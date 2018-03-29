Những thói quen này chính là nguyên ngân khiến ngực bạn ngày càng ‘xẹp lép’, chẳng thể tăng size

Bạn đã thử nhiều cách để tăng kích thước “núi đôi” nhưng đều không thành công. Nguyên nhân có thể là do những thói quen tưởng chừng bình thường mà bạn đang mắc phải mỗi ngày khiến ngực chẳng những không tăng size mà ngày càng “xẹp lép”.

Nhiều cô nàng tự ti vì vòng 1 “phẳng lì” chẳng chút gợi cảm và luôn cố gắng tìm cách cải thiện tình trạng này.

Dưới đây là những thói quen khiến những cô nàng có vòng 1 khiếm tốn gặp khó khăn trong việc tăng size:

Chính vì vậy, việc thay đổi một vài thói quen trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp vòng 1 của bạn phát triển tốt hơn.

Khom lưng khi đứng, ngồi

Thói quen này không chỉ gây hại cho cột sống lưng mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của vòng 1. Việc khom lưng quá nhiều khi đứng hoặc ngồi sẽ khiến ngực dần dần bị chảy xệ. Bên cạnh đó, cột sống của bạn có thể bị biến dạng nếu thường xuyên duy trì tư thế này.

Chính vì vậy, bạn cần thay đổi ngày thói quen đứng và ngồi khom lưng để bảo vệ sức khỏe của xương cũng như sự phát triển của vòng ngực.

Bạn nên thay đổi thói quen gây hại này ngay từ hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Nằm sấp khi ngủ

Nhiều cô nàng có thói quen nằm sấp khi ngủ nhưng lại không hề biết rằng đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến vòng 1 ngày càng “xẹp lép”. Nằm sấp khi ngủ sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, khiến máu khó lưu thông đến ngực. Bên cạnh đó, vùng da ngực bị chèn ép có thể dẫn đến tình trạng lão hóa sớm.

Do đó khi ngủ bạn nên nằm ngửa để thư giãn toàn bộ cơ thể, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn, đồng thời giúp vòng 1 phát triển bình thường. Bạn cũng nên cởi áo ngực khi ngủ để vòng 1 được thoải mái và tự do phát triển nhé!

Nằm sấp khi ngủ có thể khiến vòng 1 nhanh chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống không đủ dưỡng chất

Các mô mỡ là thành phần chính cấu tạo nên “núi đôi”, vì vậy vòng 1 rất mềm và dễ chảy xệ. Chế độ ăn uống không đủ dưỡng chất có thể khiến vòng 1 thu nhỏ. Muốn vòng 1 tăng kích thước nhanh chóng, bạn nên bổ sung những thực phẩm như thịt, cá, sữa đậu nành, đu đủ, bưởi... vào thực đơn hàng ngày.

Điều bạn cần làm là xem lại thực đơn hàng ngày của mình và bổ sung thêm những dưỡng chất thiếu hụt giúp mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của vòng 1.

Bổ sung những thực phẩm giàu protein để tăng kích cỡ vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số nguyên nhân khiến vòng ngực của bạn luôn “xẹp lép” mà có thể bạn đang vô tình mắc phải.

Thay vì tự ti vì vòng 1 “phẳng lì”, bạn hãy thay đổi những thói quen trong sinh hoạt thường ngày, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu vòng ngực săn chắc, gợi cảm nhé!