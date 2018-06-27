5 thực phẩm bổ dưỡng mẹ nên ăn giúp cân nặng trẻ sơ sinh tăng đều từng tháng

Mẹ cần tránh những thực phẩm calo rỗng như bánh mì, hamburger, pizza; Các thực phẩm nhiều đường tinh chế không tốt cho sức khỏe , gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

Chế độ dinh dưỡng của mẹ sau sinh quyết định chất lượng nguồn sữa nuôi con. Thực phẩm cho phụ nữ sau sinh cần ưu tiên các yếu tố protein, chất béo, đa khoáng, vitamin. Để cân nặng trẻ sơ sinh tăng đều, mẹ nên ăn đa dạng các thực phẩm và chia nhỏ bữa ăn nhằm giúp cơ thể tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn.

Một ly sữa nóng mỗi ngày sẽ bổ sung năng lượng, cung cấp calo, chất béo, canxi, vitamin D đồng thời kích thích lượng sữa mẹ tiết ra nhiều hơn. Thường xuyên uống 1 – 2 ly sữa mỗi ngày là cách đơn giản để sữa mẹ đạt chất lượng tốt, trẻ sơ sinh nhanh chóng tăng cân.

Theo các chuyên gia, phụ nữ châu Á sau sinh cần 2300 – 3000kcal/ngày để có đủ năng lượng nuôi con. Vì vậy, mẹ nên tăng cường ăn nhiều chất béo lành mạnh có trong bơ, dầu ô liu, dầu lạc và các thực phẩm bổ dưỡng giúp trẻ sơ sinh tăng cân khỏe mạnh.

Thịt bò

Thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ giàu đạm hàng đầu cho phụ nữ sau sinh. Trong thịt bò chứa nhiều axit amin, chất béo, vitamin và chất khoáng giúp sản phụ tái tạo năng lượng nuôi con, đặc biệt với những chị em nuôi con bằng sữa mẹ.

Nguồn sắt trong thịt bò sẽ bù đắp lượng sắt đã hao hụt trong quá trình sinh nở. Chị em sẽ bớt đi cảm giác uể oải, chóng mặt do thiếu sắt. Các dưỡng chất của thịt bò có trong sữa mẹ sẽ ngăn ngừa hiện tượng suy dinh dưỡng, thấp còi thường gặp ở trẻ sơ sinh.

Thịt gà

Phụ nữ sau sinh nên bổ sung năng lượng từ thịt gà để tăng chất lượng sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu luôn thắc mắc nên ăn gì để trẻ sơ sinh tăng cân nhanh thì mẹ đừng bỏ qua thịt gà. Thịt gà giàu dinh dưỡng, giàu protein, chất béo, các vitamin B6, B12, photpho, magie, niacin giúp chị em tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch đồng thời tạo ra nguồn sữa đảm bảo dinh dưỡng nuôi con trong 6 tháng đầu.

Chân giò

Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh ăn nhiều giò heo không những lợi sữa mà còn giúp trẻ sơ sinh nhanh chóng tăng cân. Chị em có thể ăn cháo móng giò, canh móng giò sau sinh để kích thích tiết sữa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo mẹ không nên ăn quá nhiều móng giò nhằm tránh nguy cơ thừa chất, tăng cân mất kiểm soát vì chân giò chứa nhiều chất béo.

Chuối tiêu

Chuối là trái cây lý tưởng cho phụ nữ sau sinh đang cho con bú. Hàm lượng sắt cao trong chuối sẽ bù đắp lượng sắt cơ thể mẹ mất đi đồng thời phòng ngừa các chứng bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh.

Muốn trẻ sơ sinh nhanh chóng tăng cân mẹ hãy ăn nhiều chuối khi cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Việc đảm bảo nhu cầu sắt và canxi trong nguồn sữa mẹ sẽ giúp trẻ sơ sinh phát triển khỏe mạnh và tăng cân hợp lý theo tiêu chuẩn.

Bên cạnh việc chú ý ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng, mẹ cũng cần quan tâm đến chất lượng giấc ngủ, tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch cho trẻ để cơ thể khỏe mạnh, quá trình trao đổi chất diễn ra nhịp nhàng. Nhờ đó, cân nặng trẻ sơ sinh sẽ tăng đều theo từng tháng.