Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng

Chăm sóc da 28/06/2018 15:05

Những bí quyết chăm sóc da tại nhà từ trang Boldsky sẽ giúp phụ nữ U50 xóa mờ các nếp nhăn, vết chân chim quanh khóe mắt dễ dàng và nhanh chóng.

Nếp nhăn li ti, vết chân chim nơi khóe mắt chính là các dấu hiệu lão hóa xuất hiện đầu tiên trên da mặt. Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn có thể điều trị và ngăn ngừa bằng một số biện pháp phù hợp. 

Ngoài tuổi tác, một số yếu tố có thể dẫn đến lão hóa sớm là ô nhiễm, chất kích thích, lối sống không lành mạnh, không chăm sóc da đúng cách... 

Cách xóa mờ nếp nhăn, vết chân chim

Nước cốt chanh

Loại quả này giàu Vitamin C, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng tẩy tế bào chết, diệt trừ các mầm bệnh trên bề mặt da. Dưỡng chất trong nước cốt chanh còn tăng cường tái tạo tế bào, góp phần lấp đầy các nếp nhăn, phục hồi làn da căng mịn, hồng hào.

Cách thực hiện:

Thoa nước chanh lên các nếp nhăn, vết chân chim quanh mắt. Bạn cũng có thể cắt chanh và mát xa nhẹ nhàng lên các nếp nhăn. Sau đó, giữ yên khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch. Thực hiện phương pháp này hàng ngày để nhanh chóng đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng - Ảnh 1
Không chỉ trị mụn hiệu quả, nước cốt chanh còn giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng vết chân chim hiệu quả - Ảnh: Internet

Mật ong

Bột gạo giàu dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh da mới, giữ độ đàn hồi, kéo căng nếp nhăn, vết chân chim. Trong khi đó, mật ong giàu các chất chống oxy hóa tế bào giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu. 

Cách thực hiện:

Trộn 1 muỗng canh bột gạo với 1 muỗng canh mật ong trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp này lên da mặt, chú ý đến các nếp nhăn. Có thể kết hợp mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động hình xoắn ốc vài phút. Đợi đến khi lớp mặt nạ khô thì vệ sinh sạch. Làm điều này hai lần một tuần.

Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng - Ảnh 2
Mặt nạ từ bột gạo và mật ong giúp xóa mờ nếp nhăn, đồng thời dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Dầu dừa

Dầu dừa giàu axit lauric, chất kháng khuẩn, chống viêm, chất chống oxy hóa tế bào cùng hàng loạt các dưỡng chất thiết yếu khác có khả năng nuôi dưỡng làn da, xóa mờ nếp nhăn, kéo căng và phực hồi làn da tươi trẻ hiệu quả. 

Cách thực hiện:

Lấy một ít dầu dừa cho vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi mát xa lên da mặt, chú ý đến những nếp nhăn, vết chân chim quanh khóe mắt. Sau đó, giữ khoảng 10 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng - Ảnh 3
Nếu muốn xóa nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng, hãy dùng dầu dừa đắp mặt nạ thường xuyên - Ảnh: Internet

Ngoài, bạn có thể làm mặt nạ bằng dầu dừa và nghệ. Trộn 1 muỗng canh dầu dừa và một ít bột nghệ rồi thoa đều khắp da mặt khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa lượng dưỡng chất tương tự như dầu dừa, do đó, loại nguyên liệu này cũng có khả năng xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bên cạnh đó, dầu ô liu còn giàu các axit béo có khả năng nuôi dưỡng da rất hiệu quả. 

Cách thực hiện:

Trộn đều 1 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi vào trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp này trên các nếp nhăn, mát xa nhẹ nhàng, sau khoảng 15 phút thì rửa sạch.

Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng - Ảnh 4
Dầu dừa cũng là nguyên liệu xóa mờ nếp nhăn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các công thức từ nguyên liệu tự nhiên trên, nếp nhăn hay vết chân chim đều sẽ bị xóa mờ hoàn toàn giúp phụ nữ U50 lấy lại làn da căng mịn, tươi trẻ.

Cách mát xa mặt tại nhà bằng đá lạnh giúp kéo căng da, xóa nếp nhăn cho phụ nữ trung niên

Cách mát xa mặt tại nhà bằng đá lạnh giúp kéo căng da, xóa nếp nhăn cho phụ nữ trung niên

Sau tuổi 30, làn da phụ nữ bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, nhiều nhất là quanh mắt, khóe miệng và giữa trán. Để loại bỏ các khuyết điểm này, mát xa mặt mỗi ngày bằng đá lạnh là phương pháp hữu hiệu nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   cách xóa mờ nếp nhăn xóa vết chân chim cách trị nếp nhăn dấu hiệu lão hóa trị vết chân chim

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày