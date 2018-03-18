Đừng tự ti vì vòng 1 ‘phẳng lì’, hãy thực hiện ngay bài tập yoga giúp ngực săn chắc, tăng size nhanh chóng này

Luyện tập 18/03/2018 18:17

Chẳng cần phẫu thuật hay sử dụng thuốc nở ngực, những cô nàng có vòng 1 khiêm tốn có thể áp dụng ngay bài tập yoga này tại nhà để giúp ngực săn chắc, tăng size tự nhiên.

Bạn tự ti vì vòng 1 “phẳng lì” chẳng chút gợi cảm nhưng lại ngần ngại khi sử dụng những loại thuốc nở ngực hoặc tốn kém chi phí cho phẫu thuật thẩm mỹ. Đừng quá lo lắng, hãy thử áp dụng những bài tập yoga giúp tăng kích thước vòng ngực nhanh chóng này, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mang lại đấy!

Dưới đây là những bài tập yoga đơn giản giúp vòng 1 săn chắc tự nhiên, bạn có thể luyện tập ngay tại nhà:

Những bài tập yoga giúp săn chắc vòng 1

Tư thế chiến binh

Động tác yoga với tư thế chiến binh có tác dụng bổ trợ phần lưng, đùi, mông và bụng. Đặc biệt, bài tập này sẽ giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên và nhanh chóng. Thường xuyên luyện tập động tác yoga này còn giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, mang lại cho bạn vòng eo thon gọn.

Thực hiện: Bạn đứng thẳng trên sàn, hai chân chạm vào nhau, hai cánh tay thả lỏng theo chiều dài cơ thể. Đưa chân trái lên phía trước rồi từ từ gập đầu gối tạo thành góc 90 độ, giữ chân phải kéo căng về phía sau. Duỗi thẳng hai cánh tay, song song với hai chân, mắt hướng về phía cổ tay. Thực hiên động tác mỗi bên 10 lần sẽ giúp mang lại hiệu quả cao.

Đừng tự ti vì vòng 1 ‘phẳng lì’, hãy thực hiện ngay bài tập yoga giúp ngực săn chắc, tăng size nhanh chóng này - Ảnh 1
Động tác này rất đơn giản, bạn có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế rắn hổ mang

Đây là động tác giúp tăng cường độ dẻo dai cho cột sống, đồng thời làm căng cơ ngực, giảm mỡ thừa vùng bụng.

Thực hiện: Bạn nằm sấp trên sàn, 2 chân mở rộng bằng hông, hai cánh tay co lại, bàn tay úp xuống sàn. Từ từ nâng cánh tay lên, trọng lượng cơ thể dồn vào hai bàn tay, nâng phần đầu và ngực lên cao nhất có thể, ngừa đầu ra phía sau. Giữ nguyên tư thế khoảng 5 giây rồi quay về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác khoảng 10 lần, cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn mỗi lần lên xuống.

Đừng tự ti vì vòng 1 ‘phẳng lì’, hãy thực hiện ngay bài tập yoga giúp ngực săn chắc, tăng size nhanh chóng này - Ảnh 2
Không chỉ giúp vòng 1 săn chắc, bài tập này còn giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế hình cánh cung

Với tư thế hình cánh cung này, mỡ thừa sẽ được loại bỏ nhanh chóng, vòng ngực và bụng sẽ trở nên săn chắc hơn. Thường xuyên luyện tập động tác này còn giúp giảm đau lưng, tăng độ dẻo dai cho phần đùi, mắt cá chân.

Thực hiện: Bạn nằm sấp trên sàn, hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay để dọc theo chiều dài cơ thể. Sau đó co 2 chân lại, hai tay nắm chặt cổ chân, lòng bàn chân hướng lên trần nhà. Tiếp tục uốn cong đầu gối, kéo chân và cánh tay cong nhất có thể. Cố gắng nhấc phần hông và ngực lên khỏi sàn, giữ tư thế trong khoảng 30 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 5 lần để mang lại hiệu quả cao nhất.

Đừng tự ti vì vòng 1 ‘phẳng lì’, hãy thực hiện ngay bài tập yoga giúp ngực săn chắc, tăng size nhanh chóng này - Ảnh 3
Thường xuyên áp dụng bài tập yoga này sẽ giúp bạn sở hữu vòng 1 nóng bỏng, quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Những bài tập yoga giúp tăng kích thước vòng 1 này khá đơn giản, bạn có thể luyện tập mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu vòng ngực săn chắc, quyến rũ. Chúc bạn thành công nhé!

Muốn có vòng 1 luôn căng tròn thì bạn nên duy trì những thói quen này thường xuyên

Muốn có vòng 1 luôn căng tròn thì bạn nên duy trì những thói quen này thường xuyên

Chỉ cần tuân thủ các thói quen tốt cho vòng 1 sau đây thì bạn có thể tránh được nỗi lo ngực chảy xệ, kém săn chắc đó nhé.

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