Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/10/2018 14:39

Brightside sẽ hướng dẫn bạn phương pháp che giấu và khắc phục tình trạng tóc bạc sớm cực kỳ đơn giản, an toàn vì không cần đến thuốc nhuộm chứa hóa chất.

Theo quy luật, các sợi tóc đen sẽ bắt đầu chuyển sang màu xám khi bạn bước sang tuổi 40 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy dấu hiệu này từ rất sớm. 

Melanin là sắc tố quyết định màu tóc, loại chất này được sản xuất trong các tế bào chuyên biệt được gọi là melanocytes. Các sợi tóc chuyển sang màu xám trắng khi quá trình sản xuất melanin dừng lại. Ngoài ra, vấn đề về tóc này còn bắt nguồn bởi lão hóa hoặc gen di truyền. 

Cách nhanh nhất để loại bỏ dấu hiệu của tuổi già này là nhuộm đen mái tóc. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, tóc lại tiếp tục dài ra và bạn lại phải nhuộm chúng. Tiếp xúc với hóa chất từ thuốc nhuộm thường xuyên, da đầu và tóc đều hư tổn nặng nề.

Trong bài viết này, Brightside sẽ gợi ý đến bạn một số phương pháp che giấu, xử lý mái tóc bạc sớm hiệu quả mà vô cùng an toàn. 

Rẽ ngôi tóc phù hợp

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 1
Chọn ngôi tóc phù hợp, tạo kiểu bồng bềnh sẽ giúp bạn che giấu phần nào tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ giải quyết được khi vấn đề mới bắt đầu - Ảnh: Brightside

Khi mới bắt đầu, các sợi tóc ở vùng giữa sẽ bạc sớm nhất. Vì vậy, ở giai đoạn đầu này, bạn có thể thay đổi kiểu tóc để che giấu đi khuyết điểm này. 

Thường xuyên tết tóc

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 2
Tết tóc cũng là một giải pháp che giấu tình trạng bạc sớm ở giai đoạn mới bắt đầu - Ảnh: Brightside

Nếu sở hữu mái tóc dài, bạn có thể che những sợi bạc trắng bằng cách tết bím. Sẽ phải mất một chút thời gian và công sức nhưng hiệu quả đạt được sẽ làm bạn hài lòng.

Thêm thắt phụ kiện tóc

Bạn có thể sử dụng các phụ kiện khác nhau nếu không thích tết bím hay có mái tóc ngắn. Băng đô, kẹp, nón... sẽ giúp bạn che mái tóc màu xám, đồng thời làm tăng phong cách thời trang. Tất nhiên, phương pháp này sẽ không hữu ích trong thời gian dài.

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 3
Hãy tận dụng các món phụ kiện để che giấu mái tóc mới bắt đầu chuyển màu - Ảnh: Brightside

Tạo kiểu tóc bồng bềnh

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 4
Một kiểu tóc bồng bềnh, mềm mại sẽ đánh lừa sự chú ý vào những sợi bạc trắng - Ảnh: Brightside

Kiểu tóc bồng bềnh giúp giải quyết những sợi xám trắng dưới chân. Bạn có thể tận dụng máy sấy để làm phồng tóc mái lên hoặc uốn kiểu gợn sóng mềm mại để che giấu đi những sợi tóc không hoàn hảo.

Đừng nhổ tóc bạc  

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 5
Đừng nhổ những sợi tóc bạc. Hành động này sẽ làm hỏng các nang tóc. Cuối cùng, những sợi tóc mới sẽ ngừng phát triển, điều này làm tình trạng ngày càng tồi tệ hơn - Ảnh: Brightside

Phương pháp tự nhiên khắc phục tóc bạc sớm

Hãy tận dụng vỏ khoai tây để nhuộm đen lại mái tóc bạc sớm, khô xơ theo cách sau đây. 

Nguyên liệu cần có:

- Vài vỏ khoai tây

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện: 

Rửa sạch vỏ khoai tây đã chuẩn bị rồi cho vào nồi đun sôi với 1 lít nước. Để hỗn hợp sôi trong khoảng 3 phút thì tắt bếp, đậy nắp đến khi nguội. 

Khi nước đã nguội, loại bỏ vỏ khoai ra, thêm mật ong và gel nha đam vào rồi trộn đều. Dùng hỗn hợp cuối cùng thoa đều lên mái tóc, da đầu rồi dùng túi ni lông hoặc khăn bông mỏng quấn quanh đầu. Nằm thư giãn trong khoảng 10 phút, xả lại thật sạch bằng nước mát. 

Kiên trì áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần, các sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Hơn nữa, đây còn là cách kích thích tóc tăng trưởng cực kỳ hiệu quả.

Mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng, đừng lạm dụng thuốc nhuộm, hãy thử các biện pháp đơn giản này - Ảnh 6
Vỏ khoai tây sẽ giúp bạn phục hồi lại mái tóc bạc sớm, thưa thớt hay khô xơ nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Lưu ý, để ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm, bạn cần phải xem xét lại lối sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày của chính mình. Bên cạnh đó, ăn nhiều sản phẩm từ động vật chứa nhiều vitamin B12 như gan. Vì thiếu vitamin B12 là nguyên nhân khiến tóc hư tổn, bạc sớm.

Áp dụng ngay những bí quyết cũng như thủ thuật đơn giản trên, bạn sẽ khắc phục được tình trạng tóc bạc sớm vô cùng dễ dàng. 

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