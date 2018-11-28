Sau 25 tuổi mà không biết 11 bí quyết làm đẹp này thì đừng thắc mắc tại sao làn da lão hóa sớm, nhan sắc già nua

Dưới đây là 11 bí quyết bổ ích giúp bạn đạt được mục đích đẩy lùi sự già nua của làn da.

Để kéo dài vẻ tươi tắn, trẻ trung, bạn sẽ phải bắt đầu làm đẹp một cách khoa học ngay lập tức chứ đừng đợi đến khi các dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện.

Giữ ẩm là câu thần chú mà bạn nên đọc và thực hiện mỗi ngày. Đặc biệt, bạn nên dưỡng ẩm 24/7, từ trong ra ngoài. Vì những thay đổi liên quan đến tuổi tác đầu tiên đều bắt nguồn bởi mất độ ẩm.

Ở độ tuổi từ 20 đến 25, bạn vẫn còn trẻ và không cần đến các mặt hàng mỹ phẩm có khả năng làm mịn nếp nhăn, nâng da mặt hoặc điều trị các vấn đề khác liên quan đến lão hóa. Mục tiêu của bạn là để bảo vệ sự tươi mới và độ đàn hổi của làn da ở độ tuổi này.

Các chuyên gia khuyên, bạn nên bắt đầu sử dụng mỹ phẩm chứa axit hyaluronic kèm theo các thành phần dưỡng ẩm khác. Ngoài ra, luôn luôn mang theo chai xịt khoáng để cấp ẩm thường xuyên cho da mặt.

Quy tắc 3: Không chạm tay lên mặt

Dùng tay chạm lên mặt thường xuyên sẽ vô tình lây lan vi khuẩn gây ra một số tình trạng như mụn, ngứa - Ảnh: Internet

Làn da chịu nhiều tác động bởi thời gian, trọng lực, ô nhiễm và các yếu tố tiêu cực khác. Chạm tay liên tục lên mặt vô tình làm lây lan vi khuẩn khiến da nổi mụn, mẩn ngừa. Một trong những thói quen xấu khác là chống tay lên cằm, điều này kéo dài trong một thời gian làm hình thành nếp nhăn, chùn da.

Quy tắc 4: Bảo vệ da khỏi ánh mặt trời

Tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời khiến làn da tổn thương và nhanh lão hóa hơn bình thường rất nhiều - Ảnh: Internet

Quang phổ của tia UVA có khả năng thâm nhập vào các lớp sâu hơn của da, hoạt động này có thể làm mỏng da nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời liên tục.

Khi lớp hạ bì yếu đi, lớp trên của da được gọi là biểu bì bắt đầu xuống cấp, chảy xệ. Ngoài ra, ánh nắng còn tăng cường sản sinh hắc sắc tố melanin hình thành các vấn đề như xỉn màu, thâm sạm, nám, tàn nhang...

Quy tắc 5: Bỏ các thói quen xấu

Hãy duy trì cho bản thân lối sống lành mạnh, loại bỏ hoàn toàn các thói quen xấu để duy trì nhan sắc tươi trẻ lâu nhất có thể - Ảnh: Brightside

Thói quen xấu gây hại cho sức khỏe. Trong khi đó, làn da rất nhạy cảm với bất kỳ loại trục trặc nào trong cơ thể. Điều này có nghĩa là thói quen xấu cũng phá hỏng vẻ đẹp.

Sau 25, bạn sẽ trở thành một người trưởng thành và có cuộc sống độc lập. Đó là lý do tại sao bạn nên thư giãn và chỉ tập trung vào những điều tốt. Cụ thể, hãy đi ngủ cùng một lúc mỗi đêm, hạn chế sử dụng thiết bị truy cập internet, tránh xa căng thẳng...

Quy tắc 6: Làm sạch da

Ngoài việc chú ý phần bên trong, bạn cũng cần chăm sóc làn da từ bên ngoài bằng cách làm sạch cẩn thận - Ảnh: Brightside

Da là một trong những yếu tố chính bảo vệ chúng ta khỏi nhiễm bẩn, vi khuẩn và môi trường bên ngoài. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho làn da là làm sạch một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

Bạn cần đọc kỹ nội dung trên mỹ phẩm làm sạch, loại trừ loại chứa cồn. Tẩy trang cẩn trọng khi trang điểm mỗi ngày. Sau khi thực hiện công đoạn này, bạn cần nuôi dưỡng làn da thêm nữa bằng các dòng sản phẩm dinh dưỡng.

