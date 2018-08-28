Mách bạn 10 cách sử dụng mật ong để dưỡng da, giảm cân tại nhà thay thế hàng loạt loại mỹ phẩm đắt tiền

Bạn có biết rằng mật ong được sử dụng như một chất tẩy rửa, làm sạch, mặt nạ dưỡng ẩm cho da mặt. Vì mật ong là nguyên liệu tự nhiên giàu chất chống viêm, kháng sinh giúp loại bỏ các tế bào chết, vi khuẩn và các tạp chất gây hại đến da.

Để biết cụ thể 10 công thức sử dụng mật ong để làm đẹp làn da, giảm cân và cải thiện sức khỏe , bạn hãy tham khảo từ Brightside.

Mật ong có tác dụng chữa lành, ngăn ngừa vi khuẩn lây lan đối với các vết thương, đốm mụn sưng đỏ. Các thử nghiệm đã chứng minh mật ong ngăn chặn sự lây lan, thậm chí tiêu diệt vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus.

Mật ong kết hợp cùng với nha đam, bột nghệ, bột yến mạch... là những ý tưởng tuyệt vời để dưỡng da tại nhà.

Ngoài ra, mật ong thô hoạt động như một loại kháng sinh nếu được thoa trực tiếp vào vết cắt, vết thương hở. Hãy nhớ rằng mật ong càng đậm đặc thì tính kháng khuẩn càng mạnh.

Mật ong ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, sát trùng cho vết thương - Ảnh: Internet

Uống mật ong tăng cường trao đổi chất

Một trong những tác dụng tuyệt vời của mật ong là tăng tốc độ quá trình trao đổi chất. Đây là điều tuyệt vời đối với người đang áp dụng các chế độ dinh dưỡng lành mạnh nhằm giảm cân. Bạn có thể kết hợp mật ong với trà xanh để tăng cường tối ưu tốc độ trao đổi chất.

Uống mật ong với trà xanh mỗi ngày làm tăng trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Internet

Xóa mờ sẹo thâm bằng mật ong

Nếu mắc phải vấn đề sẹo mụn, hãy sử dụng hỗn hợp mật ong, dầu dừa hoặc dầu ô liu thoa lên da. Giữ hỗn hợp trên vết sẹo trong 15 phút sau đó rửa sạch. Chăm chỉ áp dụng sau 1 tuần, tình trạng thâm mụn sẽ giảm đáng kể.

Dưỡng chất trong mật ong làm mờ các vết sẹo thâm, nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Mật ong trị tận gốc mụn trứng cá

Bởi nguồn chất kháng khuẩn, chống viêm cùng tác dụng chữa lành vết thương vượt trội, mật ong là "thần dược" điều trị tận gốc mụn trứng cá nhanh chóng.

Kháng khuẩn, chất chống viêm trong mật ong giúp điều trị dứt điểm mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm da khuỷu tay, trị thâm đầu gối

Hàng triệu người phải đối mặt với vấn đề da khuỷu tay khô, đầu gối thâm xỉn cực kỳ kém thẩm mỹ. Nếu đang tìm kiếm phương pháp tự nhiên để loại bỏ vấn đề này, hãy áp dụng mật ong kết hợp với sữa chua.

Mật ong và sữa chua sẽ giúp bạn đánh bay lớn da thâm xỉn ở khuỷu tay, đầu hối - Ảnh: Internet

Tăng cường hiệu quả tập luyện

Mật ong chứa lượng lớn glucose và fructose được thẩm thấu trực tiếp vào máu và không bị phá vỡ, điều này giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, phục vụ các hoạt động thể chất cường độ cao. Nhờ đó, hiệu quả giảm cân sẽ tăng lên.

Mật ong được ví như loại nước tăng lực tự nhiên giúp bạn nâng cao khả năng vận động, nhờ đó giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Mật ong làm son dưỡng môi

Trộn mật ong với sáp ong, dầu dừa, vitamin E và dầu ôliu sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng ẩm, trị thâm môi cực kỳ hữu hiệu.

Kết hợp mật ong với dầu ô liu sẽ mang đến cho bạn loại son dưỡng môi tuyệt vời - Ảnh: Internet

Mật ong trị gàu, dưỡng tóc

Mật ong được chứng minh là giúp giải quyết vấn đề gàu, nấm, mẩn ngứa da đầu. Dùng mật ong thoa đều lên tóc, da đầu rồi gội sạch sau khoảng 1 đến 3 giờ đồng hồ. Sau đó bạn sẽ cảm thấy cảm giác ngứa, rát sẽ mất đi.

Kháng khuẩn trong mật ong giúp điều trị gàu, nấm da đầu hữu hiệu - Ảnh: Internet

Tẩy lông

Không cần tốn kém mua các loại kem cạo râu trên thị trường, bạn vẫn có thể đánh bay đám lông "cứng đầu" bằng cách sử dụng mật ong. Để chuẩn bị, trộn mật ong và nước ấm để tạo ra một loại kem tự nhiên, thoa chúng lên da đến khi khô thì dùng lực mạnh bóc ra. Sau đó, dùng nước mát để vệ sinh thật sạch là hoàn thành.

Mật ong giúp loại bỏ đám lông hiệu quả, không đau đớn - Ảnh: Internet

Chỉ cần có một lọ mật ong tự nhiên tại nhà, bạn đã sở hữu ngay "thần dược" thay thế hàng loại các sản phẩm làm đẹp da mặt, mái tóc, thuốc giảm cân.