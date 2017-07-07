Thực đơn giảm cân sau 3 ngày không cần tập luyện

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/07/2017 15:52

Chỉ cần tuân thủ theo thực đơn ăn kiêng dưới đây, cân nặng của bạn sẽ giảm đáng kể sau 3 ngày.

Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một phương pháp giảm cân nhanh và an toàn, hãy áp dụng ngay thực đơn ăn kiêng trong vòng 3 ngày của Brightside dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Ngày thứ nhất:

Bữa ăn sáng: ½ quả bưởi + 1 ly cà phê + 1 lát bánh mì nướng với bơ đậu phộng.

Bữa ăn trưa: ½ chén cá ngừ + 1 lát bánh mì nướng + 1 ly trà xanh hoặc cà phê đen.

Bữa tối: 85gr thịt ức gà (hoặc bất kỳ loại thịt không béo khác) + 1 chén đậu xanh  + ½ quả chuối  + 1 quả táo nhỏ  +  1 ly kem vani.

Thực đơn giảm cân sau 3 ngày không cần tập luyện
Thực đơn ăn kiêng trong vòng 3 ngày không chứa đường giúp bạn giảm cân vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngày thứ hai:

Bữa ăn sáng: 1 lát bánh mì nướng + 1 quả trứng gà + ½ quả chuối.

Bữa ăn trưa: 1 chén phô mai không béo + 1 quả trứng luộc + 4 chiếc bánh quy giòn.

Bữa ăn tối: 2 cây xúc xích + 1 cốc sinh tố rau cải xanh + ½ ly nước ép cà rốt + ½ quả chuối + 1 cốc kem vani.

Thực đơn giảm cân sau 3 ngày không cần tập luyện
Kiên trì áp dụng thực đơn này trong vòng 3 ngày, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh: Internet

Ngày thứ ba:

Bữa sáng: 5 chiếc bánh quy giòn + một lát phô mai ít béo + 1 quả táo + 1 ly cà phê.

Bữa trưa: 1 lát bánh mì nướng + 1 quả trứng luộc.

Bữa ăn tối: 1 chén cá ngừ + ½ quả bưởi + 1 ly kem vani.

Thực đơn giảm cân sau 3 ngày không cần tập luyện
Thực đơn giảm cân trong vòng 3 ngày này giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, từ đó đào thải mỡ thừa vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Tuân thủ theo chế độ ăn kiêng này trong vòng 3 ngày. Sau đó, để cơ thể nghỉ ngơi trong vòng 2 tuần và bạn có thể bắt đầu lại.

- Trong suốt 3 ngày ăn kiêng bạn không được dùng rượu, nước uống chứa cồn. 

- Không dùng đường hoặc những thực phẩm chứa thành phần này. 

- Bạn có thể thay thế bơ đậu phộng bằng bơ hạnh nhân, đậu nành hoặc hạt bí.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Từ khóa:   thực đơn giảm cân 3 ngày thực đơn giảm cân bí quyết giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 39 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 39 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