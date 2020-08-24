Lễ Vu Lan nên làm gì để báo hiếu cha mẹ trọn vẹn ý nghĩa?

Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan không thể không nhắc đến việc đi chùa cầu bình an cho bố mẹ và gia đình. Vốn ngày lễ Vu Lan bắt đầu từ tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, nhắc nhở chúng ta phải luôn biết ơn và báo hiếu cha mẹ.

Lễ Vu Lan nên làm gì là câu hỏi tưởng như dễ trả lời mà lại có thể khiến bạn băn khoăn. Đâu là những việc nên làm trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ đầy ý nghĩa, ấm áp, trọn vẹn niềm vui? Cùng xem những gợi ý nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan tổng hợp dưới đây để có những lựa chọn hợp lý nhất với bản thân.

Những ai không may không còn thì thành tâm cầu xin chỉ đường dẫn lối cho cha mẹ được yên nghỉ nơi chín suối, sớm được siêu thoát, không còn vướng bận việc đời hay bị trừng phạt dưới âm ty.

Những ai còn cha còn mẹ thì hãy cùng cha mẹ đi chùa, khấn xin Thần, Phật phù hộ cho cha mẹ luôn khỏe mạnh, bình an. Cài một bông hồng lên ngực áo, rửa chân cho cha mẹ và cùng cha mẹ đi phóng sinh tại chùa là những việc đơn giản nhưng cũng khiến cho ngày Vu Lan báo hiếu đầy đủ tinh thần.

Chuẩn bị mâm cúng lễ Vu Lan

Nên làm gì vào ngày lễ Vu Lan? Đừng quên chuẩn bị hộ mẹ mâm cúng rằm tháng 7

Ngày lễ Vu Lan cũng là ngày rằm tháng bảy và ngày cúng Xá tội vong nhân, các gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng tạ thần linh, tưởng nhớ về tổ tiên, những người đã mất được an vui nơi chín suối và phù hộ cho con cháu trong nhà được bình an, phát tài phát lộc.

Mâm cúng lễ Vu Lan, cúng rằm tháng 7 có thể thực hiện tại nhà hoặc cúng tại chùa, do nhà chùa thực hiện. Việc cúng rằm tháng 7, cúng lễ Vu Lan thường bao gồm các lễ là cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên và cuối cùng là cúng chúng sinh.

Mâm cúng lễ Vu lan có thể chuẩn bị:

- Lễ cúng Phật: Cỗ chay gồm xôi, nem chay, giò chay, canh nấm, Chè

- Lễ Thần linh, gia tiên: Cỗ mặn bao gồm các món như gà luộc, nem rán, món nộm, món xào, giò lụa, canh miến

- Lễ Chúng sinh: Chuẩn bị đĩa muối, đĩa gạo, trứng sống, hoa quả, bỏng, tiền vàng, hàng mã,…

Thứ tự các lễ cúng như sau: Cúng Phật, cúng gia tiên trong nhà, làm vào ban ngày, sau đó cúng chúng sinh là cúng ngoài trời, bên ngoài nhà. Cúng chúng sinh là cúng những cô hồn lang thang bên ngoài không nên cúng trong nhà, nên cúng vào chiều tối.

Lời chúc mùa lễ Vu Lan ý nghĩa

Vu Lan là thời điểm mà chúng ta thể hiện sự tri ân, biết ơn, báo hiếu đấng sinh thành đã nuôi dạy chúng ta nên người.

Nên làm gì vào ngày lễ Vu Lan? Đừng quên gửi những lời chúc chân thành, ý nghĩa đến bố mẹ, để bố mẹ biết rằng bạn yêu bố mẹ như thế nào cùng với một cái ôm đầy tình cảm. Đơn giản vậy thôi cũng mang đến niềm vui, hạnh phúc ấm áp đến với bố mẹ.

Lời chúc Vu Lan báo hiếu ý nghĩa

Lời chúc ngày Lễ Vu Lan hay các bạn có thể tham khảo:

- Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn vì chúng con, cảm ơn Mẹ vì đã cùng con đi qua những ngày khó khăn nhất của cuộc sống, cảm ơn Mẹ vì luôn lắng nghe con dù vui hay dù buồn, cảm ơn Mẹ đã ủng hộ và tin tưởng con mọi điều…. Con chúc Mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu Mẹ nhiều.

- Cảm ơn Cha người đàn ông mẫu mực nhất mà con yêu quý, dù cha là ai, làm gì nhưng trước mặt chúng con cha luôn là người tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất. Cảm ơn Cha trải qua bao sóng gió vẫn là người vững vàng nhất trong gia đình. Dù không nói nhiều lời nhưng con biết Cha yêu chúng con hơn tất cả mọi thứ. Mẹ và chúng con cũng yêu Cha hơn tất cả mọi thứ. Yêu Cha!

- Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Dù rất nhớ những giấc ngủ được vùi đầu trong vòng tay và hơi ấm của mẹ, những lúc nằm được mẹ gãi lưng nhưng học hành và công việc cứ mãi cuốn con đi. Có những lúc đi công tác gần nhà nhưng con cũng không dừng chân được nơi con đã sinh ra. Con biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhà hiu quạnh chỉ có mẹ ra vào một mình cùng với ba.

