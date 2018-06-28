Phụ nữ U50 học theo bí quyết này, vết chân chim, nếp nhăn chi chít trên da mặt đều 'tan biến' nhanh chóng

Ngoài tuổi tác, một số yếu tố có thể dẫn đến lão hóa sớm là ô nhiễm, chất kích thích, lối sống không lành mạnh, không chăm sóc da đúng cách...

Nếp nhăn li ti, vết chân chim nơi khóe mắt chính là các dấu hiệu lão hóa xuất hiện đầu tiên trên da mặt. Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn có thể điều trị và ngăn ngừa bằng một số biện pháp phù hợp.

Loại quả này giàu Vitamin C, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng tẩy tế bào chết, diệt trừ các mầm bệnh trên bề mặt da. Dưỡng chất trong nước cốt chanh còn tăng cường tái tạo tế bào, góp phần lấp đầy các nếp nhăn, phục hồi làn da căng mịn, hồng hào.

Cách thực hiện:

Thoa nước chanh lên các nếp nhăn, vết chân chim quanh mắt. Bạn cũng có thể cắt chanh và mát xa nhẹ nhàng lên các nếp nhăn. Sau đó, giữ yên khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch. Thực hiện phương pháp này hàng ngày để nhanh chóng đạt được hiệu quả như mong muốn.

Không chỉ trị mụn hiệu quả, nước cốt chanh còn giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng vết chân chim hiệu quả - Ảnh: Internet

Mật ong

Bột gạo giàu dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh da mới, giữ độ đàn hồi, kéo căng nếp nhăn, vết chân chim. Trong khi đó, mật ong giàu các chất chống oxy hóa tế bào giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu.

Cách thực hiện:

Trộn 1 muỗng canh bột gạo với 1 muỗng canh mật ong trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp này lên da mặt, chú ý đến các nếp nhăn. Có thể kết hợp mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động hình xoắn ốc vài phút. Đợi đến khi lớp mặt nạ khô thì vệ sinh sạch. Làm điều này hai lần một tuần.

Mặt nạ từ bột gạo và mật ong giúp xóa mờ nếp nhăn, đồng thời dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Dầu dừa

Dầu dừa giàu axit lauric, chất kháng khuẩn, chống viêm, chất chống oxy hóa tế bào cùng hàng loạt các dưỡng chất thiết yếu khác có khả năng nuôi dưỡng làn da, xóa mờ nếp nhăn, kéo căng và phực hồi làn da tươi trẻ hiệu quả.

Cách thực hiện:

Lấy một ít dầu dừa cho vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi mát xa lên da mặt, chú ý đến những nếp nhăn, vết chân chim quanh khóe mắt. Sau đó, giữ khoảng 10 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.



Nếu muốn xóa nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng, hãy dùng dầu dừa đắp mặt nạ thường xuyên - Ảnh: Internet

Ngoài, bạn có thể làm mặt nạ bằng dầu dừa và nghệ. Trộn 1 muỗng canh dầu dừa và một ít bột nghệ rồi thoa đều khắp da mặt khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa lượng dưỡng chất tương tự như dầu dừa, do đó, loại nguyên liệu này cũng có khả năng xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bên cạnh đó, dầu ô liu còn giàu các axit béo có khả năng nuôi dưỡng da rất hiệu quả.

Cách thực hiện:

Trộn đều 1 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi vào trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp này trên các nếp nhăn, mát xa nhẹ nhàng, sau khoảng 15 phút thì rửa sạch.

Dầu dừa cũng là nguyên liệu xóa mờ nếp nhăn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các công thức từ nguyên liệu tự nhiên trên, nếp nhăn hay vết chân chim đều sẽ bị xóa mờ hoàn toàn giúp phụ nữ U50 lấy lại làn da căng mịn, tươi trẻ.