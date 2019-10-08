An tâm khi nắm rõ kiến thức bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì

Mẹ bầu 08/10/2019 16:49

Bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì để tốt cho bào thai là câu hỏi mà rất nhiều bà mẹ trẻ đang tìm câu trả lời…

Theo bạn, bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì để thai nhi khỏe mạnh nhất? Trong 9 tháng 10 ngày mang thai thì 3 tháng đầu có thể nói là thời kỳ cần thận trọng nhất bởi lúc này phôi thai chưa bám chắc vào thành tử cung.

  1. Ăn gì để an thai 3 tháng đầu

Do đó, yếu tố dinh dưỡng cho bà bầu trong thời gian đầu cần lưu ý là cá chép, các loại rau có màu xanh đậm, trái cây và uống nhiều nước vì trong đó chứa rất nhiều axit folic, sắt, đạm, canxi cần thiết.

- Canxi rất quan trọng trong chế độ ăn gì để an thai 3 tháng đầu vì canxi giúp hình thành xương và răng. Trong trường hợp bạn không tiêu thụ đủ lượng canxi cần thiết, bé sẽ lấy canxi tích trữ trong xương của bạn, bé cần khoảng 1.000mg canxi.

- Acid folic: lượng acid folic phụ nữ mang thai cần là 400 mcg/ngày, chúng tham gia vào quá trình phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của tế bào máu. Thiếu chất này thì thai nhi có khả năng bị hở hàm ếch, khuyết tật ống thần kinh…

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Ăn gì để an thai 3 tháng đầu?

- Chất sắt: thiếu chất sắt là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu ở mẹ mang thai. Lượng sắt mẹ cần hấp thụ mỗi ngày là 27mg. Thịt đỏ và trái cây họ cam, quýt, rau bina chứa rất nhiều chất sắt.

- Chất đạm: 71g đạm cho một ngày là đủ cho mẹ bầu sử dụng. Nguồn đạm rất phong phú trong thực đơn hằng ngày như các loại đậu, thịt, trứng…

  1. Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu để giúp thai nhi phòng tránh dị tật bẩm sinh? Đó là mối quan tâm thứ hai của các bà mẹ sau nỗi lo ăn gì để an thai 3 tháng đầu. Danh sách các thực phẩm sau đây các mẹ cần tránh là:

- Trái cây, rau quả: bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn rau gì? Trong giai đoạn mang thai, các mẹ được khuyên rằng nên sử dụng nhiều trái cây, hoa quả để tránh táo bón và bổ sung các vitamin, nhất là vitamin C cho mẹ và bé.

Tuy nhiên không nên ăn rau quả chưa rửa kỹ nhất là rau mầm và giá đỗ vì vi khuẩn tồn tại ngay cả trong hạt giống trước khi cây mầm lớn lên. Riêng nước hoa quả tươi làm sẵn cũng không nên dùng vì nước ép bên ngoài chưa được làm sạch với nước chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại.

- Không ăn dưa muối: mặc dù dưa muối đem lại nhiều tác dụng tốt cho cơ thể nhưng trong dưa muối chưa vi sinh vật chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitric và chứa nhiều nitrate gây hại cho cơ thể.

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu

- Gan là bộ phận lọc bỏ chất độc nên bản thân gan cũng chứa nhiều chất độc không tốt cho cơ thể. Do đó, bạn phải tuyệt đối tránh xa các món ăn từ gan trong quá trình phát triển của thai nhi. Khi tìm hiểu bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu thì hãy nhớ tới món gan rất độc hại.

- Không nên ăn thịt gia cầm và trứng chưa nấu kỹ: ăn các thức ăn chưa nấu chín từ thịt gia cầm và trứng vì nếu mẹ bị ngộ độc thực phẩm thì thai nhi ít nhiều bị ảnh hưởng.

- Trứng sống: cần phải kiêng kỵ và tránh ăn trong quá trình mang thai. Trứng sống hay các thực phẩm được chế biến từ trứng sống như mayonnaise sẽ khiến cho cơ thể của mẹ nhiễm khuẩn, gây đau bụng.

- Không ăn các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân cao: trong hải sản chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giàu protein và axit béo omega-3 tốt cho não bộ và mắt. Tuy nhiên, một số loại chứa hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá thu, cá kình, cá kiếm nếu đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển và hệ thần kinh của thai nhi.

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Không ăn các hải sản có hàm lượng thủy ngân cao

- Không ăn hải sản tươi sống như sushi, sashimi, hàu sống, sò điệp, ngao, không ăn hải sản đông lạnh chưa được nấu chín, các loại thực phẩm hun khói, tránh các hải sản không rõ nguồn gốc vì nếu nằm trong nguồn nước ô nhiễm và không an toàn sẽ gây hại cho mẹ và bé.

