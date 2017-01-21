Trộn chanh với thứ này để tự nhuộm tóc nâu ăn Tết, không cần ra tiệm hay dùng thuốc nhuộm

Đây là cách giúp bạn có mái tóc nâu đẹp tha hồ đón Tết xinh tươi nhé!

Nhuộm tóc là nhu cầu làm đẹp chính đáng của phụ nữ. Mái tóc nhuộm giúp bạn có gương mặt trẻ trung và hấp dẫn hơn, đồng thời dễ phối hợp với những bộ đồ thời trang và hợp mốt. Thế nhưng gần đây, khi có nhiều thông tin đa chiều về những tác hại khủng khiếp của thuốc nhuộm, người ta dần dần nhận ra sự nguy hiểm của loại hóa chất này. Nó không những khiến tóc hư hỏng, khô xơ và gãy mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Theo Viện Ung thư quốc gia có hơn 5000 hóa chất khác nhau được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc thông thường,khá nhiều trong số đó được coi là chất gây ung thư. Trong thành phần chính của thuốc nhuộm thường có p-phenylenedamine (PPD), resorcinol (RES), aminoazobenzene, xylidine, aminophenol, toluene-diaminesulphate (TDS) Vì vậy, người ra dần có xu hướng tìm đến những biện pháp nhuộm tóc tự nhiên như chanh, cafe hay thảo dược để biến đổi màu tóc theo ý thích mà không gây hại cho tóc cũng như sức khỏe.

Nhuộm tóc với chanh và cafe Với công thức này, bạn cần chọn loại cafe sạch, có nghĩa là không sử dụng thuốc bảo quản. Sau đó, bạn pha cafe như khi uống bình thường, nhưng nồng độ đậm đặc hơn. Chúng ta có thể dùng cách pha phin hoặc pha bằng mày chuyên dụng sao cho thu được 200ml cafe đen đặc. Liều lượng này dùng được cho 1 mái tóc có độ dài hơn vai. Nếu tóc dài hơn bạn có thể tăng thêm lượng cafe theo tỷ lệ.

Thành phần: - Chanh 4 quả - Cafe 1 ly 200ml đen đặc - Dầu gội và dầu xả - Găng tay nilon - Khăn tắm cũ - Chén, cọ Cách làm: Đầu tiên, bạn lấy một cái chén, trộn cafe đã pha và dầu xả theo tỷ lệ 1:1, khuấy đều cho thành hỗn hợp hơi sệt. Chanh cắt ra vắt lấy nước, sau đó bạn thêm nước lọc để được khoảng 200ml nước chanh loãng. Gội sạch tóc với dầu gội để cuốn đi bụi bẩn, mồ hôi. Khi tóc còn ẩm, thoa nước chanh lên tóc từ chân đến ngọn, rồi dùng mũ nilon trùm lên và ủ trong 30 phút. Sau thời gian này, bạn lấy khăn tắm quấn quanh cổ để tránh làm bẩn áo, dùng cọ bôi đều hỗn hợp cafe và dầu xả lên toàn bộ mái tóc từ chân cho đến ngọn, tiếp tục dùng mũ nilon trùm lên và ủ trong vòng một tiếng. Cuối cùng, xả tóc với nước sạch nhiều lần. Để tóc lên màu đẹp, bạn cần lặp lại liệu trình trên từ 3-4 lần. Khi đó, bạn sẽ tha hồ tận hưởng mái tóc siêu đẹp, mềm mại mà không cần dùng tí hóa chất nào. Chúc bạn thành công! (Nguồn: Heauty Hacks)

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