Bà bầu nên ăn uống gì để sinh con da trắng hồng, môi đỏ, thông minh?

Mẹ bầu 20/06/2018 10:03

Nên ăn uống gì để con sinh ra có làn da trắng, đôi môi đỏ và sở hữu trí tuệ thông minh, phát triển toàn diện là điều mà chắc hẳn bà bầu nào cũng mong muốn.

Bà bầu nên ăn uống gì để con trắng dù bố mẹ có sắc tố da sáng màu hay không rất được quan tâm hiện nay, nhất là đối với những mẹ bầu mang thai con gái. Để biết được bà bầu nên ăn gì để sinh con ra có làn da trắng, môi đỏ và thông minh, đừng bỏ lỡ những nội dung cực kỳ hữu ích trong bài viết này nhé!

Ăn trứng gà so thường xuyên

Ăn trứng gà là mẹo phổ biến nhất trong dân gian và vẫn được áp dụng rất nhiều trong thời đại ngày nay khi bà bầu muốn con da trắng trẻo, thông minh. Theo nghiên cứu khoa học, bà bầu nên bổ sung mỗi tuần từ 3-4 quả trứng gà so để giúp bổ máu và em bé trắng đẹp hơn khi sinh ra. Ngoài ra, trứng gà còn là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng cung cấp nhiều protein và vitamin A nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh.

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Ăn trứng gà so giúp bà bầu sinh con ra có làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

Uống nước dừa trong suốt thai kỳ

Nước dừa tươi chừa hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin E cùng các khoáng chất có lợi như kali, canxi,... rất tốt cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Bà bầu uống nước dừa đều đặn không chỉ giúp con sinh ra có làn da trắng mịn, ít có nguy cơ bị mụn sữa, mụn cơm mà còn giúp cơ địa của mẹ mát hơn, tránh được táo bón, nóng trong trong thời kỳ mang thai.

Ăn quả bơ hàng ngày giúp da con trắng trẻo, mịn màng

Bơ cũng là một loại thực phẩm mà bà bầu nên ăn để sinh con da trắng và thông minh. Trong bơ không chỉ chứa nhiều vitamin E, vitamin C giúp da đẹp và săn chắc mà nó còn chứa nhiều omega-3 giúp em bé phát triển tư duy và trí não nhanh hơn.

Bà bầu nên ăn uống gì để sinh con da trắng hồng, môi đỏ, thông minh? - Ảnh 2

Quả bơ không chỉ giúp mẹ và bé da đẹp, căng bóng mà còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu - Ảnh: Internet

Ăn nhiều trái cây chứa vitamin C để da trắng hồng

Lượng vitamin C dồi dào có trong các loại trái cây như cam, ổi, táo, bưởi, dâu, nho, kiwi,... sẽ giúp cho em bé trong bụng có làn da trắng hơn dù bố mẹ không có gen da trắng. Sở dĩ có điều này vì vitamin C có khả năng làm giảm các sắc tố đen trên da, giúp nâng tông da cho em bé từ trong bụng mẹ.

Nước ép dứa cũng là thức uống rất tốt cho bà bầu khi không biết ăn gì để sinh con có làn da trắng. Dứa còn giúp cho em bé có đôi môi đỏ tự nhiên nếu bổ sung thêm cả cà rốt vào nước ép và uống đều đặn hàng ngày.

Bà bầu nên ăn uống gì để sinh con da trắng hồng, môi đỏ, thông minh? - Ảnh 3

Trái cây giàu vitamin C giúp bà bầu không bị nóng trong khi mang thai, giúp da dẻ trắng hồng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, vitamin C có trong trái cây còn giúp cho bé có một làn da mịn màng, trắng đẹp hơn về sau và có tác dụng giúp mẹ bầu có làn da đẹp hơn trong suốt thời kỳ mang thai, tránh được các hiện tượng nám, tàn nhang sau sinh.

Ăn cá bổ sung omega-3 giúp trẻ thông minh

Mẹo cuối cùng để sinh con trắng đẹp và thông minh là mẹ bầu nên ăn 3 bữa cá mỗi tuần để bổ sung chất béo có lợi có tác dụng giúp da săn chắc và mịn màng. Đồng thời, omega-3 còn là chất cần thiết để em bé trong bụng phát triển não bộ vượt trội.

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