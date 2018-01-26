Những món giảm cân dễ làm trong ngày Tết, ăn càng nhiều dáng càng thon gọn

Nếu sợ mất kiểm soát cân nặng trong ngày Tết, bạn hãy học ngay cách làm các món ăn vừa ngon miệng, lạ mắt vừa giúp giảm cân nhanh dưới đây. Chúng sẽ giúp bạn việc vượt qua "bão" tăng cân một cách dễ dàng.

Những món ăn truyền thống trong ngày Tết tại Việt Nam rất giàu tinh bột, protein, chất béo, do đó, rất dễ khiến bạn tăng cân. Để hạn chế lượng calo hấp thụ, đồng thời giải ngán ngày Tết, bạn hãy bổ sung các món ăn giảm cân dễ làm dưới đây. Những món ăn giảm cân dễ làm ngày Tết Rong biển cuộn rau củ Rong biển, rau củ đều là những loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất xơ với khả năng giảm cân vô cùng vượt trội. Ngoài ra, rong biển cuộn rau củ còn là món rất lạ mắt, hấp dẫn phù hợp với bữa cơm ngày Tết. Do đó, để vừa đảm bảo chất lượng thực đơn ngày đầu năm vừa hỗ trợ giảm cân, bạn hãy tự tay chế biến món ăn dễ làm này.

Đầu tiên, chuẩn bị các loại rau củ quả mà bạn yêu thích, rửa sạch rồi thái thành từng sợi mỏng. Tiếp đó, trải rong biển ra mặt phẳng, xếp các nguyên liệu vừa thái lên rồi cuộn chặt, đặt ra chiếc đĩa. Sau khi đã cuộn hết số rong biển, bạn dùng dao thái thành từng lát tròn là có thể thưởng thức. Rong biển cuộn rau củ là món ăn giảm cân dễ làm và phù hợp với thực đơn ngày Tết - Ảnh: Internet Cơm nguội trộn nấm và rau củ Theo các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản, ăn cơm nguội có khả năng giảm cân vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đây còn là món ăn có tác dụng ngăn ngừa tích tụ cholesterol trong máu vượt trội. Để phù hợp với bữa cơm ngày Tết, bạn hãy tự chế biến món cơm nguội trộn rau củ và nấm đơn giản, lạ mắt tại nhà.

Bạn chuẩn bị nấm và các loại rau củ mình yêu thích và lượng cơm nguội phù hợp với số người ăn. Kế đó, thái nhuyễn rau củ và nấm rồi cho vào chảo xào với dầu mè hoặc dầu ô liu. Sau đó, tắt bếp để rau củ nguội rồi cho cơm vào, trộn đều là có thể thưởng thức ngay. Cơm trộn rau củ và nấm rất dễ làm, đồng thời lại là món ăn giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet Salad rau quả Salad rau củ rất dễ làm và có khả năng giảm cân, kiểm soát cân nặng vô cùng hiệu quả. Tết nay, bạn hãy bổ sung món ăn này vào thực đơn mỗi ngày để hạn chế lượng calo, chất béo từ các món khác. Với món ăn này, bạn cần chuẩn bị các loại rau quả mình yêu thích, thái thành từng lát vừa ăn. Sau đó, xếp tất cả vào bát, thêm dầu mè và một chút sốt mayonaise vào, trộn đều là có thể thưởng thức ngay. Ăn salad rau quả để hạn chế lượng calo hấp thụ từ các món ăn khác trong ngày Tết, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Những món ăn có tác dụng giảm cân vô cùng dễ làm trên còn giúp bạn giải ngán trong ngày Tết hiệu quả. Ngoài ra, để kiểm soát cân nặng trong dịp lễ hội đầu năm, bạn cần hạn chế rượu bia và thức uống có ga.

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