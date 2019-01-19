Nếu đang có ý định đi làm chân mày để đón Tết, phụ nữ nên nhớ rõ 4 lời khuyên này từ chuyên gia

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/01/2019 09:02

Trao đổi với các chuyên gia về tạo hình lông mày, Brightside đã tìm ra 4 lời khuyên cực kỳ bổ ích đối với mọi phụ nữ.

Ngoài làn da, mái tóc, lông mày cũng là một yếu tố được phụ nữ quan tâm nhất. Để làm đẹp cho đặc điểm này, mọi người thường chọn phương pháp nhuộm, xăm, điêu khắc, kẻ... Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi áp dụng những chiêu thức này, bạn nên tham khảo 4 lời khuyên sau đây từ các chuyên gia.

Bí quyết chăm sóc lông mày từ các chuyên gia

1. Vệ sinh các công cụ tạo hình chân mày

Nếu đang có ý định đi làm chân mày để đón Tết, phụ nữ nên nhớ rõ 4 lời khuyên này từ chuyên gia - Ảnh 1
Hãy chọn đúng dụng cụ định hình lông mày để không gây bong tróc, chảy máu - Ảnh: Brightside

Để định hình lông mày hoàn hảo, các nghệ sĩ đã sử dụng nhíp, cọ và nhiều công cụ khác. Giống như làm sạch móng tay, móng chân, khi nhổ hay cạo lông mày, bạn vẫn nên đảm bảo vệ sinh. 

Đầu tiên, cần phải dùng dung dịch khử trùng, tiếp theo là nhíp và bàn chải phải được ngâm trong dung dịch đặc biệt sau mỗi lần dùng. 

2. Cẩn thận với thuốc nhuộm lông mày

Nếu đang có ý định đi làm chân mày để đón Tết, phụ nữ nên nhớ rõ 4 lời khuyên này từ chuyên gia - Ảnh 2
Lông mày rất gần với mắt, do đó, hãy chú ý khi thực hiện nhuộm - Ảnh: Brightside

Nếu áp dụng phương pháp nhuộm màu cho lông mày, bạn nên tham khảo rõ nguồn gốc, nguyên liệu để tránh tối đa tình trạng viêm, kích ứng da, đặc biệt là những nơi dùng henna. Vì nguyên liệu tự nhiên này có thể gây ra dị ứng. 

Một điều quan trọng nữa là phải chọn màu sắc phù hợp với một bậc thầy lông mày giỏi để hiệu quả đạt được là cao nhất. Hãy nhớ quy tắc lông mày nên tối hơn so với màu tóc tự nhiên, ví dụ nếu có mái tóc vàng, bạn nên chọn màu lông màu nâu.

3. Thận trọng với công nghệ điêu khắc và xăm

Nếu đang có ý định đi làm chân mày để đón Tết, phụ nữ nên nhớ rõ 4 lời khuyên này từ chuyên gia - Ảnh 3
Hai công nghệ làm chân mày này nên được thực hiện bởi những nghệ nhân lành nghề - Ảnh: Brightside

Microblading hay còn gọi là điêu khắc và xăm là những thủ tục làm đẹp chân mày đang được ưa chuộng nhất. Nhưng nếu sở hữu lông mày mỏng, bạn nên từ bỏ ý tưởng này.

4. Chọn hình dạng lông mày phù hợp

Tất cả các nghệ nhân định hình lông mày đều hỏi khách hàng về hình dáng họ mong muốn. Nhưng tốt hơn hết là bạn nên lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp với khuôn mặt của mình. 

Một người chuyên nghiệp sẽ căn cứ vào dáng lông mày trên hình dạng khuôn mặt để đưa ra gợi ý hoàn hảo. Họ chú ý đến rất nhiều chi tiết mà chúng ta thậm chí không nhận ra, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp.

Chân mày đẹp không phải là hợp với theo xu hướng mà cần phù hợp và giúp khuôn mặt của phụ nữ trở nên tỏa sáng, thanh tú hơn.

Nếu đang có ý định đi làm chân mày để đón Tết, phụ nữ nên nhớ rõ 4 lời khuyên này từ chuyên gia - Ảnh 4
Chọn chân mày phù hợp sẽ giúp khuôn mặt trở nên thanh tú, sắc nét hơn - Ảnh: Internet

Nếu đang có ý định làm mới chân mày bằng một phương pháp nào đó tại thẩm mỹ viện, bạn nên nhớ rõ 4 lời khuyên bổ ích trên.

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