- Không nên ăn thịt chưa được nấu chín, thịt nguội, xúc xích: tránh ăn thịt sống hoặc thịt tái, vì chúng có thể chứa toxoplasma hoặc các loại vi khuẩn khác ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi. Bạn có thể làm chín thịt hay xúc xích trước khi sử dụng và phải ăn ngay khi nấu xong.

- Caffeine: hàm lượng caffeine trong coca hay cà phê sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Vì vậy, bà bầu nên tránh các sản phẩm có chứa caffeine để bảo vệ tốt nhất cho thai nhi.

- Thức uống có cồn: trong rượu, bia thức uống có cồn gây dị tật thai nhi, tổn thương não, chậm phát triển, chẩm khả năng ngôn ngữ, bệnh tim và các dị tật về xương, mắt...đồng thời thức uống có cồn gây nguy cơ sẩy thai và thai chết cao hơn bình thường.

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Thức uống có cồn có nguy cơ gây sẩy thai cao trong 3 tháng đầu

- Không nên uống trà thảo mộc: dù đến nay vẫn có rất ít dữ liệu chứng minh sự ảnh hưởng của trà thảo dược đến sự phát triển của thai nhi, nhưng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, mẹ bầu nên tránh dùng loại thức uống này.

- Thực phẩm đóng gói sẵn: thường có chất bảo quản và chất phụ gia. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng các thực phẩm đóng gói sẵn như mì tôm, nem chua, thịt hộp…

- Thực phẩm gây co thắt tử cung: bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn quả gì? Các mẹ lưu ý tránh các thức ăn gây sảy thai cao như mãng cầu, chuối tiêu (khi đói), mướp đắng, chùm ngây, rau răm, ngải cứu, rau sam dừa, đu đủ xanh mủ trắng, đào, táo mèo, ổi, mận, nho, , cua, ba ba,...

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn rau răm

  1. Mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì?

Bên cạnh việc ăn uống thì mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì, các mẹ đã biết chưa? Nếu chưa thì hãy lưu tâm một vài chi tiết sau để đảm bảo an toàn cho thai nhi, các mẹ nhé!

- Không nên tiếp xúc với bức xạ nhiệt và các chất độc hại: khi mang thai bạn cần tránh xa và không nên có sự tiếp xúc với các bức xạ nhiệt hoặc các chất độc hại, bởi nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi, dẫn tới nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh cho trẻ.

- Không vận động mạnh, làm việc quá sức: khi mang thai mẹ bầu không nên làm việc quá sức hay vận động quá mạnh. Bà bầu chỉ được phép đi lại nhẹ nhàng trên một mặt phẳng không trơn để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

- Không tự uống thuốc bừa bãi khi chưa có lời khuyên của bác sĩ: việc uống thuốc trong quá trình mang thai cần có sự hướng dẫn của bác sĩ vì có rất nhiều loại thuốc không được uống khi mang bầu.

- Chú ý tư thế ngồi, không ngồi xổm: bạn ngồi xổm sẽ gây gập bụng khó chịu cho thai nhi và khó chịu cho chính người mẹ mang bầu. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển của thai kỳ, bạn nên ngồi ghế và tránh để bụng mình ở trạng thái gập mạnh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

- Đi lại nhẹ nhàng, hạn chế leo cầu thang: khi mang thai bạn cần hạn chế đi lại. Nếu cần di chuyển hãy đi nhẹ nhàng và không nên leo cầu thang, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

ba bau 3 thang dau khong nen an gi
Hạn chế leo cầu thang, đi lại khi mang thai

- Kiêng đứng quá lâu hay đứng lên ngồi xuống đột ngột: trong ba tháng đầu khi mang thai bạn cần kiêng đi đứng quá lâu hoặc đứng lên ngồi xuống quá đột ngột để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé trong giai đoạn đầu khi mang thai.

- Hạn chế sử dụng nước lạnh hay nước quá nóng để gội đầu, tắm: khi bạn mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì? Bạn không nên tắm hay gội đầu bằng nước lạnh hoặc nước quá nóng sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong quá trình mang thai. Do vậy, bạn cần kiểm tra nước thật kỹ trước khi gội đầu hoặc tắm, đảm bảo chắc chắn rằng nhiệt độ của nước vừa phải để bảo vệ tốt nhất cho bé.

Chắc hẳn các bạn đã tích lũy một số vốn kiến thức cho bà bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì rồi đấy! Lưu ý mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì nữa thì bạn có thể yên tâm vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của thai nghén rồi đó.

Bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn có gây sẩy thai không?

Bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn có gây sẩy thai không?

Bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn là tình trạng thường gặp, thế nhưng nếu thấy có các biểu hiện bất thường thì cần đến bác sĩ để kiểm tra ngày lập tức…

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ dinh dưỡng cho bà bầu mang thai ăn gì lưu ý khi mang thai

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng