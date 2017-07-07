Thực đơn giảm cân sau 3 ngày không cần tập luyện

Chỉ cần tuân thủ theo thực đơn ăn kiêng dưới đây, cân nặng của bạn sẽ giảm đáng kể sau 3 ngày.

Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một phương pháp giảm cân nhanh và an toàn, hãy áp dụng ngay thực đơn ăn kiêng trong vòng 3 ngày của Brightside dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Ngày thứ nhất:

Bữa ăn sáng: ½ quả bưởi + 1 ly cà phê + 1 lát bánh mì nướng với bơ đậu phộng.

Bữa ăn trưa: ½ chén cá ngừ + 1 lát bánh mì nướng + 1 ly trà xanh hoặc cà phê đen.

Bữa tối: 85gr thịt ức gà (hoặc bất kỳ loại thịt không béo khác) + 1 chén đậu xanh + ½ quả chuối + 1 quả táo nhỏ + 1 ly kem vani.

Ngày thứ hai:

Bữa ăn sáng: 1 lát bánh mì nướng + 1 quả trứng gà + ½ quả chuối.

Bữa ăn trưa: 1 chén phô mai không béo + 1 quả trứng luộc + 4 chiếc bánh quy giòn.

Bữa ăn tối: 2 cây xúc xích + 1 cốc sinh tố rau cải xanh + ½ ly nước ép cà rốt + ½ quả chuối + 1 cốc kem vani.

Ngày thứ ba:

Bữa sáng: 5 chiếc bánh quy giòn + một lát phô mai ít béo + 1 quả táo + 1 ly cà phê.

Bữa trưa: 1 lát bánh mì nướng + 1 quả trứng luộc.

Bữa ăn tối: 1 chén cá ngừ + ½ quả bưởi + 1 ly kem vani.

*Lưu ý:

- Tuân thủ theo chế độ ăn kiêng này trong vòng 3 ngày. Sau đó, để cơ thể nghỉ ngơi trong vòng 2 tuần và bạn có thể bắt đầu lại.

- Trong suốt 3 ngày ăn kiêng bạn không được dùng rượu, nước uống chứa cồn.

- Không dùng đường hoặc những thực phẩm chứa thành phần này.

- Bạn có thể thay thế bơ đậu phộng bằng bơ hạnh nhân, đậu nành hoặc hạt bí.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-don-giam-can-sau-3-ngay-khong-can-tap-luyen-218163.html