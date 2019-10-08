An tâm khi nắm rõ kiến thức bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì

Do đó, yếu tố dinh dưỡng cho bà bầu trong thời gian đầu cần lưu ý là cá chép, các loại rau có màu xanh đậm, trái cây và uống nhiều nước vì trong đó chứa rất nhiều axit folic, sắt, đạm, canxi cần thiết.

Theo bạn, bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì để thai nhi khỏe mạnh nhất? Trong 9 tháng 10 ngày mang thai thì 3 tháng đầu có thể nói là thời kỳ cần thận trọng nhất bởi lúc này phôi thai chưa bám chắc vào thành tử cung.

- Acid folic: lượng acid folic phụ nữ mang thai cần là 400 mcg/ngày, chúng tham gia vào quá trình phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của tế bào máu. Thiếu chất này thì thai nhi có khả năng bị hở hàm ếch, khuyết tật ống thần kinh…

- Canxi rất quan trọng trong chế độ ăn gì để an thai 3 tháng đầu vì canxi giúp hình thành xương và răng. Trong trường hợp bạn không tiêu thụ đủ lượng canxi cần thiết, bé sẽ lấy canxi tích trữ trong xương của bạn, bé cần khoảng 1.000mg canxi.

Ăn gì để an thai 3 tháng đầu?

- Chất sắt: thiếu chất sắt là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu ở mẹ mang thai. Lượng sắt mẹ cần hấp thụ mỗi ngày là 27mg. Thịt đỏ và trái cây họ cam, quýt, rau bina chứa rất nhiều chất sắt.

- Chất đạm: 71g đạm cho một ngày là đủ cho mẹ bầu sử dụng. Nguồn đạm rất phong phú trong thực đơn hằng ngày như các loại đậu, thịt, trứng…

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu để giúp thai nhi phòng tránh dị tật bẩm sinh? Đó là mối quan tâm thứ hai của các bà mẹ sau nỗi lo ăn gì để an thai 3 tháng đầu. Danh sách các thực phẩm sau đây các mẹ cần tránh là:

- Trái cây, rau quả: bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn rau gì? Trong giai đoạn mang thai, các mẹ được khuyên rằng nên sử dụng nhiều trái cây, hoa quả để tránh táo bón và bổ sung các vitamin, nhất là vitamin C cho mẹ và bé.

Tuy nhiên không nên ăn rau quả chưa rửa kỹ nhất là rau mầm và giá đỗ vì vi khuẩn tồn tại ngay cả trong hạt giống trước khi cây mầm lớn lên. Riêng nước hoa quả tươi làm sẵn cũng không nên dùng vì nước ép bên ngoài chưa được làm sạch với nước chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại.

- Không ăn dưa muối: mặc dù dưa muối đem lại nhiều tác dụng tốt cho cơ thể nhưng trong dưa muối chưa vi sinh vật chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitric và chứa nhiều nitrate gây hại cho cơ thể.

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu

- Gan là bộ phận lọc bỏ chất độc nên bản thân gan cũng chứa nhiều chất độc không tốt cho cơ thể. Do đó, bạn phải tuyệt đối tránh xa các món ăn từ gan trong quá trình phát triển của thai nhi. Khi tìm hiểu bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu thì hãy nhớ tới món gan rất độc hại.

- Không nên ăn thịt gia cầm và trứng chưa nấu kỹ: ăn các thức ăn chưa nấu chín từ thịt gia cầm và trứng vì nếu mẹ bị ngộ độc thực phẩm thì thai nhi ít nhiều bị ảnh hưởng.

- Trứng sống: cần phải kiêng kỵ và tránh ăn trong quá trình mang thai. Trứng sống hay các thực phẩm được chế biến từ trứng sống như mayonnaise sẽ khiến cho cơ thể của mẹ nhiễm khuẩn, gây đau bụng.

- Không ăn các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân cao: trong hải sản chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giàu protein và axit béo omega-3 tốt cho não bộ và mắt. Tuy nhiên, một số loại chứa hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá thu, cá kình, cá kiếm nếu đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển và hệ thần kinh của thai nhi.

Không ăn các hải sản có hàm lượng thủy ngân cao

- Không ăn hải sản tươi sống như sushi, sashimi, hàu sống, sò điệp, ngao, không ăn hải sản đông lạnh chưa được nấu chín, các loại thực phẩm hun khói, tránh các hải sản không rõ nguồn gốc vì nếu nằm trong nguồn nước ô nhiễm và không an toàn sẽ gây hại cho mẹ và bé.

