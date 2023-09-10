Tuy nhiên, chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi bạn đang theo chế độ tập luyện cường độ cao hoặc nâng tạ không đúng tư thế. Một số người đam mê các bài tập cường độ cao ở nhà dẫn đến rách cơ hoặc có thể làm trầm trọng thêm các chấn thương hiện có như đau đầu gối hoặc khớp. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 sai lầm khi tập thể dục tại nhà có thể gây chấn thương ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi đại dịch Covid-19 tấn công thế giới, các phòng gym, studio đóng cửa, hầu hết mọi người chuyển sang tập thể dục tại nhà. Các bài tập thể dục tại nhà mang lại nhiều lợi ích - từ việc giúp bản thân không phải vất vả tìm kiếm một phòng tập thể dục tốt cho đến việc đầu tư vào trang phục hoặc phụ kiện tập thể dục ưa thích. Dành ít không gian để tập luyện tại nhà có thể mang lại kết quả phi thường, đồng thời cũng thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Bạn có thể mua một số thiết bị tập thể dục cơ bản hoặc trải thảm yoga ra và tập hàng ngày để có một buổi tập có giá trị gia tăng chuyên sâu.

Các chấn thương thường gặp nhất khi tập luyện tại nhà

Co thắt ở lưng

Chèn ép dây thần kinh

Viêm cột sống

Đau thân kinh toạ

Trật khớp vai

Co thắt, bong gân và viêm toàn thân

Top 7 sai lầm khi tập thể dục tại nhà có thể gây chấn thương

Chấn thương là kết quả của một số sai lầm lớn hoặc nhỏ mà chúng ta đã phạm phải trong quá trình tập luyện tại nhà. Đó có thể là do thiếu sự khởi động, không gian hoặc kiến thức thích hợp. Theo chuyên gia, chúng ta hãy xem xét lý do tại sao những chấn thương này có thể xảy ra khi tập thể dục tại nhà.

1. Bỏ qua phần khởi động

Nguyên nhân lớn nhất gây ra chấn thương khi tập luyện tại nhà là làm suy yếu tầm quan trọng của việc khởi động thật kỹ lưỡng. Theo đó, 25 đến 30 phần trăm thời gian tập luyện của bạn nên dành cho việc khởi động. Cụ thể, nếu thời gian tập luyện của bạn là 1 giờ thì bạn nên dành 15-20 phút cho việc khởi động, điều quan trọng nữa là bạn phải khởi động một cách có hệ thống từ đầu đến chân hoặc từ ngón chân lên trên.

Nếu không khởi động, nguy cơ chấn thương sẽ cao hơn và dễ dàng hơn. Các chấn thương thông thường có thể là co thắt và đau nhức.

2. Không có sự giám sát

Nói chung, tập thể dục ở nhà một mình có thể có những nhược điểm khi tập luyện mà không có sự giám sát. Nếu không có sự giám sát, bạn có thể bị cuốn đi khi thực hiện các lần lặp lại quá mức, nâng tạ quá mức hoặc thực hiện các động tác vụng về ở những tư thế khó cũng có thể gây thương tích. Sau khi tập luyện, không cho phép bản thân hạ nhiệt, phục hồi bằng cách giãn cơ nhẹ nhàng cũng có thể là nguyên nhân gây ra nhiều chấn thương.

3. Thiếu nhận thức về sức khỏe

Bạn có thể gặp vấn đề nếu tập thể dục mà không hiểu rõ hơn về các tình trạng đã có từ trước của mình như yếu khớp, bệnh tim, huyết áp cao, viêm khớp, bệnh thận hoặc ung thư.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm, căng cơ và bong gân dây chằng là những chấn thương cấp tính không khẩn cấp thường gặp nhất, trong khi gãy xương, trật khớp và đứt gân là những chấn thương khẩn cấp.

4. Không gian

Chuyên gia khuyên bạn nên đảm bảo chọn một căn phòng có đủ không gian và thông gió để thực hiện bài tập của mình. Xoay 360 độ đồng thời dang rộng tay để đảm bảo bạn không bị vướng hay hạn chế về mặt không gian. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng mặt đất không trơn hoặc ẩm ướt.

5. Lựa chọn thiết bị

Sử dụng thiết bị có chất lượng không ổn định hoặc dưới mức trung bình là điều không nên. Chúng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở phần trên hoặc phần dưới cơ thể và thậm chí là nhiễm trùng trong một số trường hợp. Đầu tư vào thiết bị chất lượng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vì nó tăng hiệu quả tập luyện và giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn nhanh hơn. Nếu bạn dự định thực hiện bất kỳ động tác giãn cơ hoặc bài tập nào yêu cầu nằm trên sàn, hãy sử dụng thảm tập yoga.

6. Duy trì sự đa dạng trong chế độ tập luyện của bạn

Với sự kết hợp của các bài tập khác nhau để tăng cường thói quen của mình, bạn có thể giữ cho một nhóm cơ nhất định của mình không bị sử dụng quá mức. Thường xuyên thực hiện các hành động tương tự có thể dẫn đến các bệnh do lạm dụng quá mức như viêm gân hoặc nẹp ống chân. Chuyên gia cho biết, với mỗi buổi tập, hãy chú ý đến một vùng khác nhau trên cơ thể bạn.

7. Hãy cho cơ thể bạn được nghỉ ngơi

Hãy cho cơ thể bạn thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và phục hồi giữa các buổi tập. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.

Trên đây là 7 sai lầm khi tập thể dục tại nhà có thể gây chấn thương. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho quá trình tập luyện thể dục tại nhà của các quý bạn đọc nhé!