Muốn xinh đẹp trong mắt nam giới, phụ nữ nhất định phải học 7 bí quyết 'lên đời' nhan sắc tức thì này

Một mái tóc bết dính, đầy mồ hôi sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trông thật bẩn, thiếu tươm tất. Mỗi khi gặp phải tình trạng này vì thời tiết hoặc nguyên nhân nào khác, hãy buộc toàn bộ mái tóc lên cao, chú ý kéo chân sao cho tạo độ bồng bềnh tự nhiên. Thực hiện theo cách này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Trên thực tế, có những mánh khóe nhỏ có thể giúp bạn cải thiện vẻ đẹp bên ngoài một cách tức thì. Dưới đây là các bí quyết làm đẹp mà Brightside vừa chia sẻ giúp phụ nữ trông tươm tất, gọn gàng và xinh xắn nhất trong mắt nam giới.

Trong lúc này, nước nóng và bàn chải đánh răng sẽ giải cứu bạn. Ngâm hai bàn tay trong bát nước nóng khoảng 5 - 10 phút. Sau đó, sử dụng bàn chải đánh răng chà trên các ngón tay. Bạn có thể thêm xà phòng hoặc kem đánh răng để làm tăng hiệu quả. Sau khi áp dụng, bàn tay sẽ trông sạch sẽ, mềm mại hơn hẳn.

Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng nếu các ngón tay, đặt biệt là phía trong móng dính đầy bụi bẩn, ố vàng, vẻ đẹp của phụ nữ cũng sẽ giảm sút hẳn trong mắt người đối diện.

Chỉ với một ít nước nóng và bàn chải đánh răng, bàn tay sẽ mềm mại, sạch sẽ ngay. Đây là bí quyết mọi phụ nữ nên học - Ảnh: Internet

Làm bóng đôi giày cao gót

Đôi giày cao gót là item không thể thiếu của mọi cô gái. Món đồ này mang đến sự nữ tính, gợi cảm và làm tăng thêm chiều cao cho phụ nữ. Để giữ đôi giày luôn bóng loáng như mới, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm tay thoa lên bề mặt da giày, đợi khoảng 2 - 3 phút thì dùng khăn ướt để lau sạch.

Bí quyết sử dụng kem dưỡng ẩm này sẽ giúp đôi giày cao gót da luôn bóng loáng như mới - Ảnh: Internet

Làm phẳng bụng trong 10 phút

Mặc chiếc quần jean với vòng bụng căng tròn vì ăn quá no khiến bạn khó chịu, bức bối. Trong trường hợp này, động tác squats sẽ giúp ích cực kỳ.

Đứng thẳng trên mặt phẳng, hai chân dang rộng bằng vai, dần dần khuỵu gối xuống tạo thành gốc khoảng 100 độ. Hai tay đưa ra phía trước, song song nhau. Giữ tư thế này khoảng 1 - 2 phút thì quay về vị trí ban đầu.

Thực hiện khoảng 4 - 5 nhịp là hoàn thành, vòng bụng sẽ giảm đi đáng kể.

Động tác squats sẽ giúp giảm kích thước vòng eo hiệu quả - Ảnh: Internet

Làm tóc khô trở nên óng mượt

Mái tóc xơ rối là một khuyết điểm về diện mạo mọi phụ nữ không muốn mắc phải. Tuy nhiên, vẫn có cách khắc phục vấn đề này tức thì.

Lấy một ít dầu ô liu thoa đều lên lược sau đó chải lên phần từ giữa đến đuôi tóc. Sau đó, mái tóc sẽ trông bóng mượt, óng ả vô cùng.

Thoa dầu ô liu chính là bí quyết làm đẹp mái tóc tức thì - Ảnh: Internet

Dùng thuốc nhỏ mắt trị mụn

Sắp có cuộc hẹn quan trọng nhưng những nốt mụn đỏ "đáng ghét" lại tự nhiên nổi lên trên da mặt khiến bạn trở nên thiếu tự tin. Đừng lo lắng, hãy lấy một ít thuốc nhỏ mắt thoa lên đầu mụn, sau khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ chúng sẽ giảm bớt sưng và đỏ.

Bí quyết sử dụng thuốc nhỏ mắt trị mụn này sẽ giúp việc làm đẹp dễ dàng hơn - Ảnh: Internet

Giảm mỡ bắp tay

Bắp tay đầy ngấn mỡ khiến bạn cảm thấy lo ngại khi diện chiếc áo hay váy cọc tay. Để trông đẹp hơn, bạn nên dùng 2 tạ đơn có trọng lượng khoảng 5 - 8kg nâng 20 - 30 nhịp. Cơ sẽ săn chắc lại trong một thời gian nhất định, đủ để bạn diện trang phục yêu thích.



Đẩy tạ trong vòng 10 phút là cách giúp cơ cánh tay săn chắc - Ảnh: Internet

7 bí quyết làm đẹp tức thì trên sẽ giúp bạn ứng phó nhanh gọn trong một vài trường hợp, nhờ đó, vẻ ngoài sẽ tươm tất, hoàn hảo hơn trong mắt người đối diện.