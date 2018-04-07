'Ti tỉ' tác dụng làm đẹp chứng minh 1 quả chanh có thể thay thế cả đống mỹ phẩm đắt tiền

Nhờ nguồn dưỡng chất phong phú, chanh mang đến rất nhiều công dụng làm đẹp cho làn da, mái tóc và vóc dáng.

Chanh là loại quả có múi giàu Vitamin C, axit tự nhiên cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác. Bên cạnh đó, chanh còn chứa lượng lớn chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hiệu nghiệm.

Có thể kết hợp chanh với một số nguyên liệu tự nhiên khác như dầu dừa, dầu ô liu, Vitamin E... để làm mặt nạ dưỡng da định kỳ.

Nhờ lượng axit tự nhiên, Vitamin C dồi dào, chanh hỗ trợ cải thiện sắc tố, dưỡng trắng da cực kỳ nhanh chóng. Ngoài ra, chất kháng khuẩn, chống viêm trong loại quả này giúp điều trị và ngăn ngừa mụn tối ưu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả chanh tươi

- 1 muỗng canh dầu dừa

- Vài giọt nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh cho vào chiết bát nhỏ, thêm dầu dừa và nước hoa hồng vào rồi khuấy thật đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thấm ướt mặt nạ giấy vào trong dung dịch, rửa sạch da mặt rồi đắp lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Nguồn dưỡng chất trong nước cốt chanh kết hợp với độ ẩm trong dầu dừa và độ pH tự nhiên trong nước hoa hồng hỗ trợ nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện - Ảnh: Internet

Dưỡng tóc mềm mượt bằng chanh

Dùng nước cốt chanh để gội đầu có công dụng điều trị gàu, nấm, mẩn ngứa da đầu cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó, nước chanh còn làm tóc mang màu nâu đen tự nhiên rất đẹp mà không cần sử dụng thuốc nhuộm.

Cách 1:

Đầu tiên, làm ướt da đầu. Cho dầu gội ra lòng bàn tay, nhỏ vào nửa quả chanh sau đó tiến hành gội như bình thường. Áp dụng khoảng 3 lần là bạn sẽ cảm nhận được mái tóc mềm mượt, óng ả rất tự nhiên.

Cách 2:

Trộn 1 lon bia với 2 muỗng canh nước cốt chanh. Gội sạch da đầu và tóc để loại bỏ bụi bẩn rồi lau khô nhẹ nhàng. Thoa đều hỗn hợp bia và chanh lên, dùng chiếc khăn ấm quấn quanh, ủ trong vòng 20 phút thì xả lại bằng nước mát là hoàn thành.

Gội đầu bằng bia và chanh có tác dụng làm tóc mềm mượt, óng ả rất tự nhiên - Ảnh: Internet

Làm đẹp vóc dáng bằng chanh

Lượng axit amin, Vitamin E, khoáng chất dồi dào trong chanh hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo nhanh chóng. Do đó, uống chanh đúng cách trong thời gian dài giúp bạn giảm hết cân nặng dư thừa, sở hữu cơ thể săn chắc, thon gọn.

Nguyên liệu cần có:

- 1 ly nước nóng

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 lát gừng tươi

Cách thực hiện:

Cho lát gừng vào ly nước nóng trước, đổ mật ong, nước cốt chanh vào, dùng muỗng khuấy thật đều tay. Nếu uống vào buổi sáng sau khi thức giấc, bạn nên giữ nước nóng ấm. Ngược lại, nếu dùng vào buổi tối thì nên thêm vài viên đá vào ly nước chanh gừng để thưởng thức.

Uống nước chanh, gừng, mật ong vào buổi sáng hoặc tối mang đến tác dụng giảm cân, làm đẹp vóc dáng - Ảnh: Internet

Chỉ với 1 quả chanh tươi nhỏ, bạn đã có đến 3 cách để làm đẹp cho làn da, mái tóc lẫn vóc dáng, còn chần chừ gì nừa mà chưa áp dụng ngay.