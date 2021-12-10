Ngày của mẹ có ý nghĩa gì, nguồn gốc từ đâu?

Trong một năm, chúng ta có một số ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, riêng ngày Lễ Vu Lan để báo hiếu cha mẹ. Trong khi đó, ở phương Tây và nhiều quốc gia khác còn có 1 ngày kỷ niệm dành riêng cho mẹ với tên gọi là Mother’s Day – Ngày Của Mẹ.

Ngày của Mẹ có ý nghĩa gì là chủ đề được nhiều người quan tâm khi năm nay dịp lễ này rơi vào chủ nhật ngày 9/5. Đây là một ngày kỷ niệm dùng để tôn vinh những người mẹ hiền, bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn và yêu thương của con cái đến với mẹ của mình.

Một tài liệu khác cho rằng Ngày Của Mẹ có xuất phát điểm từ nước Anh vào khoảng những năm 1600, người ta sẽ tổ chức vào chủ nhật thứ 4 của Mùa Chay, thường là trước ngày Lễ Phục Sinh 40 ngày để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đối với Đức mẹ Maria.

Có nhiều lý giải khác nhau về nguồn gốc Ngày Của Mẹ. Đa số cho rằng Ngày Của Mẹ bắt nguồn từ thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Lúc này người dân đã biết đến việc tổ chức những lễ hội để thờ cúng các vị thần. Và lễ hội mùa xuân là dịp để cúng tế thần Rhea – Mẹ của rất nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Mặc dù vậy, lời lý giải thuyết phục và phổ biến nhất chính là Ngày Của Mẹ được hình thành vào năm 1908 ở Mỹ, do một người phụ nữ bình thường có tên là Ann Maria Reeves Jarvis, sống tại tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia sáng tạo ra.

Ngày của Mẹ năm nay rơi vào chủ nhật ngày 9/5

Bà Ann Maria Reeves Jarvis đã tập hợp những người phụ nữ có sứ mệnh chăm sóc và chữa trị cho binh lính ở cả 2 miền Nam Bắc trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Sau này, khi chiến tranh kết thúc cũng là lúc bà Anna đã khởi xướng phong trào thành lập Ngày Các Hiền Mẫu Làm Việc – Mothe’s Working Day vào năm 1858. Ngày này có ý nghĩa nhấn mạnh vai trò của những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ đã có đóng góp vĩ đại vì nền hòa bình của nước Mỹ, đồng thời đề cao các hoạt động xã hội vì nền hòa bình và hòa giải trên thế giới.

Ngày của Mẹ có ý nghĩa quan trọng ở khắp nơi trên thế giớ

Năm 1905, Bà Anna Maria Reeves Jarvis qua đời và đã truyền lại cảm hứng cũng như nguyện vọng thành lập ngày tôn vinh những người mẹ cho con gái của mình là Anna Marie Jarvis. Cô Anna Marie Jarvis đã đến Nhà thờ Thánh Andrew vào năm 1907 và mang theo 500 bông hoa cẩm chướng để tặng cho những người mẹ đang hành lễ tại đây. Nhà thờ Thánh Andrew cũng chính là nơi mẹ cô – bà Anna đã dạy học và làm việc và nơi này cũng là địa điểm đầu tiên dành một thánh lễ ngày Chủ Nhật đặc biệt để tôn vinh những người mẹ.

Sau này, cô cũng kiên trì đấu tranh, kiến nghị lên Thượng nghị viện Mỹ để công nhận và tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc. Đến ngày 8/5/1914, bản nghị quyết đã được Tổng thống Woodrow Wilson ký, chính thức công nhận Ngày Của Mẹ – Mother’s Day là một ngày kỷ niệm của nước Mỹ, quy định là ngày chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng 5 hàng năm.

Ngày Của Mẹ được hình thành vào năm 1908 ở Mỹ, do Ann Maria Reeves Jarvis sáng tạo ra

2. Ngày của Mẹ có ý nghĩa gì?

Hằng năm, Ngày của Mẹ được tổ chức với mục đích tôn vinh công lao và sự đóng góp lớn lao của những người mẹ đối với gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, Ngày Của Mẹ còn là khoảng thời gian để những đứa con, dù ở xa bất cứ đâu cũng trở về hoặc nhớ đến mẹ của mình, thể hiện những tình cảm yêu thương, sự biết ơn và lòng trân trọng đến mẹ. Họ sẽ tặng mẹ của mình những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp đẹp hay những món quà tự làm hoặc một chiếc bánh kem xinh xắn…để thể hiện sự biết ơn, cảm ơn mẹ vì những hy sinh cho gia đình.

