Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi?

Mẹ bầu 18/05/2018 17:39

Trong 3 tháng đầu, bà bầu cần tuyệt đối kiêng cử việc ăn các thực phẩm có hại, tránh các tư thế vận động không thích hợp để giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy đến cho thai nhi.

Ba tháng đầu là khoảng thời gian bà bầu làm quen với sự xuất hiện và phát triển của thai nhi. Thời điểm này, bà bầu cần điều chỉnh lại nhịp độ sinh hoạt, thói quen ăn uống và lưu ý những điều kiêng kỵ cơ bản nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé.

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu?

Kiêng làm việc nặng nhọc

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi? - Ảnh 1
Bà bầu 3 tháng đầu cần tránh làm việc nặng nhọc - Ảnh minh họa: Internet

Tuần hoàn máu trong 3 tháng đầu vẫn chưa thật ổn định và thai nhi còn rất nhỏ, do đó bà bầu cần tránh làm việc nặng nhọc, tránh mất sức để bảo vệ con.

Kiêng uốn, nhuộm, duỗi tóc

Các hóa chất tạo hương nhóm nitro và amino trong thuốc uốn, thuốc nhuộm hay thuốc duỗi có thể gây kích ứng da, ảnh hưởng đến hệ hô hấp mẹ bầu. Các công đoạn uốn, sấy tóc có thể làm xuất hiện các vùng điện từ gây nguy hại đến thai nhi.

Kiêng ăn cá chứa nhiều thủy ngân

Theo nghiên cứu, thủy ngân vào cơ thể người có thể làm thay đổi hệ thống thần kinh và sinh sản. Phụ nữ mang thai cần hạn chế ăn một số loại cá chứa nhiều thủy ngân như: Cá mập, cá ngừ, cá thu, cá kiếm… để không ảnh hưởng đến quá trình hình thành ống thần kinh thai nhi.

Kiêng những thực phẩm có nguy cơ dọa sảy thai

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi? - Ảnh 2
Trong 3 tháng đầu, bà bầu nên kiêng ăn chùm ngây và một số loại rau có nguy cơ dọa sẩy khác - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường khi mang thai, chị em sẽ lập ra những danh sách thực phẩm có lợi và có hại cho mẹ bầu. Những thực phẩm cực kỳ nguy hại, dọa sảy thai ở bà bầu như: Rau răm, rau chùm ngây, ngải cứu, đu đủ xanh… chị em nên tránh xa.

Kiêng ăn thức ăn cay nóng

Bước vào giai đoạn mang thai, bà bầu thường gặp các vấn đề về tiêu hóa như: Ợ hơi, khó tiêu, trào ngược dạ dày, táo bón... Ăn các thức ăn cay nóng (ớt, tiêu, quế, ngũ vị hương...) làm hao hụt lượng nước đáng kể trong đường ruột dẫn đến khả năng tiết dịch vị dạ dày bị ảnh hưởng, chứng táo bón của bà bầu càng nghiêm trọng hơn. Do đó, bà bầu hãy tránh xa các thức ăn cay nóng trong suốt thai kỳ. 

Kiêng sử dụng chất kích thích

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi? - Ảnh 3
Sử dụng các chất kích thích trong 3 tháng đầu mang thai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thần kinh thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khuyên của các chuyên gia, bà bầu không nên sử dụng các chất kích thích khi mang thai. Cà phê, rượu, bia và các chất kích thích khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh thai nhi, trẻ sinh ra có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, não chậm phát triển, cơ thể mỏng manh, yếu ớt.

Kiêng tắm lâu

Khi mang thai 3 tháng đầu, thời gian tắm tối đa của chị em chỉ giới hạn từ 10 - 15 phút. Việc ngâm mình trong bồn tắm quá lâu có thể làm thân nhiệt bà bầu giảm đột ngột, dễ bị cảm lạnh. Mặt khác, nếu tắm nước nóng quá lâu cũng có thể khiến vách ngăn âm đạo bà bầu bị ảnh hưởng làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, nguy cơ dọa sảy và những hậu quả nghiêm trọng khác. 

Kiêng ngồi xổm

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi? - Ảnh 4
Bà bầu hãy từ bỏ thói quen ngồi xổm khi mang thai 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu ngồi xổm khi mang thai 3 tháng đầu sẽ tạo áp lực cho bàng quang và phần bụng gây đau bụng và những biến chứng ngoài ý muốn, không tốt cho sự phát triển của thai nhi. 

Kiêng ngồi bắt chéo chân

Bà bầu cần chú ý tư thế ngồi khi mang thai. Không chỉ 3 tháng đầu, bà bầu không nên ngồi bắt chéo chân trong suốt thai kỳ. Tư thế ngồi này có thể gây nên hiện tượng suy giãn tĩnh mạch thường gặp ở phụ nữ mang thai.

Ghi nhớ các lưu ý nói trên, bà bầu sẽ biết cần kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

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Trong khi mang thai, để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi, người mẹ cần chú ý tránh những điều dưới đây.

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