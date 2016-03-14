Thẩm mỹ Bảo Anh – địa chỉ làm đẹp uy tín, chất lượng của phái đẹp

Bạn không cần phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc để chăm chút cho hai chi tiết quan trọng này bằng các bước trang điểm phức tạp, hãy để thẩm mỹ t? vi ện Bảo Anh chăm sóc “mặt tiền” của bạn bằng công nghệ phun xăm Hàn Quốc chất lượng cao.

Đặc biệt, phun thêu chân mày và phun môi pha lê là hai dịch vụ làm đẹp “đỉnh” của thẩm mỹ Bảo Anh, được rất nhiều bạn gái ưa chuộng.

Đến thẩm mỹ Bảo Anh, bạn sẽ được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp uy tín như: phun mí mở tròng Korea, cấy tóc hói, điều trị bỏng bô, uốn mi 3D, nối mi, xóa hình xăm, xóa chân mày hư chỗ xanh chỗ đỏ, laser mụn thịt, mụn ruồi, thêu, cấy sợi chân mày nam.

Ưu điểm khi phun thêu chân mày tại Bảo Anh:

Sử dụng công nghệ đầu kim nano, không đau, không chảy máu, không chích tê kết hợp kỹ thuật tán bột siêu mịn.

Vẽ định dáng khuôn chân mày trước khi phun thêu, để giúp cân bằng đôi mày.

Chân mày là mỗi khách hàng phải khác nhau, tuyệt đối không áp đặt khách theo một kiểu giống nhau không phù hợp.

Tạo dáng mày phù hợp cho từng khuôn mặt, cân chỉnh đều hoàn hảo.

Tư vấn nhiệt tình kiểu dáng mày, màu sắc phù hợp theo màu da, màu tóc và gu thời trang.

Đối với phun môi pha lê, bạn sẽ được phun môi theo màu sắc yêu thích và phù hợp theo nét đẹp khuôn mặt. Đồng thời, xoá thâm môi, phun môi vẫn đẹp sau xoá thâm.

Với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, chỉ cần 10 phút lướt nhẹ trên bề da là thẩm mỹ Bảo Anh đã tạo cho khách hàng một đôi môi quyến rũ, một dáng chân mày mềm mại, tự nhiên như thật mà không sưng, không đau, không chảy máu và không ảnh hưởng tới công việc.

Không chỉ là nơi làm đẹp uy tín của các bạn gái, Bảo Anh còn là địa chỉ dạy nghề chất lượng cao thu hút nhiều bạn học viên đến học tập. Bạn sẽ được giảng dạy những kiến thức về thẩm mỹ, được hướng dẫn thực hành kỹ thuật một cách tận tình. Đảm bảo sau khóa học, tất cả các học viên đều thành thạo nghề và kiếm tiền được ngay.

Nhằm tri ân quý khách hàng đã đồng hành cùng trung tâm trong suốt thời gian qua, thẩm mỹ Bảo Anh có chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 3 như sau:

Phun thêu chân mày : giảm giá chỉ còn 600.000 đồng là sở hữu cặp chân mày đẹp tự nhiên, rạng rỡ.

Tản bột chân mày: giảm giá chỉ còn 1.000.000 đồng

Điêu khắc chân mày: giảm giá chỉ còn 1.500.000 đồng

Phun môi collagen, phun môi pha lê, phủ Nano chỉ còn 990.000 đồng

Giảm 50% phí đào tạo học viên

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Thẩm Mỹ Bảo Anh

Địa chỉ: 25 Nguyễn Thị Tần, P2, Q8

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