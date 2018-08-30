Lọc túi trà xanh trộn với khoai tây đắp mặt mỗi tối, xóa sạch nám và tàn nhang giúp da trắng bóc sau vài ngày

Thật may mắn, phương pháp tự nhiên đơn giản từ khoai tây và trà xanh sẽ giúp bạn thoát khỏi các vấn đề quen thuộc này. Cả hai thành phần này đều dồi dào dưỡng chất, vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng làn da.

Da trở nên đen sạm bởi một số yếu tố như ánh nắng, môi trường ô nhiễm, lão hóa, mất cân bằng nội tiết tố... Các nguyên nhân này thậm chí còn làm tăng sắc tố, mụn trứng cá khiến da trông sần sùi, kém tươi tắn.

Uống trà xanh đúng cách mỗi ngày mang đến rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe . Bên cạnh đó, tận dụng loại thảo dược này để làm đẹp , làn da sẽ cải thiện, thậm chí là có thể giảm cân.

Trà xanh là nguyên liệu tuyệt vời để làm mặt nạ dưỡng da tại nhà nhờ chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào - Ảnh: Internet

Trà xanh chứa các kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn quay trở lại. Nguồn dưỡng chất trong loại lá này giúp săn chắc, xóa mờ nếp nhăn trên da mặt.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám, tàn nhanh... Loại thảo mộc này còn giúp loại bỏ hắc sắc tố, nhược điểm, làm làn da trắng mịn, đều màu.

Bạn có thể dùng bột trà xanh, nước trà xanh tươi hoặc lọc lấy nước từ túi trà để làm mặt nạ đều mang đến tác dụng dưỡng da cực kỳ tốt - Ảnh: Internet

Khoai tây

Khoai tây chứa lượng lớn vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen trên da, điều này góp phần ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa sớm. Loại củ này chứa nhiều dưỡng chất có khả năng làm sáng tông da, xóa mờ, ngăn ngừa các đốm đen xuất hiện nhờ ức chế sản sinh enzyme catecholase. Những tác dụng này giúp làn da trắng mịn không tì vết.

Khoai tây được nhiều người sử dụng để làm mặt nạ với mục đích dưỡng trắng da, trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ khoai tây, trà xanh

Thành phần:

- 1 túi lọc trà xanh

- 1 củ khoai tây nhỏ

Cách thực hiện:

Trước tiên, cho túi lọc trà xanh vào ly nước nóng ít nhất 10 phút, sau đó đợi đến khi nguội. Khoai tây sau khi rửa sạch, mang hấp hoặc luộc chín, nhớ gọt vỏ.

Sau đó, cho khoai tây vào bát, nghiền thành bột mịn thì thêm 2 đến 3 muỗng canh nước trà xanh, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng.

Kết hợp khoai tây và trà xanh, bạn sẽ nhận được hỗn hợp mặt nạ dưỡng da toàn diện - Ảnh: Internet

Làm sạch da mặt và cổ, dùng bông mềm lau nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp hai thành phần vừa làm lên. Nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Bạn nên áp dụng mặt nạ từ khoai tây và trà xanh này trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mặt nạ từ trà xanh và khoai tây này sẽ phát huy tác dụng tối đa nếu đắp vào ban đêm - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dành ra khoảng 20 phút trước khi ngủ để đắp mặt nạ từ khoai tây và trà xanh này, sau 1 đêm, làn da sẽ cải thiện, trở nên mềm mịn trông thấy, các vết nám sạm, tàn nhang cũng mờ đi sau vài ngày.