mỏi và vận động quá nhiều sẽ rất dễ cảm mạnh. Không uống dừa để lâu vì vi khuẩn sẽ xâm nhập, né các loại dừa có vỏ màu trắng vì khả năng bị tẩm hóa chất khá cao.

Đặc biệt không nên uống nước dừa trước khi đi ngủ để tránh gây tiểu đêm và không dành cho người bị tiểu đường, huyết áp thấp hay có tiền sử suy nhược cơ thể.

Mang thai tháng thứ 4 có nên uống nước dừa

Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì đã được trình bày tương đối đầy đủ như trên. Giai đoạn thai kỳ giữa cơ thể có nhiều chuyển biến nhanh, thai phụ có giảm giác thèm ăn nhiều hơn, thể trọng cũng tăng nhanh trung bình mỗi tuần lên đến 300g – 500g.

Tuy nhiên các mẹ cần có chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ, các mẹ có thể thử các thực đơn chúng tôi đã góp ý trong bài viết này để tham khảo và áp dụng cho mình. Chúc chị em có một thời kỳ thai nghén khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt nhé!