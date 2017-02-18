Mụn thịt li ti quanh mắt chỉ cần giã thứ lá này rồi bôi là biến mất sạch

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/02/2017 18:22

Mụn thịt quanh mắt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại gây mất thẩm mỹ rõ ràng. Với cách đơn giản sau, bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa.

Mụn thịt là một dạng u lành tính do sự tắc nghẽn của tuyến mồ hôi, bã nhờn. Mụn thịt có thể ở khắp mọi nơi trên cơ thể nhưng vị trí thường thấy và cũng là nơi gây mất thẩm mỹ nhất đó chính là xung quanh mắt. Mụn thịt thường phát triển mạnh ở những người có tuyến mồ hôi hoạt động nhiều, người da dầu, lớn tuổi và phụ nữ thường bị nhiều hơn nam giới. 

Mụn thịt tuy không nguy hiểm cho sức khỏe hay tính mạng nhưng nó gây ra mất thẩm mỹ rất khó chịu. Mụn thịt khiến vùng da quanh mắt trở nên sần sùi và kém mịn màng, không còn vẻ trẻ trung tươi sáng. Chính vì lý do đó, rất nhiều người muốn điều trị và loại bỏ những nốt mụn đáng ghét này càng nhanh càng tốt. Mụn thịt không đau hoặc ngứa nhưng không tự biến mất mà chúng sẽ ở mãi trên da nếu bạn không có biện pháp điều trị cụ thể. 

Mụn thịt li ti quanh mắt chỉ cần giã thứ lá này rồi bôi là biến mất sạch - Ảnh 1

Điều trị

Mụn thịt thường có một số biện pháp điều trị khi ở dạng nặng như cắt bỏ rồi may thẩm mỹ, dùng laser đốt mụn thịt. Những cách này có nhược điểm là gây đau đớn, gây sẹo, phải kiêng cữ sau khi thực hiện và có thể để lại sẹo xấu lâu dài.

Với mụn thịt dạng nhẹ, bạn có thể dùng biện pháp dân gian để loại bỏ chúng, vừa hiệu quả, an toàn lại không hề gây đau đớn. Một số nguyên liệu khá hữu ích trong việc điều trị mụn thịt là tỏi, lá tía tô và chanh.

Nguyên liệu:

- Vài nhánh tỏi

- Một nắm lá tía tô

- Nước cốt chanh

Cách làm:

Mụn thịt li ti quanh mắt chỉ cần giã thứ lá này rồi bôi là biến mất sạch - Ảnh 2

Đầu tiên, bạn bóc vỏ tỏi, tía tô nhặt và rửa thật sạch. Cho 2 nguyên liệu vào chén và dùng chày giã nhuyễn.

Tiếp theo, vắt một chút nước cốt chanh vào hỗn hợp, trộn đều. Rửa sạch mặt, đặc biệt là vùng da có mụn thịt rồi dùng tăm bông chấm vào nguyên liệu vừa làm, thoa lên vết mụn thịt, tránh không thoa vào mắt sẽ gây cay mắt. Mỗi ngày, bạn bôi đều đặn hỗn hợp trên sáng tối 2-3 lần và kiên trì làm đều đặn 2 tuần, mụn thịt sẽ nhanh chóng biến mất và trả lại làn da mịn màng, không tì vết.  

Lưu ý:

Trong quá trình điều trị mụn thịt bạn nên:

- Tránh ánh nắng mặt trời

- Uống nhiều nước

- Tăng cường ăn trái cây, rau củ đặc biệt là các loại rau có màu xanh đậm. 

- Tập thể dục thường xuyên và đều đặn

Mụn thịt sẽ biến mất và làn da bạn cũng không bị kích ứng, tổn thương.

(Nguồn: India Times)

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