Ngày của Mẹ được tổ chức với mục đích tôn vinh công lao và sự đóng góp lớn lao của những người mẹ đối với gia đình và xã hội

3. Người ta thường làm điều gì vào Ngày của Mẹ

Cũng giống như các ngày kỷ niệm khác, Ngày Của Mẹ hàng năm luôn ghi nhận doanh số bán thiệp chúc mừng, hoa tươi và các món quà tặng mẹ tăng cao. Nhưng ngoài những truyền thống tặng hoa, quà và chúc mừng thì Ngày Của Mẹ còn có một số đặc điểm như:

+ Bữa sáng trên giường dành cho mẹ

Đây cũng là một trong những truyền thống độc đáo ở Mỹ vào dịp kỉ niệm Ngày Của Mẹ. Lúc này, những đứa con trong gia đình sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cùng với các món ăn yêu thích của mẹ. Ngoài ra sẽ có một lọ hoa tươi rực rỡ được đặt lên khay và mang vào phòng ngủ cho mẹ. Các con sẽ tặng mẹ một bữa sáng được phục vụ tận giường.

Bữa sáng trên giường dành cho mẹ

Tại Mỹ, người ta thực hiện hành động này để thể hiện sự yêu thương của những người con dành cho mẹ mình nhằm cảm ơn vì mẹ luôn chăm sóc hàng ngày. Các con mong muốn mẹ không phải dậy sớm, vất vả để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Còn một cách khác là họ có thể mời mẹ mình đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng với ý nghĩa tương tự.

Ngoài ra, những người con cũng có thể lựa chọn việc nấu ăn tại nhà, tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa cơm gia đình tặng mẹ để mẹ có một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đây cũng là một phần lý do Ngày Của Mẹ được quy định tổ chức vào Chủ nhật để mọi thành viên trong gia đình đều có thời gian quây quần và tạo ra nhiều kỷ niệm hạnh phúc bên nhau.

+ Tặng/cài hoa cẩm chướng đỏ hoặc trắng

Với những người theo đạo Thiên Chúa giáo tại Mỹ và nhiều quốc gia khác thì Ngày Của Mẹ người ta sẽ cùng nhau đi đến nhà thờ nhất chỉ sau lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.

Tặng/cài hoa cẩm chướng đỏ hoặc trắng

Các tín hữu khi đến nhà thờ làm lễ trong Ngày Của Mẹ sẽ lựa chọn cho mình một loại hoa đặc trưng là hoa cẩm chướng. Những người có mẹ còn sống sẽ cài hoặc cầm 1 bông hoa cẩm chướng đỏ cò nếu người mẹ đã qua đời thì sẽ cài hoa cẩm chướng trắng.

Cũng từ truyền thống này mà kỷ niệm Ngày Của Mẹ được lan truyền đến nhiều quốc gia và người ta đã thầm mặc định sẽ tặng hoa cẩm chướng cho mẹ của mình vào ngày này.

Nhưng đây là điều này không bắt buộc, ngoài hoa cẩm chướng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thay thế bằng các loại hoa đẹp khác như hoa hồng, hoa hướng dương để dành tặng mẹ của mình. Và lựa chọn hoàn hảo nhất chính là tặng mẹ loại hoa mà mẹ yêu thích nhất.

+ Biểu tượng Ngày Của Mẹ trên Facebook

Ngày của Mẹ ngày càng trở nên phổ biến khắp thế giới từ khi chúng được lan truyền nhiều hơn trên facebook. Với sức hút lớn như thế nên từ năm 2016 – mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook đã chính thức cập nhật thêm một biểu tượng đặc biệt dành riêng cho ngày này.

Vào Ngày Của Mẹ hằng năm, trong danh sách nút like trên Facebook sẽ có thêm biểu tượng “bông hoa tím”, chúng mang đến ý nghĩa của lòng biết ơn để bày tỏ sự tri ân, cảm ơn và tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới.

Biểu tượng Ngày Của Mẹ trên Facebook

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả trả lời được câu hỏi Ngày Của Mẹ có ý nghĩa gì, nguồn gốc từ đâu. Ngày kỷ niệm này thật sự mang đến ý nghĩa tốt đẹp cho con người, chúng giúp tôn vinh những người mẹ hiền, những người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời để chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng những đứa con nên người và đóng góp cho quốc gia, xã hội. Ngày Của Mẹ là ngày để những người con và cả thế giới thể hiện sự kính yêu, trân trọng và tỏ lòng biết ơn đối với mẹ của mình.

Bạn có thể tặng mẹ những món quà cùng tấm thiệp viết những lời chúc, những lời bày tỏ tình cảm ý nghĩa nhất để dành tặng cho đấng sinh thành.