Một lần nữa Vu lan lại về, con tự nhủ mình vẫn chưa làm được gì để mẹ vui lòng. Lớn rồi mà vẫn còn con nít lắm. Đừng trách con mẹ nhé. Chúc mẹ mãi bình an và sống đời với con mẹ nhé

- Nhân dịp Vu Lan về Kính chúc Ba mẹ, quý thầy cô, bạn hữu, thân hữu và toàn thể gia đình thân tâm luôn an lạc, tâm bồ đề bền chắc, tinh tấn trên con đường Phật Pháp, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, người thân quá cố sớm được vãng sanh về miền Cực lạc.

- Con chúc mẹ luôn sống lâu để cho anh em chúng con lấy chỗ nương tựa. Mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Con nguyện cầu cha được siêu đăng Phật quốc. Nguyện Thầy tổ Bồ đề tăng trưởng.

Ăn chay tích đức ngày lễ Vu Lan

Ngày lễ Vu Lan nên làm gì? Đừng quên việc ăn chay tích đức

Nên làm gì vào ngày lễ Vu Lan đúng theo đạo Phật hướng dẫn chính là nên ăn chay.

Vào ngày lễ Vu Lan, ăn chay là hành động báo hiếu cha mẹ thành tâm đầy ý nghĩa. Ăn chay là không ăn thịt động vật, các món ăn từ động vật, giảm sát sinh để tích đức cho gia đình, báo hiếu cha mẹ.

Một số món chay ngon cho ngày lễ Vu Lan bạn có thể tham khảo như:

Tụng kinh ngày lễ Vu Lan

Đọc kinh Vu Lan thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thương kính cha mẹ

Nếu không có điều kiện đi chùa hay làm lễ cúng, các bạn cũng có thể đơn giản bằng cách thành tâm niệm kinh Vu Lan, trọn đạo làm con cũng như cầu cho cha mẹ gia đạo luôn an vui.

Để tụng kinh Vu Lan, các bạn nên rửa tay chân, súc miệng sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề trang nghiệm. Khi ngồi thì giữ người ngay thẳng, khi quỳ thì quỳ thành tâm, thực hiện nghiêm cẩn. Miệng đọc kinh vừa đủ nghe.

Tặng quà cha mẹ mùa Vu Lan

Quà tặng Vu Lan cha mẹ ý nghĩa nhất là sự hiếu thảo, kính trọng và vâng lời cha mẹ

Sự bận rộn trong cuộc sống và công việc nhiều khi khiến bạn quên mất bố mẹ cũng cần quan tâm. Ngày lễ Vu Lan nên làm gì? Hãy dành tặng cha mẹ những món quà yêu thương. Không cần quan tâm quà to hay nhỏ, món quà chính là tình yêu, lời cảm ơn chân thành mà bạn muốn gửi gắm đến cha mẹ. Ắt hẳn cha mẹ sẽ rất hạnh phúc và ấm lòng khi thấy con mình đã trưởng thành, khôn lớn và biết quan tâm đến mình.

Và đừng quên rằng không món quà vật chất nào có thể ý nghĩa bằng việc thấy cả gia đình mạnh khỏe, hòa thuận, đầm ấm bên nhau dành cho bố mẹ. Hãy cố gắng sống tốt từng ngày, hoàn thiện bản thân và dành thời gian quan tâm gia đình hơn chính là món quà không cần nói bằng lời dành tặng bố mẹ mong muốn nhất.

Thăm viếng mộ tổ tiên gia đình

Lễ Vu Lan là ngày bạn nhớ về nguồn cội, ông bà tổ tiên đã mất bên cạnh quan tâm chăm sóc bố mẹ. Nếu đang tự hỏi Lễ Vu Lan nên làm gì thì hãy dành chút thời gian đi thăm, thắp hương và sửa sang mộ phần những người đã khuất trong dòng họ, gia đình. Nhớ đến công lao và thể hiện sự biết ơn với những người đi trước thể hiện đúng truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta.

Hình ảnh lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ

Mùa Vu lan nhớ ơn cha mẹ, ông bà luôn gắn liền những hình ảnh đẹp, xem những hình ảnh đẹp ngày lễ Vu lan, chia sẻ với mọi người để cùng nhau lan tỏa những tình cảm tốt đẹp, chân thành ngày lễ Vu Lan hàng năm.

Hình ảnh đẹp lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ

Mùa Vu Lan báo hiếu hãy yêu thương và chăm sóc cha mẹ hơn

Báo hiếu cha mẹ là điều nên làm trong ngày lễ Vu Lan

Ảnh đẹp mùa Vu Lan báo hiếu

Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan?

Lễ Vu Lan nhớ về công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên

Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan? Hãy về thăm cha mẹ khi còn có thể

Hình ảnh ý nghĩa Lễ Vu Lan báo hiếu mẹ cha

Lễ Vu Lan nên làm gì? Cầu nguyện cho cha mẹ mạnh khỏe, bình an

Thơ hay lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ

Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ hàng năm là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, bền chặt tình cảm gia đình, xây dựng đạo đức và nhân cách tốt đẹp của mỗi người con đất Việt. Hi vọng gợi ý lễ Vu Lan nên làm gì sẽ giúp các bạn có một ngày lễ quây quần bên gia đình trọn vẹn niềm vui, ấm cúng và nhiều yêu thương.