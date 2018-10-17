Lợi ích 'thần kỳ' của khoai lang: Ăn càng nhiều cân nặng càng giảm, da dẻ trắng mịn tự nhiên

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , khoai lang là thực phẩm cực kỳ lành mạnh và giàu dưỡng chất. Bạn có thể ăn loại củ này quanh năm mà chẳng phải ngần ngại bất cứ điều gì. Dưới đây là 5 lợi ích tuyệt vời từ khoai lang cùng một số cách đơn giản để kết hợp chúng vào bữa ăn hàng ngày.

Rất nhiều người thắc mắc việc ăn khoai lang thường xuyên có tốt hay không vì hàm lượng tinh bột trong loại củ này tương đối cao.

Vitamin A hay còn gọi là retinol là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và tự miễn dịch với các nhược điểm. Trong khi vitamin C là chất hỗ trợ cơ thể tăng cường sản xuất collagen - chuỗi protein giúp làn da săn chắc, tăng độ đàn hồi.

Một củ khoai lang nướng cung cấp gần 50% nhu cầu vitamin C, 400% nhu cầu vitamin A hàng ngày của cơ thể. Đây đều là những chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá.

Thúc đẩy sản xuất collagen

Một củ khoai lang cung cấp 1/3 nhu cầu mangan hàng ngày, đây là khoáng chất giúp sản xuất collagen, thúc đẩy sức khỏe của làn da và hệ xương khớp.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được từ 15 đến 30% vitamin B cùng các khoáng chất thiết yếu khác góp phần tăng cường năng lượng, bao gồm kali khi ăn khoai lang.

Ăn khoai lang thường xuyên thúc đẩy sản xuất collagen, chuỗi protein duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da - Ảnh: Internet

Khoai lang giàu chất chống oxy hóa

Vitamin A và C cũng hoạt động như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, chống lão hóa và bệnh tật.

Một lời khuyên hữu ích là để cung cấp thêm chất chống oxy hóa, hãy chọn khoai lang tím. Các sắc tố trong loại củ này chứa lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất.

Ngăn ngừa béo phì

Tình trạng viêm cấp thấp không kiểm soát làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường loại 2, bệnh tim và ung thư.

Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong khoai lang đã được chứng minh có tác dụng giảm tình trạng viêm ở mức tế bào. Một nghiên cứu đã cho thấy sau khi tiêu thụ chiết xuất khoai lang tím, tình trạng viêm trong mô não và mô thần kinh giảm đi đáng kể.

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc trong các thực đơn ăn kiêng giảm cân - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân tuyệt vời

Khoảng 12% tinh bột trong khoai lang là tinh bột kháng - chất làm đầy chất xơ, điều quan trọng là cơ thể không tiêu hóa và hấp thụ chúng.

Một nghiên cứu cho thấy, thay thế 5,4% lượng carbohydrate nạp vào bằng kháng tinh bột sẽ làm tăng 20 - 30% hiệu quả giảm cân.

Đặc biệt, tinh bột kháng sau khi nạp vào cơ thể sẽ thúc đẩy các hormone kích thích cảm giác no, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào. Cuối cùng, dẫn đến kết quả giảm cân như mong muốn.

Cách bổ sung khoai làng hàng ngày

Có rất nhiều cách để bổ sung khoai lang hàng ngày, bạn có thể thêm chúng trực tiếp vào thực đơn ăn uống hoặc ăn vặt.

Khoai lang có thể nướng, luộc, nấu súp, xay nhuyễn làm sinh tố, trộn salad... Điều bạn cần lưu ý là không nên thêm quá nhiều gia vị, đặc biệt là muối vào món ăn từ loại củ này. Bên cạnh đó, tiết chế các món chiên để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Bạn có thể bổ sung khoai lang hàng ngày bằng nhiều cách chế biến như luộc, nướng, trộn cùng salad... - Ảnh: Internet

Bạn có thể sấy khô khoai lang rồi bảo quản trong lọ, sau đó ăn món này thay thế bánh ngọt, đồ ăn vặt để ngăn ngừa tăng cân.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, chắc chắn khoai lang là thực phẩm đáng để bạn bổ sung mỗi ngày.