- Không nên ăn thịt chưa được nấu chín, thịt nguội, xúc xích: tránh ăn thịt sống hoặc thịt tái, vì chúng có thể chứa toxoplasma hoặc các loại vi khuẩn khác ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi. Bạn có thể làm chín thịt hay xúc xích trước khi sử dụng và phải ăn ngay khi nấu xong.

- Caffeine: hàm lượng caffeine trong coca hay cà phê sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Vì vậy, bà bầu nên tránh các sản phẩm có chứa caffeine để bảo vệ tốt nhất cho thai nhi.

- Thức uống có cồn: trong rượu, bia thức uống có cồn gây dị tật thai nhi, tổn thương não, chậm phát triển, chẩm khả năng ngôn ngữ, bệnh tim và các dị tật về xương, mắt...đồng thời thức uống có cồn gây nguy cơ sẩy thai và thai chết cao hơn bình thường.

Thức uống có cồn có nguy cơ gây sẩy thai cao trong 3 tháng đầu

- Không nên uống trà thảo mộc: dù đến nay vẫn có rất ít dữ liệu chứng minh sự ảnh hưởng của trà thảo dược đến sự phát triển của thai nhi, nhưng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, mẹ bầu nên tránh dùng loại thức uống này.

- Thực phẩm đóng gói sẵn: thường có chất bảo quản và chất phụ gia. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng các thực phẩm đóng gói sẵn như mì tôm, nem chua, thịt hộp…

- Thực phẩm gây co thắt tử cung: bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn quả gì? Các mẹ lưu ý tránh các thức ăn gây sảy thai cao như mãng cầu, chuối tiêu (khi đói), mướp đắng, chùm ngây, rau răm, ngải cứu, rau sam dừa, đu đủ xanh mủ trắng, đào, táo mèo, ổi, mận, nho, , cua, ba ba,...

Bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn rau răm

Mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì?

Bên cạnh việc ăn uống thì mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì, các mẹ đã biết chưa? Nếu chưa thì hãy lưu tâm một vài chi tiết sau để đảm bảo an toàn cho thai nhi, các mẹ nhé!

- Không nên tiếp xúc với bức xạ nhiệt và các chất độc hại: khi mang thai bạn cần tránh xa và không nên có sự tiếp xúc với các bức xạ nhiệt hoặc các chất độc hại, bởi nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi, dẫn tới nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh cho trẻ.

- Không vận động mạnh, làm việc quá sức: khi mang thai mẹ bầu không nên làm việc quá sức hay vận động quá mạnh. Bà bầu chỉ được phép đi lại nhẹ nhàng trên một mặt phẳng không trơn để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

- Không tự uống thuốc bừa bãi khi chưa có lời khuyên của bác sĩ: việc uống thuốc trong quá trình mang thai cần có sự hướng dẫn của bác sĩ vì có rất nhiều loại thuốc không được uống khi mang bầu.

- Chú ý tư thế ngồi, không ngồi xổm: bạn ngồi xổm sẽ gây gập bụng khó chịu cho thai nhi và khó chịu cho chính người mẹ mang bầu. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển của thai kỳ, bạn nên ngồi ghế và tránh để bụng mình ở trạng thái gập mạnh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

- Đi lại nhẹ nhàng, hạn chế leo cầu thang: khi mang thai bạn cần hạn chế đi lại. Nếu cần di chuyển hãy đi nhẹ nhàng và không nên leo cầu thang, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Hạn chế leo cầu thang, đi lại khi mang thai

- Kiêng đứng quá lâu hay đứng lên ngồi xuống đột ngột: trong ba tháng đầu khi mang thai bạn cần kiêng đi đứng quá lâu hoặc đứng lên ngồi xuống quá đột ngột để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé trong giai đoạn đầu khi mang thai.

- Hạn chế sử dụng nước lạnh hay nước quá nóng để gội đầu, tắm: khi bạn mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì? Bạn không nên tắm hay gội đầu bằng nước lạnh hoặc nước quá nóng sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong quá trình mang thai. Do vậy, bạn cần kiểm tra nước thật kỹ trước khi gội đầu hoặc tắm, đảm bảo chắc chắn rằng nhiệt độ của nước vừa phải để bảo vệ tốt nhất cho bé.

Chắc hẳn các bạn đã tích lũy một số vốn kiến thức cho bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì rồi đấy! Lưu ý mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì nữa thì bạn có thể yên tâm vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của thai nghén rồi đó.