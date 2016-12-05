Mỗi tối 1 ly này, giảm ngay 10 cm vòng bụng

Mỡ bụng là một trong những điều phiền não của đa phần chị em phụ nữ, vì nó làm cho thân hình của họ trông kém hấp dẫn. Ngoài ra, vùng mỡ bụng thừa thải này còn là một trong những nguyên nhân gây bệnh tăng huyết áp, tim mạch và tiểu đường.

Hiện nay, có khá nhiều phương pháp để giảm cấp tốc mỡ bụng cho chị em phụ nữ như thuốc giảm cân, đốt mỡ thừa hay hút mỡ tại thẩm mỹ viện. Thế nhưng, những phương pháp này vừa tốn tiền bạc vừa không mấy an toàn cho chị em phụ nữ. Do đó, phương pháp tự nhiên giúp giảm nhanh mỡ bụng luôn là điều chị em tìm kiếm.

Trong phong cách sống bận rộn, mọi người không có đủ thời gian để tập luyện và thực hiện chế độ nghiêm ngặt, mặc dù đó có thể là phương pháp lành mạnh nhất để giảm mỡ bụng. Thật may mắn, đã có một giải pháp vô cùng an toàn và hiệu quả giúp thắt chặt vòng eo, đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng chỉ với một ly nước ép.

Ngoài giúp giảm béo vòng bụng một cách cấp tốc, ly nước ép dưới đây còn giúp hỗ trợ ngăn chặn căn bệnh ung thư đến với chị em.

Công thức loại nước ép giúp giảm mỡ bụng

Thành phần:

- 1 quả dưa chuột

- 1/2 quả chanh

- 1/3 ly nước lọc

- 1 thìa cà phê gừng băm nhuyễn

- 1 ít rau mùi tây

Thực hiện:

Cho tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn trong khoảng 3-5 phút. Sau đó, lọc bỏ phần xác, chỉ uống phần nước ép trước khi đi ngủ.

Đây là liệu pháp đốt mỡ hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe nên bạn sẽ phải kiên trì 2-3 tuần để có được vòng bụng phẳng lì. Ngoài đốt mỡ bụng, bạn có thể giảm được 2kg trong vòng 1 tháng đấy. Thật tuyệt vời đúng không?

Hãy thực hiện uống nước ép này ngay tối hôm nay để nhanh chóng lấy lại vùng bụng phẳng lì ngày nào. Chúc bạn thành công.

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