Quy tắc 7: Dùng mỹ phẩm chất lượng

Mỹ phẩm chất lượng là điều mà bạn nên lưu ý trước khi mua và thoa lên da mặt - Ảnh: Brightside

Hãy cẩn thận và chú ý đến những thứ bạn thoa lên làn da, đặc biệt là mỹ phẩm. Đặc biệt, nên mua mỹ phẩm theo nguyên tắc ít nhưng tốt. Kiểm tra ngày hết hạn của tất cả các loại mỹ phẩm 6 tháng một lần.

Quy tắc 8: Vui vẻ

Căng thẳng là tác nhân cực kỳ nguy hại đối với sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ - Ảnh: Brightside

Các nếp nhăn sẽ xuất hiện trên khuôn mặt để biểu hiện cảm xúc của bạn. Trong đó, buồn bã, căng thẳng, nhăn nhó chính là những lý do làm cho quá trình lão hóa đẩy nhanh tốc độ.

Để loại bỏ các biểu hiện không mong muốn xuất hiện trên khuôn mặt, bạn cần bắt đầu thực hành các bộ môn mang tính chất thư giãn. Những phương pháp này sẽ giúp bạn đối phó với căng thẳng, kéo giãn, thư thái các cơ mặt.

Ngoài ra, hãy tự dạy cho chính mình cách kiểm tra cảm xúc trên khuôn mặt, đặc biệt nên thường xuyên cười.

Quy tắc 9: Đừng chỉ tập trung vào khuôn mặt

Đừng mải chăm sóc da mặt mà quên đi các vùng khác cũng có nguy cơ lão hóa sớm như bàn tay, cổ - Ảnh: Brightside

Tất nhiên, khuôn mặt là vị trí biểu lộ rõ nhất độ tuổi của mỗi người. Đây là lý do tại sao đa số mọi người đều chỉ tập trung vào việc chăm sóc da mặt và quên đi việc những dấu hiệu lão hóa cũng xuất hiện ở những vùng da khác, đặc biệt là bàn tay và cổ.

Quy tắc 10: Chăm sóc tóc thật tốt

Mái tóc mỏng, gãy rụng, thưa thớt cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc - Ảnh: Brightside

Thói quen chăm sóc tóc khoa học, thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa sự xuất hiện của các vấn đề như rụng, chẻ ngọn, bạc sớm hay gàu. Điều cần nhớ chính là sức khỏe của mái tóc không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn có mối quan hệ mật thiết với chế độ dinh dưỡng.

Bạn nên bổ sung nhiều sữa, ngũ cốc nguyên hạt, rau sống vào chế độ ăn uống để giúp tóc trông khỏe mạnh, chắc khỏe. Đồng thời, giảm lượng nhiệt tiếp xúc lên tóc bằng cách tránh máy sấy, máy tạo kiểu. Ngoài ra, chăm chỉ đắp mặt nạ tóc từ nguyên liệu tự nhiên tại nhà cũng là phương pháp tuyệt vời.

Quy tắc 11: Lối sống lành mạnh

Như đã nói ở trên, lối sống lành mạnh với thói quen sinh hoạt tốt giúp ích cho việc duy trì làn da, nhan sắc tươi trẻ - Ảnh: Brightside

Nếu muốn giữ gìn tuổi trẻ của làn da tối ưu, trước tiên bạn cần kiểm tra thói quen và lối sống của mình. Một điều nên nhớ là không có loại thuốc hay mỹ phẩm nào có thể giúp bạn xóa đi tác hại của việc không ngủ đủ giấc, căng thẳng, hút thuốc và ăn uống kém lành mạnh.

Ngoài ra, không có sản phẩm làm đẹp nào có thể loại bỏ hậu quả của việc da bị tổn thương bởi tia cực tím trong một thời gian dài. Do đó, bạn không thể trẻ lâu nếu có lối sống thiếu lành mạnh.

Trên đây chính là 11 bí quyết mà ngay từ những năm sau 20 tuổi phụ nữ nên áp dụng để níu kéo vẻ ngoài tươi trẻ, làn da rạng ngời, tràn đầy sức sống.